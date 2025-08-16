Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Белый глинтвейн
Белый глинтвейн
© flickr.com by SimonDoggett is licensed under CC BY 2.0.
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:53

Тает во рту, а не в руках: идеальное яблочное желе за 5 шагов

Как приготовить яблочное желе в домашних условиях

Хотите удивить близких лёгким и вкусным десертом? Яблочное желе с желатином — идеальный вариант! Оно тает во рту, готовится быстро и требует всего три ингредиента. Даже если вы никогда не пробовали делать желе, этот рецепт вас не подведёт.

Почему стоит попробовать?

  • Простота — справится даже новичок.
  • Бюджетно — минимум продуктов.
  • Универсальность — подходит и детям, и взрослым.

Что понадобится

  • Яблоки — 500 г
  • Вода — 2,5 стакана
  • Сахар — 0,75 стакана
  • Желатин — 15 г

Пошаговый рецепт

Хорошо промойте яблоки, разрежьте на четвертинки и удалите сердцевину. Сложите в сотейник, залейте водой, добавьте сахар. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите до мягкости (время зависит от сорта).

Залейте желатин холодной водой и дайте набухнуть (время смотрите на упаковке). Нагрейте до растворения, но не кипятите — иначе он не застынет. Протрите варёные яблоки через сито — получится нежное пюре. Разбавьте его отваром до консистенции сока с мякотью. Влейте распущенный желатин, перемешайте и разлейте по формам.

Уберите в холодильник на ночь (или минимум 4 часа). Перед подачей опустите форму в горячую воду на пару секунд — желе легко выйдет. Готово! Подавайте охлаждённым и наслаждайтесь нежным вкусом.

