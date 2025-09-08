Четыре новых айфона и долгожданные гаджеты: что покажет Apple 9 сентября
9 сентября состоится главное событие года для фанатов технологий — презентация Apple, где компания представит сразу несколько новинок.
Главный анонс — iPhone 17
На мероприятии дебютирует новая линейка смартфонов:
-
iPhone 17;
-
iPhone 17 Pro;
-
iPhone 17 Pro Max;
-
совершенно новая версия — iPhone 17 Air.
Другие устройства
Apple также представит обновлённые гаджеты:
-
Apple Watch Series 11;
-
Apple Watch Ultra 3;
-
Apple Watch SE;
-
AirPods Pro 3.
Где смотреть трансляцию
-
Официальный сайт Apple - старт в 20:00 по московскому времени, трансляция только на английском языке и без субтитров.
-
YouTube-канал Apple - минимальная задержка, будут доступны русские субтитры.
-
Соцсети URA. RU - трансляция пройдёт во "ВКонтакте" и Rutube.
