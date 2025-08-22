Повидло, которое делает выпечку королевской: секрет — в одной пряности
Повидло из яблок — это классика домашней консервации. Оно идеально подходит к чаю, выпечке, тостам и блинам. А если добавить немного корицы, вкус и аромат становятся ещё более насыщенными и уютными. Такой десерт хранится всю зиму и наполняет дом запахом яблок и пряностей.
Ингредиенты
-
яблоки — 1 кг;
-
сахар — 700 г–1 кг (по вкусу и сладости яблок);
-
корица — 1 пакетик (по желанию).
Приготовление
-
Подготовка яблок. Хорошо вымойте плоды, удалите сердцевину и нарежьте дольками.
-
Измельчение. Пропустите яблоки через мясорубку с мелкой решёткой или измельчите блендером до состояния пюре.
-
Смешивание. Соедините пюре с сахаром. Количество сахара регулируйте в зависимости от сорта яблок.
-
Варка. Перелейте массу в кастрюлю с толстым дном и поставьте на медленный огонь. Доведите до кипения, снимите пенку и периодически помешивайте.
-
Уваривание. Томите повидло 25–40 минут, пока оно не станет густым и блестящим.
-
Ароматизация. В конце добавьте корицу, перемешайте и дайте прокипеть ещё 1–2 минуты.
-
Закатка. Горячее повидло разложите по стерилизованным банкам и сразу закатайте крышками.
Хранение
Хранить яблочное повидло лучше в прохладном и тёмном месте. Оно прекрасно сохраняет вкус и аромат несколько месяцев, оставаясь густым и нежным.
Такое повидло станет не только отличным десертом, но и основой для пирогов, слойки или прослойки тортов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru