Тает во рту, а не в руках: идеальное яблочное желе за 5 шагов

Хотите удивить близких лёгким и вкусным десертом? Яблочное желе с желатином — идеальный вариант! Оно тает во рту, готовится быстро и требует всего три ингредиента. Даже если вы никогда не пробовали делать желе, этот рецепт вас не подведёт.

Почему стоит попробовать?

Простота — справится даже новичок.

Бюджетно — минимум продуктов.

Универсальность — подходит и детям, и взрослым.

Что понадобится

Яблоки — 500 г

Вода — 2,5 стакана

Сахар — 0,75 стакана

Желатин — 15 г

Пошаговый рецепт

Хорошо промойте яблоки, разрежьте на четвертинки и удалите сердцевину. Сложите в сотейник, залейте водой, добавьте сахар. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите до мягкости (время зависит от сорта).

Залейте желатин холодной водой и дайте набухнуть (время смотрите на упаковке). Нагрейте до растворения, но не кипятите — иначе он не застынет. Протрите варёные яблоки через сито — получится нежное пюре. Разбавьте его отваром до консистенции сока с мякотью. Влейте распущенный желатин, перемешайте и разлейте по формам.

Уберите в холодильник на ночь (или минимум 4 часа). Перед подачей опустите форму в горячую воду на пару секунд — желе легко выйдет. Готово! Подавайте охлаждённым и наслаждайтесь нежным вкусом.