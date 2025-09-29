Седина становится врагом: эти ошибки ухода ускоряют старение волос

Седина ассоциируется с мудростью и зрелостью, но далеко не все довольны её внешним видом. Многие сразу тянутся к краскам для волос, чтобы скрыть белые пряди. Однако есть более мягкий вариант ухода — яблочный уксус. Этот продукт, который чаще всего используется на кухне, способен удивить и в косметике. При правильном применении он делает волосы блестящими, упругими и менее ломкими.

Почему именно яблочный уксус

Регулярное использование яблочного уксуса не окрашивает волосы и не убирает седину, но улучшает её вид. Он помогает убрать тусклость, делает пряди мягкими, а сам волос становится более эластичным. Всё это благодаря органическим кислотам и витаминам в составе.

Главное действие уксуса:

восстанавливает баланс pH кожи головы;

убирает остатки средств для укладки и излишки кожного сала;

закрывает кутикулу, что делает волосы более гладкими и блестящими;

обладает лёгким антисептическим эффектом, снижая риск появления перхоти.

Сравнение способов ухода за седыми волосами