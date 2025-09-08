Четыре новых айфона и долгожданные гаджеты: что покажет Apple 9 сентября

сегодня в 9:03

Тайны ядра Земли раскрыты: углерод сыграл решающую роль – вот что выяснили ученые

Ученые выяснили, что углерод сыграл ключевую роль в процессе кристаллизации земного ядра. Исследование показало как углерод, в составе ядра повлиял на стабильности магнитного поля Земли.

сегодня в 8:01

Вековое заблуждение рухнуло: сенсационное открытие объясняет скользкость льда

Ученые раскрыли истинную причину скользкости льда. Оказалось, дело не в давлении или трении, а в молекулярных процессах и диполях воды. Открытие меняет научные представления о скольжении.

сегодня в 7:08

Римский мост в Швейцарии: археологи нашли артефакты, изменившие взгляд на историю

В Швейцарии найден 2000-летний римский мост! Археологи обнаружили уникальное деревянное сооружение, раскрывающее секреты римского владычества и романизации Гельвеции. Находки артефактов проливают свет на повседневную жизнь.

сегодня в 6:08

Революция в робототехнике: робот Пуньо обучается на раз-два – подробности эксперимента

Уникальный робот Пуньо научился ловкости человека! Мягкая конструкция и гибкость суставов позволяют роботу перемещать предметы. Обучение с одного урока!

сегодня в 5:08

Изоляция – удар для мозга: учёные выяснили, как одиночество влияет на социальное поведение подростков

Ученые выявили роль AgRP нейронов в гипоталамусе, управляющих потребностью в общении у детей и подростков. Изоляция активирует эти нейроны, подчеркивая важность социализации. Открытие может помочь в понимании психических расстройств.

сегодня в 4:16

Под Неаполем фиксируют тысячи толчков — земля трещит по кольцу

Учёные применили искусственный интеллект для анализа землетрясений в Кампи Флегрей. Исследование выявило новые угрозы и помогло создать систему мониторинга.

сегодня в 3:16

Красная планета удивила: находка в кратере Джезеро всколыхнула учёных

Персеверанс нашёл новые следы органики в кратере Джезеро. Учёные спорят: геология или возможное наследие древней жизни?

сегодня в 2:17

Она ушла от своей группы миллиарды лет назад — и до сих пор блуждает в одиночестве

Учёные обнаружили карликовую галактику, которая вырвалась из своей группы и теперь существует в одиночестве. Это открытие меняет представления о dE.

