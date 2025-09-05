Яблоки и сердце: миф о "чудо-фрукте" рушится

Мы привыкли считать яблоки универсальным символом здоровья. Но действительно ли они способны снижать уровень холестерина и защищать сердце? Кардиолог и профессор сердечно-сосудистой медицины Тим Чико поделился своим мнением в беседе с HuffPost.

Что говорят исследования

По словам специалиста, некоторые научные работы действительно показывают: регулярное употребление яблок может уменьшить уровень "плохого" холестерина примерно на 4%. Однако, по его словам, это слишком скромный результат, если сравнивать его с действием современных препаратов.

"Трудно сказать, могут ли яблоки предотвратить сердечно-сосудистые заболевания или инсульт", — отметил профессор.

Когда яблоки бессильны

Чико подчеркнул: для людей, которым уже назначены статины, яблоки не станут альтернативой терапии. В таких случаях надеяться на фрукт как на средство профилактики бессмысленно.

Роль растительной диеты

Тем не менее кардиолог согласился: питание, насыщенное фруктами и овощами, играет важную роль в поддержании здоровья. Оно снижает риски развития не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и некоторых видов рака.

Вывод

Яблоки полезны как часть сбалансированного рациона, но считать их "чудо-лекарством" от холестерина и болезней сердца — заблуждение.