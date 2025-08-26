Опасный десерт: как крамбл может стать причиной кулинарной зависимости

Задумывались ли вы, как быстро и легко можно приготовить вкусный десерт, который станет настоящим хитом на вашем столе? Яблочный крамбл — это идеальное решение! С хрустящей песочной корочкой и сладкой карамельной начинкой, этот десерт покорит сердца всех ваших гостей.

Ингредиенты

Яблоки — 300 г (желательно твердых сортов)

Коричневый сахар — 60 г

Пшеничная мука — 90 г

Сливочное масло — 50 г

Сахар — 40 г

Корица — 1 ч. л.

Грецкие орехи — 20 г

Пошаговое приготовление

Лучше всего подойдут твердые сорта яблок, которые сохранят форму при запекании. Если используете сладкие яблоки, уменьшите количество сахара, чтобы избежать приторности.

Нарежьте сливочное масло на кубики и уберите в морозильник. Оно должно быть хорошо охлажденным для достижения нужной текстуры теста. Грецкие орехи нарежьте на кусочки среднего размера. На сухой сковороде обжарьте орехи в течение 5 минут на среднем огне для усиления их аромата. Этот шаг не обязателен, но добавит крамблу особый вкус.

Помойте и очистите яблоки от кожуры, нарежьте их на небольшие кусочки. В сковороду высыпьте коричневый сахар и корицу, добавьте нарезанные яблоки. Готовьте на небольшом огне, помешивая, пока сахар не расплавится и не образует карамель. Как только яблоки выделят сок и покроются карамелью, выключите огонь.

В миске смешайте муку и сахар, добавьте охлажденное масло. Быстро разотрите все ингредиенты вилкой до состояния мелкой крошки. Работайте быстро, чтобы масло не растаяло. В форму выложите карамелизованные яблоки, затем посыпьте их орехами. Сверху равномерно распределите песочную крошку.

Разогрейте духовку до 180°C и запекайте крамбл в течение 25 минут. Чтобы избежать загрязнения противня, застелите его пергаментом. Готовый крамбл немного остудите и подавайте теплым с шариком мороженого.