Всего одно яблоко в день: привычный фрукт оказался ценнее, чем многие думают

Употребление одного крупного или двух средних яблок в день позволяет полностью закрыть базовую потребность организма во фруктах, заявила врач общей практики Мария Беляева. В комментарии для NewsInfo эксперт отметила, что этот доступный продукт является оптимальным выбором для поддержания здоровья в любое время года.

По словам специалиста, ценность яблок заключается в высоком содержании клетчатки, которая критически важна для правильной работы желудочно-кишечного тракта и поддержания здоровой микрофлоры. Кроме того, плоды богаты веществами, способствующими выработке антиоксидантов. Эти соединения эффективно подавляют активность свободных радикалов, замедляя процессы клеточного старения и разрушения тканей.

При этом важно учитывать индивидуальные особенности организма: людям с повышенной кислотностью желудка стоит с осторожностью подходить к выбору сортов. Эксперты также напоминают, что питание влияет на скорость старения организма, поэтому качество продуктов играет ключевую роль.

"Для здорового человека это очень хороший вариант. В идеале, конечно, разбавлять другими фруктами, овощами, этого никто не отменял. Если целый день только вредная пища попадает в организм и одно яблоко, это, конечно, хорошо, но всю ситуацию не спасет", — отметила Беляева.

Врач подчеркнула, что яблоки остаются одним из самых практичных элементов рациона благодаря их доступности и разнообразию сортов, представленных на прилавках круглогодично. Тем не менее, даже самый полезный фрукт не может компенсировать общий несбалансированный рацион, состоящий из вредных продуктов.

Для получения максимальной пользы рекомендуется сочетать яблоки с другими растительными компонентами. Например, включение в меню клетчатки и витаминов часто начинается с того, что хозяйки готовят салат из капусты, добавляя в него свежие плоды для хрусткости.

"Если по яблоку будем есть ежедневно, это будет очень большая польза", — подытожила врач.

Стоит помнить, что время употребления фруктов также имеет значение для самочувствия. Специалисты предупреждают, что яблоко на ночь может спровоцировать дискомфорт в желудке. Чтобы сделать рацион более разнообразным, нутрициологи советуют использовать сезонные продукты, которые находятся на пике своей биологической ценности.

Также важно не забывать о балансе нутриентов: даже самый легкий салат кажется полезным, но без правильного сочетания белков и жиров он не обеспечит организм необходимой энергией на длительное время.

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