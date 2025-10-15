Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Apple TV
Apple TV
© commons.wikimedia.org by Maurizio Pesce from Milan, Italia is licensed under CC BY 2.0
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:05

Полки опустели внезапно: что скрывает Apple перед запуском HomePod mini и Apple TV

Apple сокращает запасы HomePod mini и Apple TV перед выпуском новых моделей — Марк Гурман

Apple готовится обновить линейки HomePod mini и Apple TV, и это может произойти в ближайшие дни. В магазинах компании начали сокращаться запасы этих устройств, что традиционно сигнализирует о скором выпуске новых моделей.

Снижение запасов и подготовка к обновлению

Журналист Марк Гурман отметил, что в некоторых магазинах Apple уже практически распроданы HomePod mini. В лондонском флагманском магазине на Regent Street все версии мини-колонки полностью исчезли с полок. Аналогичная ситуация наблюдается с Apple TV: в некоторых точках продажи приставок ограничены, хотя в онлайн-магазине устройства пока доступны.

Сокращение запасов — обычная практика Apple перед презентацией новых продуктов. Это позволяет не только подготовить логистику, но и создать ощущение дефицита, повышая интерес покупателей к новинкам.

Ожидаемые изменения в HomePod mini

По слухам, новая версия HomePod mini получит более производительный чип — возможно, S9 или более современный. Улучшения коснутся качества звука, а также функционала голосового помощника Siri, который станет частью Apple Intelligence.

Предполагается, что HomePod mini обзаведется собственным чипом Wi-Fi с поддержкой стандартов Wi-Fi 6E или даже Wi-Fi 7. Вероятны также новые варианты цветов корпуса, что позволит устройству лучше вписываться в интерьер пользователей.

Возможности Apple TV следующего поколения

Новая Apple TV может получить процессор A17 Pro, поддержку более современных стандартов беспроводной связи — Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7, а также интеграцию с Apple Intelligence. Эти изменения позволят ускорить работу приставки, улучшить качество потокового контента и упростить взаимодействие с другими устройствами экосистемы Apple.

Сравнение текущих и ожидаемых моделей

Модель Процессор Поддержка Wi-Fi Siri / Apple Intelligence Особенности
HomePod mini (текущая) S8 Wi-Fi 6 Siri Стандартное качество звука
HomePod mini (новая) S9 или новее Wi-Fi 6E/7 Улучшенная Siri Новые цвета, улучшенный звук
Apple TV (текущая) A15 Wi-Fi 6 Apple TV+ Стандартные функции стриминга
Apple TV (новая) A17 Pro Wi-Fi 6E/7 Apple Intelligence Быстрая обработка контента, интеграция с экосистемой

Советы шаг за шагом: как подготовиться к покупке новинок

  1. Отслеживать обновления на сайте Apple и у официальных реселлеров.

  2. Если интересует HomePod mini, проверять наличие цветов и версий, которые соответствуют интерьеру.

  3. Для Apple TV оценить совместимость с телевизором и потоковыми сервисами.

  4. Планировать покупку заранее, учитывая возможный дефицит на старте продаж.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка HomePod mini сразу после выхода без проверки обновленных функций → Последствие: можно упустить новую модель с улучшенным звуком → Альтернатива: подождать релиза и сравнить характеристики.

  • Ошибка: покупка Apple TV старой версии → Последствие: ограниченный функционал → Альтернатива: подождать модель с A17 Pro и Wi-Fi 6E/7.

А что если…

Если Apple анонсирует новые модели HomePod mini и Apple TV в ближайшие дни, это может означать снижение цен на старые версии и появление дополнительных опций для экосистемы Apple. Пользователи смогут выбрать между бюджетными вариантами и топовыми новинками с улучшенным функционалом.

FAQ

Как выбрать HomePod mini?
Определите приоритеты: звук, дизайн, интеграция с экосистемой Apple. Новая модель будет более мощной и функциональной.

Сколько стоит Apple TV нового поколения?
Цена станет известна после официального анонса, но ожидается, что она превысит текущую версию с учетом улучшенных характеристик.

Что лучше: старый или новый HomePod mini?
Новая модель обещает более качественный звук, современный Wi-Fi и улучшенную Siri, поэтому она будет предпочтительнее для большинства пользователей.

Мифы и правда

Миф: старые HomePod mini перестанут работать после выхода новой модели.
Правда: существующие устройства продолжают функционировать, но новые модели предлагают улучшенные функции и производительность.

3 интересных факта

  1. HomePod mini использует пространственное аудио для создания эффекта объемного звучания.

  2. Apple TV может служить центром умного дома через HomeKit.

  3. Wi-Fi 7 позволит более стабильное и быстрое подключение для потоковых сервисов.

Исторический контекст

  1. HomePod mini дебютировал в 2020 году как компактная версия оригинальной колонки.

  2. Apple TV существует с 2007 года и неоднократно обновлялся для поддержки новых стандартов контента.

  3. Развитие экосистемы Apple позволяет устройствам работать синхронно, создавая единый умный дом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Партнёрство Nokia и HPE ускорит внедрение Open RAN и подготовку сетей к 6G сегодня в 17:17
Секретные технологии Juniper всплыли у Nokia: что это значит для 6G

Nokia заключила соглашение с HPE о лицензировании технологий Juniper для ИИ-автоматизации мобильных сетей. Партнёрство усилит позиции компании на пути от 5G к 6G.

Читать полностью » Гарвардский экономист Джейсон Фурман: 92% роста ВВП США обеспечили инвестиции в ИИ-инфраструктуру сегодня в 15:16
Экономика США держится на чипах: ИИ-инфраструктура стала новым двигателем роста

Гарвардский экономист Джейсон Фурман показал: почти весь рост ВВП США в 2025 году обеспечили инвестиции в вычислительные мощности и софт. Почему ИИ стал главным двигателем экономики?

Читать полностью » iPhone Air в России продаётся дешевле официальной цены в США — данные iPhones.ru сегодня в 14:49
iPhone Air дешевле, чем в США: как россияне покупают флагман по невероятной цене

В России iPhone Air продают дешевле, чем в США. Рынок перенасыщен, и падение цен создаёт уникальные возможности для покупателей.

Читать полностью » Reddit обсуждает невидимые метки SynthID в картинках, сгенерированных Gemini сегодня в 13:16
Цвета говорят больше, чем кажется: изображения от ИИ выдают себя при одном фильтре

Пользователи Reddit обнаружили скрытые водяные знаки в изображениях, созданных Gemini. Они становятся видимыми при повышении насыщенности — вероятно, это следы технологии SynthID.

Читать полностью » Wiley: число исследователей, использующих ИИ, выросло до 62%, но доверие к нему упало сегодня в 12:16
ИИ в науке стал умнее, а доверия к нему — меньше: что пошло не так

Исследователи всё активнее используют искусственный интеллект, но доверяют ему всё меньше. Отчёт Wiley за 2025 год показал рост тревожности и падение веры в возможности ИИ.

Читать полностью » SpaceX успешно провела 11-й испытательный полёт Starship V2 — подтверждено приводнение сегодня в 11:17
Starship долетел, вспыхнул — и всё равно это успех: как SpaceX снова двигает космос вперёд

SpaceX успешно провела 11-й полёт Starship V2, проверив тепловой щит и новую схему посадки ускорителя. Миссия прошла успешно, несмотря на взрыв при приводнении.

Читать полностью » Apple переименовала стриминговый сервис Apple TV+ в Apple TV — ребрендинг к премьере фильма сегодня в 10:17
Apple запутала всех: теперь "Apple TV" — это и приставка, и сериал, и магазин фильмов

Apple TV+ сменил имя на Apple TV. Компания объединила стриминг, приложение и устройство под одним брендом. Что это значит для пользователей и контента?

Читать полностью » Bloomberg Law: OpenAI обвиняют в использовании пиратских книг при обучении ChatGPT сегодня в 9:16
Писали, что умны — а теперь могут дорого заплатить: OpenAI обвиняют в пиратстве

OpenAI обвиняют в обучении ChatGPT на пиратских книгах. Если утечка подтвердится, компании может грозить многомиллиардный иск и судебный прецедент для всей индустрии ИИ.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо снимет фильм о Беле Лугоши для Universal Pictures
Садоводство
Осенняя обрезка допустима только для метельчатых и гладких гортензий
Туризм
Путешественники назвали самые необычные места мира — от Сингапура до Намибии
Питомцы
Регулярный груминг защищает собак от инфекций и стресса
Спорт и фитнес
Забег становится поворотным моментом даже для новичков — заявил параатлет Дмитрий Игнатов
Дом
Летом повышается риск плесени и затхлости — эксперты
Красота и здоровье
Учёные: три киви в день помогают нормализовать стул и снизить симптомы запора
Дом
Летом повышается риск испарений химии — экологи советуют перейти на натуральные чистящие средства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet