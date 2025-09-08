Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
яблочный уксус
яблочный уксус
© pxhere
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:37

Средство от ран у Гиппократа стало трендом для похудения в XXI веке

Специалисты объяснили пользу и риски яблочного уксуса для сердца и желудка

Яблочный уксус давно используется в народной медицине — им лечили раны, боролись с инфекциями и даже пытались регулировать вес. Современные исследования подтверждают, что часть этих представлений не лишена оснований. Учёные выделяют несколько направлений, в которых уксус может приносить пользу, но при этом предупреждают: воспринимать его как лекарство нельзя.

В чём ценность яблочного уксуса

Главное действующее вещество продукта — уксусная кислота, концентрация которой обычно около 5%. Именно она придаёт уксусу резкий вкус и запах, а также определяет его свойства. В нефильтрованном варианте встречаются фрагменты уксусной матки — скопления белков, ферментов и полезных бактерий, которые могут усиливать эффект.

Антимикробное действие

Ещё Гиппократ более двух тысяч лет назад использовал уксус для обработки ран. Сегодня известно, что уксусная кислота способна подавлять рост кишечной палочки, стафилококков и некоторых грибков. Поэтому яблочный уксус может применяться как натуральное антисептическое средство, хотя и не заменяет полноценные препараты.

Влияние на уровень сахара

Для людей с диабетом 2-го типа яблочный уксус может быть дополнительной мерой поддержки. Ряд клинических исследований показал: регулярное употребление продукта снижает уровень сахара и уменьшает окислительный стресс. Также отмечено улучшение липидного профиля. Но врачи подчёркивают — уксус не заменяет терапию, а может лишь дополнять её.

Поддержка при похудении

Одно из самых обсуждаемых свойств яблочного уксуса — влияние на вес. Краткосрочные исследования показывают, что он продлевает чувство сытости, за счёт чего снижается калорийность рациона. Более масштабное исследование 2024 года с участием 120 человек с ожирением показало: за 4-12 недель приём 3 столовых ложек уксуса в день позволил участникам сбросить до 8 кг, причём в основном за счёт жировой ткани. Дополнительно улучшались показатели сахара и липидов в крови.

Возможная польза для сердца

Систематический обзор датских учёных показал: яблочный уксус снижает уровень "плохого" холестерина и триглицеридов, а также повышает уровень "хорошего". Это говорит о потенциальной профилактике атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако специалисты подчёркивают: для окончательных выводов нужны длительные наблюдения.

Как выбрать и употреблять

Наиболее полезным считается нефильтрованный яблочный уксус с фрагментами матки. Чаще всего его используют как заправку к салатам или маринад. Безопасной дозой для большинства людей считается 1 чайная — 1 столовая ложка уксуса, разведённая в стакане воды.

Возможные риски

Несмотря на пользу, яблочный уксус может вызвать побочные эффекты:
• раздражение желудка и изжогу;
• повреждение зубной эмали;
• снижение уровня калия в крови;
• нежелательные взаимодействия с диуретиками и сахароснижающими препаратами.

Поэтому перед регулярным употреблением стоит проконсультироваться с врачом.

Итог

Яблочный уксус обладает антисептическими свойствами, помогает контролировать уровень сахара и липидов, может способствовать снижению веса и положительно влиять на сердце. Но его действие пока недостаточно изучено, а потому использовать уксус как замену назначенному лечению нельзя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Помидоры черри придадут рису в сметане с овощами легкую сладость сегодня в 14:34

Сметана и овощи с рисом: дешевый способ удивить гостей изысканным блюдом

Узнайте, как приготовить нежный рис в сметане с овощами — простой и вкусный рецепт, который станет отличным гарниром.

Читать полностью » Маринованные грибы добавят пикантности жареной картошке сегодня в 14:26

Быстрый ужин из картофеля и грибов: меньше усилий, больше вкуса без лишних трат

Узнайте, как быстро и вкусно приготовить жареную картошку с грибами и луком — универсальное блюдо для любого времени года.

Читать полностью » Итальянские шеф-повара считают соль ключевым элементом вкуса пасты сегодня в 14:24

Итальянцы смеются над нашими привычками: когда солить воду для пасты

Даже физики вмешались в вечный спор кулинаров о том, когда солить воду для макарон. Разобрались, что реально влияет на результат, а что — лишь миф.

Читать полностью » Детям понравится закуска из запеченного в духовке бекона сегодня в 13:52

Бекон в духовке с сыром: 20 минут до идеальной закуски без хлопот

Узнайте, как за 20 минут приготовить вкуснейшую закуску из бекона и сыра — идеальный вариант для праздников и завтраков.

Читать полностью » Диетолог Соломатина предупредила о риске ботулизма при заготовке грибов в домашних условиях сегодня в 13:52

Крышка вздулась — это сигнал: когда в банке может быть смертельный токсин

Диетолог назвала грибные заготовки самыми опасными для здоровья: споры клостридии могут выработать смертельный ботулотоксин, определить который невозможно.

Читать полностью » Кинза и базилик сделают вкус фунчозы с креветками ярче сегодня в 13:17

Секреты идеального соуса для фунчозы: добавьте этот ингредиент и забудьте о ресторанах

Ищете лёгкий и вкусный рецепт для романтического ужина? Фунчоза с креветками и овощами — быстрое блюдо, которое порадует вас и ваших близких.

Читать полностью » Nutrients: чай из листьев малины снижает скачки сахара и инсулина после еды сегодня в 13:06

Малина не только ягода: её листья оказались куда полезнее

Учёные доказали: чай из малиновых листьев сглаживает скачки сахара и инсулина после еды. Но действует он только при правильном заваривании.

Читать полностью » Диетолог Соломатина объяснила, почему раздельное питание не нужно здоровым людям сегодня в 12:54

Мясо и торт вместе: мифы и правда о "несочетаемых" продуктах

Диетолог объяснила, стоит ли переходить на раздельное питание. Для большинства здоровых людей оно не нужно — важнее сбалансированный рацион.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Warner Bros. уволила актёра озвучки после того, как узнала о его заболевании
Авто и мото

Врач объяснил, как снизить риск заражения в такси с простуженным водителем
Туризм

Психолог Кроули рассказала, почему семья уехала из США в Страну Басков
Красота и здоровье

Новый парфюм Tom Ford Black Orchid Reserve отличается большей глубиной и насыщенностью
СФО

В Югре нейросеть увековечила образ Фармана Салманова — символа нефтяной истории региона
УрФО

В Прикамье зарплаты превысили ожидания соискателей на 7,8 тыс. рублей
Садоводство

В России ввели штрафы и изъятие за заброшенные дачные и садовые участки
Питомцы

Кошкам после 7 лет стоит переходить на влажное питание
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet