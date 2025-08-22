Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Яблочное повидло с корицей
Яблочное повидло с корицей
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:26

Повидло, которое делает выпечку королевской: секрет — в одной пряности

Домашнее яблочное повидло подходит для тостов, выпечки и прослойки тортов

Повидло из яблок — это классика домашней консервации. Оно идеально подходит к чаю, выпечке, тостам и блинам. А если добавить немного корицы, вкус и аромат становятся ещё более насыщенными и уютными. Такой десерт хранится всю зиму и наполняет дом запахом яблок и пряностей.

Ингредиенты

  • яблоки — 1 кг;

  • сахар — 700 г–1 кг (по вкусу и сладости яблок);

  • корица — 1 пакетик (по желанию).

Приготовление

  1. Подготовка яблок. Хорошо вымойте плоды, удалите сердцевину и нарежьте дольками.

  2. Измельчение. Пропустите яблоки через мясорубку с мелкой решёткой или измельчите блендером до состояния пюре.

  3. Смешивание. Соедините пюре с сахаром. Количество сахара регулируйте в зависимости от сорта яблок.

  4. Варка. Перелейте массу в кастрюлю с толстым дном и поставьте на медленный огонь. Доведите до кипения, снимите пенку и периодически помешивайте.

  5. Уваривание. Томите повидло 25–40 минут, пока оно не станет густым и блестящим.

  6. Ароматизация. В конце добавьте корицу, перемешайте и дайте прокипеть ещё 1–2 минуты.

  7. Закатка. Горячее повидло разложите по стерилизованным банкам и сразу закатайте крышками.

Хранение

Хранить яблочное повидло лучше в прохладном и тёмном месте. Оно прекрасно сохраняет вкус и аромат несколько месяцев, оставаясь густым и нежным.

Такое повидло станет не только отличным десертом, но и основой для пирогов, слойки или прослойки тортов.

