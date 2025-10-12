Clips больше нет: Apple закрывает своё "доброе" видео в мире ИИ и TikTok

Компания Apple официально прекращает поддержку своего видеоприложения Clips. Программа, запущенная в 2017 году как альтернатива Snapchat и Instagram Stories, исчезает из App Store и больше не будет получать обновления. Это решение символично: Apple закрывает один из самых дружелюбных инструментов для любительского видеомонтажа, уступая место эпохе генеративного контента.

Что известно о прекращении поддержки

На странице поддержки Apple говорится, что с 10 октября приложение Clips недоступно для новых загрузок. Тем, кто уже установил программу, разрешено продолжать пользоваться ею на текущих или более ранних версиях iOS и iPadOS. При желании существующие пользователи смогут повторно загрузить Clips из своей учётной записи Apple.

Apple предупреждает, что без обновлений приложение со временем станет менее стабильным, а функции — несовместимыми с новыми системами. Поэтому компания советует экспортировать созданные ролики (с эффектами или без них) в медиатеку "Фото", чтобы сохранить их и при необходимости редактировать через другие программы.

Как создавался Clips

Clips появился весной 2017 года и сразу привлёк внимание своей простотой. В отличие от профессиональных видеоредакторов, он не требовал знаний о монтаже: пользователь мог соединять короткие видео, накладывать музыку, эмодзи, фильтры и текст прямо на экран.

Идея была очевидна — дать пользователям инструмент для создания сторис без социальных сетей. Приложение не имело собственной платформы для публикации, зато позволило быстро генерировать контент для Instagram, Facebook или TikTok.

"Редактирование видео в Clips предельно простое", — отмечал обозреватель TechCrunch Брайан Хитер, добавив, что программа помогала Apple показать возможности своей камеры и процессора без привязки к конкретной соцсети.

Почему Apple сворачивает проект

В первые годы Clips активно развивалось: Apple добавляла AR-фильтры, музыкальные эффекты и интеграцию с Animoji. Однако за последние пару лет обновления ограничивались только исправлениями ошибок, что намекало на угасание интереса к продукту.

Сейчас видеоконтент стремительно меняется: на смену ручному монтажу приходят генеративные инструменты, создающие клипы на основе текстовых подсказок. В этом контексте Clips выглядит анахронизмом — особенно на фоне приложений вроде Sora от OpenAI, которое достигло миллиона загрузок всего за несколько недель.

Как реагируют пользователи

На Reddit поклонники Apple признались, что не удивлены закрытию Clips. Многие признались, что использовали приложение всего один раз или даже не знали о его существовании. Отсутствие встроенной социальной сети и сложность конкуренции с TikTok и Instagram сделали Clips нишевым инструментом — скорее демонстрацией технологий, чем массовым продуктом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отсутствие платформы для публикации контента.

Последствие: низкий интерес аудитории, отсутствие вирусного эффекта.

Альтернатива: интеграция с соцсетями или создание собственного сообщества. Ошибка: минимальные обновления в последние годы.

Последствие: устаревший интерфейс и потеря актуальности.

Альтернатива: интеграция AI-функций, автоматический монтаж, голосовые подсказки. Ошибка: ставка на "живое видео" в эпоху синтетического контента.

Последствие: потеря аудитории, ориентированной на креативные эффекты и виртуальных персонажей.

Альтернатива: использование генеративных моделей для редактирования.

Таблица "Плюсы и минусы" Clips

Аспект Плюсы Минусы Простота интерфейса Удобен для новичков Недостаток гибкости Отсутствие соцсети Защита приватности Нет аудитории и фидбэка Качество Apple Стабильная работа Быстро устаревает без обновлений Интеграция с "Фото" Удобный экспорт Ограниченные форматы

А что если…

А что, если Apple не отказывается от идеи полностью, а лишь готовит замену? В свете растущего интереса компании к искусственному интеллекту (в частности, интеграции AI-инструментов в iPhone 16 и macOS Sequoia), Clips может возродиться в новом формате — как умный видеоредактор на базе ИИ.

Представьте приложение, где пользователю не нужно вручную обрезать кадры: ИИ сам создаёт клип, выбирает музыку и даже добавляет субтитры. Такой продукт лучше впишется в современную экосистему Apple и будет конкурировать с OpenAI, Runway и Google Veo.

Мифы и правда

Миф: "Apple перестала заниматься видео".

Правда: наоборот, компания развивает функции съёмки в iPhone и добавляет AI-инструменты в Final Cut и Photos.

Миф: "Clips был провалом".

Правда: приложение стало полигоном для тестирования пользовательского интерфейса и технологий обработки видео на устройстве.

Миф: "Clips больше не запустить".

Правда: если вы уже скачивали приложение, его можно переустановить из своей учётной записи.

3 интересных факта

Clips был первым приложением Apple, где появились динамические субтитры, создаваемые с помощью распознавания речи. Программа вдохновила интерфейс видеосообщений в iMessage. Некоторые эффекты Clips позже появились в камере Instagram и TikTok — с аналогичными фильтрами и анимацией текста.

Исторический контекст

Clips появился в эпоху, когда соцсети делали ставку на сторис и короткие видео, но Apple решила пойти своим путём — без лайков и подписчиков. Это был эксперимент о том, как пользователь может создавать контент без давления алгоритмов. Теперь, спустя восемь лет, концепция "без сети, но с креативом" окончательно уступает место эпохе умных видеоредакторов и генеративных моделей.