Олег Белов Опубликована сегодня в 14:19

Четыре новых айфона и долгожданные гаджеты: что покажет Apple 9 сентября

9 сентября состоится главное событие года для фанатов технологий — презентация Apple, где компания представит сразу несколько новинок.

Главный анонс — iPhone 17

На мероприятии дебютирует новая линейка смартфонов:

  • iPhone 17;

  • iPhone 17 Pro;

  • iPhone 17 Pro Max;

  • совершенно новая версия — iPhone 17 Air.

Другие устройства

Apple также представит обновлённые гаджеты:

  • Apple Watch Series 11;

  • Apple Watch Ultra 3;

  • Apple Watch SE;

  • AirPods Pro 3.

Где смотреть трансляцию

  • Официальный сайт Apple - старт в 20:00 по московскому времени, трансляция только на английском языке и без субтитров.

  • YouTube-канал Apple - минимальная задержка, будут доступны русские субтитры.

  • Соцсети URA. RU - трансляция пройдёт во "ВКонтакте" и Rutube.

