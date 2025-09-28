Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка ест яблоко на ночь
Девушка ест яблоко на ночь
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:08

Хотите жить дольше? Забудьте про экзотические ягоды, ешьте яблоки

Диетолог Марият Мухина: привычка есть 1–2 яблока в день может продлить жизнь на 10 лет

Яблоки — один из самых простых и доступных фруктов, но их польза для организма куда глубже, чем кажется. Оказывается, привычка съедать всего одно-два яблока в день способна не только улучшить самочувствие, но и реально продлить жизнь.

Яблоки и контроль сахара

Главный "секретный ингредиент" яблок — пектин. Это растворимая клетчатка, которая в желудке превращается в гелеобразное вещество. Оно:
• замедляет пищеварение, создавая длительное чувство сытости;
• снижает гликемический пик, предотвращая резкие скачки сахара в крови.

Такой эффект полезен и для контроля веса, и для снижения нагрузки на поджелудочную железу.

Польза для сердца и сосудов

Яблоки работают как природный кардиопротектор. В них содержатся:
калий, регулирующий артериальное давление и баланс жидкости;
флавоноиды (например, кверцетин), которые защищают клетки от окислительного стресса — своеобразной "ржавчины" организма.

Эти вещества поддерживают здоровье сосудов и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Яблоки и иммунитет

Клетчатка яблок действует как пребиотик — питание для полезной микрофлоры кишечника. В результате усиливается выработка короткоцепочечных жирных кислот, которые:
• регулируют обмен жиров и сахара;
• уменьшают воспалительные процессы;
• укрепляют иммунную систему.

Не случайно до 70% иммунных клеток находится именно в кишечнике, и яблоки помогают им работать эффективнее.

Когда стоит быть осторожнее

В целом яблоки подходят почти всем, но есть исключения:
• людям с синдромом раздражённого кишечника из-за возможного вздутия;
• людям с редкой аллергией на фруктозу.

Простая привычка с большим эффектом

"1-2 яблока дают организму натуральные волокна, пребиотики и антиоксиданты, поддерживают здоровье кишечника и сердца. Считается, что эта привычка продлевает жизнь на 10 лет", — уверяет доктор медицинских наук и диетолог Марият Мухина.

Таким образом, яблоки — это не просто перекус, а реальная "инвестиция" в здоровье. Они помогают регулировать уровень сахара, сохраняют сосуды молодыми и поддерживают иммунитет. А главное — доступны каждому и в любое время года.

