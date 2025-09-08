Средство от ран у Гиппократа стало трендом для похудения в XXI веке

Яблочный уксус давно используется в народной медицине — им лечили раны, боролись с инфекциями и даже пытались регулировать вес. Современные исследования подтверждают, что часть этих представлений не лишена оснований. Учёные выделяют несколько направлений, в которых уксус может приносить пользу, но при этом предупреждают: воспринимать его как лекарство нельзя.

В чём ценность яблочного уксуса

Главное действующее вещество продукта — уксусная кислота, концентрация которой обычно около 5%. Именно она придаёт уксусу резкий вкус и запах, а также определяет его свойства. В нефильтрованном варианте встречаются фрагменты уксусной матки — скопления белков, ферментов и полезных бактерий, которые могут усиливать эффект.

Антимикробное действие

Ещё Гиппократ более двух тысяч лет назад использовал уксус для обработки ран. Сегодня известно, что уксусная кислота способна подавлять рост кишечной палочки, стафилококков и некоторых грибков. Поэтому яблочный уксус может применяться как натуральное антисептическое средство, хотя и не заменяет полноценные препараты.

Влияние на уровень сахара

Для людей с диабетом 2-го типа яблочный уксус может быть дополнительной мерой поддержки. Ряд клинических исследований показал: регулярное употребление продукта снижает уровень сахара и уменьшает окислительный стресс. Также отмечено улучшение липидного профиля. Но врачи подчёркивают — уксус не заменяет терапию, а может лишь дополнять её.

Поддержка при похудении

Одно из самых обсуждаемых свойств яблочного уксуса — влияние на вес. Краткосрочные исследования показывают, что он продлевает чувство сытости, за счёт чего снижается калорийность рациона. Более масштабное исследование 2024 года с участием 120 человек с ожирением показало: за 4-12 недель приём 3 столовых ложек уксуса в день позволил участникам сбросить до 8 кг, причём в основном за счёт жировой ткани. Дополнительно улучшались показатели сахара и липидов в крови.

Возможная польза для сердца

Систематический обзор датских учёных показал: яблочный уксус снижает уровень "плохого" холестерина и триглицеридов, а также повышает уровень "хорошего". Это говорит о потенциальной профилактике атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако специалисты подчёркивают: для окончательных выводов нужны длительные наблюдения.

Как выбрать и употреблять

Наиболее полезным считается нефильтрованный яблочный уксус с фрагментами матки. Чаще всего его используют как заправку к салатам или маринад. Безопасной дозой для большинства людей считается 1 чайная — 1 столовая ложка уксуса, разведённая в стакане воды.

Возможные риски

Несмотря на пользу, яблочный уксус может вызвать побочные эффекты:

• раздражение желудка и изжогу;

• повреждение зубной эмали;

• снижение уровня калия в крови;

• нежелательные взаимодействия с диуретиками и сахароснижающими препаратами.

Поэтому перед регулярным употреблением стоит проконсультироваться с врачом.

Итог

Яблочный уксус обладает антисептическими свойствами, помогает контролировать уровень сахара и липидов, может способствовать снижению веса и положительно влиять на сердце. Но его действие пока недостаточно изучено, а потому использовать уксус как замену назначенному лечению нельзя.