Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:25

Яблоки, корица и хлеб с крестом: рецепты, которые превращают вечер в праздник

Кондитер Пол Голливуд сообщил, что впервые испёк пончики ещё в 80-е годы

Новая книга знаменитого британского кондитера и ведущего кулинарного шоу "The Great British Bake Off" вызвала интерес у любителей домашних сладостей. Пол Голливуд подготовил подборку рецептов, которые идеально подойдут для уютных вечеров осенью. Среди них — яблочные пончики и традиционный горячий крестовый хлеб.

Осенние десерты от мастера

Автор называет пончики одним из любимых лакомств. Он делится воспоминанием о том, как впервые испёк их ещё в 80-е годы. Тогда рецепт был простым, но с годами появился новый вариант с яблоками, корицей и изюмом.

"Я обожаю пончики — это одно из моих самых любимых блюд", — сказал кондитер Пол Голливуд.

Эти пончики отличаются насыщенной начинкой и ароматной сахарной корочкой, что делает их особенно подходящими для осеннего чаепития.

Сравнение рецептов

Чтобы было удобнее ориентироваться, рассмотрим отличия двух предложенных Полом десертов:

Рецепт Особенности Время приготовления Сложность
Яблочные пончики Тесто на дрожжах, яблочная начинка с корицей и изюмом около 4 часов (с учётом расстойки) средняя
Горячий крестовый хлеб Традиционная выпечка с пряностями и сухофруктами около 3,5 часов средняя

Оба варианта рассчитаны на любителей ароматной выпечки, но пончики отличаются более "сладким" характером, а крестовый хлеб подойдёт для тех, кто ценит традиции.

Советы шаг за шагом

Чтобы приготовить яблочные пончики максимально удачно, стоит придерживаться нескольких правил:

  1. Используйте хлебопекарную муку — она делает тесто более эластичным.

  2. Дрожжи лучше брать быстродействующие — расстойка займёт меньше времени.

  3. Для жарки подойдёт растительное масло без запаха.

  4. Обязательно используйте кухонный термометр: оптимальная температура — 175°C.

  5. Начинку вводите только после остывания пончиков, чтобы тесто не размякло.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Слишком жидкое тесто → пончики впитают много масла → добавьте немного муки для плотности.

  2. Перегретое масло → изделия быстро подгорят, но останутся сырыми внутри → используйте термометр и средний огонь.

  3. Горячая начинка → тесто размокнет → остужайте яблочное пюре перед наполнением.

А что если…

Многие боятся жарки во фритюре. В таком случае можно приготовить пончики в духовке. Вкус будет чуть менее насыщенным, но структура останется воздушной. Для этого разогрейте духовку до 180°C и выпекайте заготовки 15-18 минут до золотистой корочки, а потом обваляйте в сахаре.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Ароматная яблочная начинка Длительное время приготовления
Подходят для праздников и уютных вечеров Высокая калорийность из-за жарки во фритюре
Рецепт можно адаптировать для духовки Требуется точный контроль температуры

FAQ

Как выбрать яблоки для пончиков?
Лучше всего подходят сорта с плотной мякотью и кислинкой: Pink Lady, Антоновка, Грэнни Смит.

Сколько стоят ингредиенты?
В среднем на 10 пончиков потребуется около 500-600 рублей, в зависимости от сорта яблок и качества муки.

Что лучше — пончики или крестовый хлеб?
Зависит от вкусовых предпочтений. Пончики — сладкий десерт к чаю, хлеб — пряный и более "традиционный".

Мифы и правда

Миф: пончики всегда вредны и тяжёлые.
Правда: при умеренном употреблении и правильной технологии они становятся вкусным десертом, а не "бомбой" для желудка.

Миф: дрожжевое тесто сложно готовить дома.
Правда: современные быстродействующие дрожжи позволяют упростить процесс.

Три интересных факта

  • Первые пончики появились в Голландии в XVII веке и назывались "оликоек" — "жирные пирожки".
  • Яблоки в качестве начинки начали использовать в Европе, где фрукт считался символом изобилия.
  • В США ежегодно отмечают "День пончиков", который приходится на первую пятницу июня.

Исторический контекст

  1. XVII век — первые упоминания о жареных кусочках теста в Голландии.

  2. XIX век — пончики становятся популярны в США благодаря переселенцам.

  3. XX век — появление специализированных сетей кафе, где десерт приобрёл культовый статус.

Новая книга Пола Голливуда "Celebrate" демонстрирует, что даже классические рецепты можно превратить в особенные сезонные десерты. Осень — идеальное время для того, чтобы попробовать их дома.

