iPhone стал чужим на родине Яндекса: ФАС взялась за Apple всерьёз

Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в адрес корпорации Apple официальное письмо с претензией о нарушении законодательства. Поводом стало то, что американская компания, по мнению ведомства, не выполняет требования закона "О защите прав потребителей" и не предоставляет пользователям в России возможность выбора отечественных поисковых систем "по умолчанию" на устройствах с iOS.

Суть претензии

ФАС усмотрела в действиях Apple признаки нарушения закона. Согласно нормам российского законодательства, на устройствах, продаваемых на территории РФ, предустановленные программы должны обеспечивать доступ к поисковым системам, страной происхождения которых является Россия или государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Причём это должно происходить без необходимости дополнительной настройки.

"Apple Inc. не обеспечила неопределённому кругу потребителей на территории РФ вышеуказанную возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, страной происхождения которой является РФ или другие государства — члены ЕАЭС", — говорится в письме ФАС.

По данным ведомства, текущие настройки операционной системы iOS ставят российских поисковых операторов в неравные условия по сравнению с зарубежными конкурентами.

Что именно нарушает Apple

Согласно письму, проблема заключается в том, что пользователи iPhone и iPad не могут выбрать российскую поисковую систему по умолчанию при первом включении устройства. Несмотря на то что законодательство предусматривает возможность выбора, Apple, как утверждает ФАС, фактически не реализовала эту функцию на ряде моделей.

"В результате действий (бездействия) Apple Inc. поисковая система, страной происхождения которой является Российская Федерация или другие государства — члены ЕАЭС, может быть поставлена в неравные конкурентные условия по сравнению с иной", — уточнили в службе.

ФАС также подчеркнула, что подобная ситуация способна привести к ущемлению прав потребителей, поскольку им не предоставлена возможность воспользоваться своим выбором без дополнительных действий.

Что требует ФАС

Регулятор обязал корпорацию предоставить результаты рассмотрения письма и принять конкретные меры по устранению нарушений. Срок установлен до 31 октября 2025 года. Если компания проигнорирует требования, её могут привлечь к административной ответственности или вынести предписание об устранении нарушений.

Ведомство ожидает, что Apple скорректирует настройки своих устройств, чтобы российские поисковые системы, такие как "Яндекс", могли быть установлены по умолчанию без необходимости ручного выбора.

Исторический контекст

Претензии ФАС к Apple не новы. Ранее ведомство уже возбуждало дела против американской корпорации за ограничение конкуренции и злоупотребление доминирующим положением. В частности, в 2021 году компанию оштрафовали на 906 млн рублей за то, что она препятствовала разработчикам использовать альтернативные способы оплаты внутри приложений. В 2022 году ФАС также обвинила Apple в злоупотреблении преимуществами экосистемы App Store.

Эти случаи демонстрируют долгосрочное внимание российского регулятора к действиям Apple на внутреннем рынке.

Сравнение подходов разных компаний

Компания Особенности настройки поиска по умолчанию Наличие российских сервисов Реакция регуляторов Apple Поиск Google установлен по умолчанию в iOS Нет встроенной поддержки российских поисковиков Претензии ФАС, возможное предписание Samsung Возможность выбора поисковой системы при первом запуске Есть интеграция с "Яндексом" Нет активных претензий Huawei Поддержка выбора через настройки HMS Есть доступ к российским сервисам Претензий не зафиксировано

Что делать пользователям

ФАС подчеркнула, что вопрос касается защиты интересов потребителей. Пока Apple не внесла изменений, пользователи могут вручную установить желаемую поисковую систему. Для этого достаточно:

Открыть настройки Safari. Перейти в раздел "Поисковая система". Выбрать доступный вариант — "Яндекс" или другой сервис.

Однако ФАС настаивает, что такие действия должны быть автоматизированы и не требовать вмешательства пользователя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отсутствие возможности выбора поисковика по умолчанию.

Последствие: неравные конкурентные условия и ограничение прав пользователей.

Альтернатива: внедрение функции выбора поисковой системы при первичной настройке устройства, как это реализовано у Android.

А что если Apple проигнорирует требования

Если Apple не отреагирует на письмо до установленного срока, ФАС может возбудить административное дело и потребовать устранения нарушения через суд. Также возможно наложение штрафа и ограничение продажи устройств, не соответствующих требованиям законодательства.

По мнению экспертов, такой сценарий маловероятен, поскольку Apple уже сталкивалась с аналогичными претензиями в разных странах и обычно корректирует настройки в рамках правовых норм.

Плюсы и минусы регулирования

Плюсы Минусы Повышение конкуренции среди поисковых систем Возможное замедление обновлений iOS в России Расширение выбора для пользователей Дополнительные бюрократические процедуры Усиление защиты потребителей Возможное удорожание устройств

FAQ

— Что именно нарушила Apple?

Компания не предоставила возможность использовать российскую поисковую систему по умолчанию без дополнительных настроек.

— Что грозит компании?

ФАС может возбудить административное дело, вынести предписание и наложить штраф.

— Может ли пользователь сам изменить поисковик?

Да, но это требует ручных действий — именно это ФАС считает нарушением.

— Есть ли у других компаний аналогичные проблемы?

Нет, большинство производителей Android-устройств позволяют выбрать поисковик при первом запуске.

— Что дальше?

До конца октября Apple должна ответить ФАС и внести необходимые изменения.

Мифы и правда

• Миф: Apple полностью запрещает использование российских поисковиков.

Правда: их можно установить вручную, но не выбрать по умолчанию при настройке устройства.

• Миф: ФАС требует удалить Google с iPhone.

Правда: речь идёт только о равных условиях выбора.

• Миф: пользователям придётся обновлять устройства.

Правда: изменения, если будут введены, коснутся новых партий и обновлений iOS.