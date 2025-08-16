Тает во рту, а не в руках: идеальное яблочное желе за 5 шагов
Хотите удивить близких лёгким и вкусным десертом? Яблочное желе с желатином — идеальный вариант! Оно тает во рту, готовится быстро и требует всего три ингредиента. Даже если вы никогда не пробовали делать желе, этот рецепт вас не подведёт.
Почему стоит попробовать?
- Простота — справится даже новичок.
- Бюджетно — минимум продуктов.
- Универсальность — подходит и детям, и взрослым.
Что понадобится
- Яблоки — 500 г
- Вода — 2,5 стакана
- Сахар — 0,75 стакана
- Желатин — 15 г
Пошаговый рецепт
Хорошо промойте яблоки, разрежьте на четвертинки и удалите сердцевину. Сложите в сотейник, залейте водой, добавьте сахар. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите до мягкости (время зависит от сорта).
Залейте желатин холодной водой и дайте набухнуть (время смотрите на упаковке). Нагрейте до растворения, но не кипятите — иначе он не застынет. Протрите варёные яблоки через сито — получится нежное пюре. Разбавьте его отваром до консистенции сока с мякотью. Влейте распущенный желатин, перемешайте и разлейте по формам.
Уберите в холодильник на ночь (или минимум 4 часа). Перед подачей опустите форму в горячую воду на пару секунд — желе легко выйдет. Готово! Подавайте охлаждённым и наслаждайтесь нежным вкусом.
