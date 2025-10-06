Apple vs Великобритания: началась битва за личные данные всего мира

Между Apple и правительством Великобритании разгорается новый конфликт. Власти страны выдали компании распоряжение о создании бэкдора - механизма, который позволит государственным структурам получать доступ к зашифрованным резервным копиям пользователей iCloud.

Как возник спор вокруг iCloud

Впервые требование о создании бэкдора появилось ещё в феврале. Тогда службы безопасности Великобритании заявили, что Apple должна предоставить возможность расшифровывать данные, хранящиеся в iCloud, чтобы упростить расследования преступлений. Формально речь шла только о гражданах Великобритании, но в документации отмечалось, что доступ может распространяться и на пользователей по всему миру.

Летом казалось, что конфликт исчерпан: директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что британское правительство отказалось от требований. Однако в октябре ситуация снова изменилась — Apple получила новое распоряжение, фактически возвращающее прежние условия.

"Как мы уже неоднократно заявляли, мы никогда не создавали бэкдоров или мастер-ключей для каких-либо продуктов или услуг, и мы никогда этого не сделаем", — подчеркнули в Apple.

Что поставлено на карту

Главная причина конфликта — технология Advanced Data Protection (ADP), введённая компанией в конце 2022 года. Эта функция обеспечивает сквозное шифрование данных: доступ к ним есть только у владельца устройства. Даже Apple не может расшифровать такую информацию, так как не хранит ключи доступа.

В Великобритании функция ADP была отозвана, поскольку её внедрение противоречит требованиям правительства. Теперь британские пользователи не могут активировать полную защиту iCloud.

Компания утверждает, что делает всё возможное для соблюдения законодательства, но не намерена жертвовать безопасностью клиентов.

"Мы стремимся предоставлять пользователям высочайший уровень безопасности и надеемся, что в будущем сможем сделать это в Великобритании", — заявили в Apple.

Почему власти требуют бэкдор

По мнению британских чиновников, создание бэкдора необходимо для борьбы с преступностью, включая терроризм, кибератаки и эксплуатацию детей в интернете. Власти настаивают, что речь идёт не о тотальном контроле, а об инструменте, который можно использовать только по решению суда.

Однако эксперты предупреждают, что любое ослабление системы шифрования делает пользователей уязвимыми. Создав даже один бэкдор, компания фактически теряет контроль над безопасностью данных во всём мире.

Таблица "Сравнение": позиция сторон

Сторона Аргументы Цель Британское правительство Требует доступ к зашифрованным резервным копиям Национальная безопасность, борьба с преступностью Apple Отказывается создавать бэкдор Защита конфиденциальности и прав пользователей Privacy International Критикует требование властей Предупреждает об угрозе глобальной безопасности

Мнение правозащитников

Некоммерческая организация Privacy International выразила серьёзную обеспокоенность новыми действиями британского правительства.

"Новый указ может представлять такую же серьёзную угрозу для мировой безопасности и конфиденциальности, как и старый", — заявили в организации.

Активисты отмечают, что, если Apple будет вынуждена встроить бэкдор хотя бы для одной страны, эта лазейка автоматически откроется для всех.

"Появившаяся уязвимость может быть использована враждебными государствами, преступниками и другими злоумышленниками по всему миру", — подчеркнули в Privacy International.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: требовать универсальный доступ к зашифрованным данным.

Последствие: утечка личной информации и рост киберпреступности.

Альтернатива: использование судебных запросов и точечных ордеров без изменения архитектуры шифрования.

Ошибка: отключение ADP для отдельных стран.

Последствие: неравенство в уровне безопасности пользователей.

Альтернатива: создание международного соглашения о цифровой конфиденциальности.

А что если Apple всё же подчинится?

Если Apple выполнит требование, это станет прецедентом, после которого и другие правительства смогут требовать доступ к пользовательским данным. Компания рискует подорвать доверие клиентов и репутацию бренда, построенного на принципе "Privacy First".

Кроме того, изменение системы шифрования в одной стране технически невозможно ограничить её рамками: обновления распространяются глобально, и созданная уязвимость может стать мишенью для хакеров.

Плюсы и минусы бэкдоров

Плюсы Минусы Помогают расследовать преступления Нарушают конфиденциальность пользователей Упрощают доступ для спецслужб Открывают путь злоумышленникам Усиливают контроль государства Ослабляют кибербезопасность во всём мире

FAQ

Что такое бэкдор?

Это скрытый механизм, позволяющий обойти систему защиты и получить доступ к данным без ведома владельца.

Почему Apple против бэкдора?

Потому что его наличие уничтожает смысл сквозного шифрования и подвергает риску миллионы пользователей.

Коснётся ли это пользователей вне Великобритании?

Да, если Apple будет вынуждена изменить архитектуру iCloud, последствия почувствуют пользователи по всему миру.

Что делать британским пользователям iPhone?

Использовать двухфакторную аутентификацию, регулярно обновлять устройства и дублировать резервные копии вне iCloud.

Мифы и правда

Миф: бэкдор защищает от киберпреступников.

Правда: он создаёт новую уязвимость, которой могут воспользоваться злоумышленники.

Миф: Apple может открыть доступ только для властей Великобритании.

Правда: технически это невозможно — изменения повлияют на глобальную инфраструктуру.

Миф: пользователям нечего бояться, если им нечего скрывать.

Правда: шифрование защищает не только личную жизнь, но и банковские данные, переписку, документы.

Исторический контекст

Споры вокруг шифрования не новы. В 2016 году Apple уже столкнулась с давлением со стороны ФБР, которое требовало разблокировать iPhone террориста из Сан-Бернардино. Тогда компания также отказалась предоставить доступ, заявив, что это поставит под угрозу всех пользователей.

С тех пор Apple последовательно развивает систему безопасности, делая акцент на приватности. Однако новое британское распоряжение может стать самым серьёзным вызовом за последние годы.

Три интересных факта

• Программа Advanced Data Protection охватывает более 20 типов данных, включая фото, заметки и резервные копии устройств.

• Включив ADP, даже сама Apple теряет возможность восстановить доступ к данным пользователя.

• Великобритания уже несколько лет продвигает закон "О безопасных коммуникациях", требующий от компаний встроенного доступа для спецслужб.