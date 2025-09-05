Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вишня Саржента, =вишня сахалинская, сакура (1)
Вишня Саржента, =вишня сахалинская, сакура (1)
© commons.wikimedia.org by Tamaravn1973 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:59

Внимание, садоводы: этот дуэт в саду — катастрофа для урожая

Яблоня и вишня: почему опытные садоводы никогда не посадят их рядом

Садоводы, закладывая новые насаждения, часто руководствуются соображениями удобства: где больше места, туда и высаживают деревья. Но правильное соседство культур играет ключевую роль в их здоровье и урожайности. Особенно это касается таких популярных деревьев, как яблоня и вишня, чьё совместное выращивание может привести к неожиданным трудностям.

Почему яблоня и вишня не лучшие соседи

Обе культуры любят плодородную почву и солнечный свет, однако их корневые системы устроены по-разному. Корни вишни активно разрастаются в стороны, захватывая всё больше пространства и вытесняя соседей. Яблоня же предпочитает глубину и стабильный доступ к влаге. В условиях конкуренции её питание оказывается ограниченным, и дерево развивается слабее.

Влияние на освещённость и рост

У вишни более компактная, но густая крона, которая в плотных посадках может создавать тень для яблони. Для яблони же солнечный свет критически важен: недостаток освещения замедляет рост и снижает урожайность. Такая конкуренция приводит к тому, что обе культуры развиваются хуже, чем при раздельной посадке.

Аллелопатия — скрытая угроза

Некоторые сорта вишни выделяют в почву вещества, которые подавляют рост других растений. Это явление известно как аллелопатия. Учёные подтверждают, что вишня способна угнетать развитие соседних культур, включая яблоню, что ещё больше осложняет их совместное выращивание.

Опасность грибковых болезней

Если посадить деревья слишком близко, их кроны начинают переплетаться, а циркуляция воздуха между ними ухудшается. В таких условиях повышается влажность, что создаёт благоприятную среду для грибковых заболеваний. Болезни быстро переходят с одного дерева на другое, ослабляя сад и снижая урожайность.

Рекомендации специалистов

Агрономы советуют выдерживать между яблоней и вишней расстояние не менее четырёх метров. Это помогает снизить конкуренцию за ресурсы и сохранить нормальное освещение. Также важно учитывать розу ветров и направление солнца, чтобы кроны равномерно освещались и не мешали друг другу.

Игнорирование этих правил часто приводит к тому, что садоводы остаются недовольны урожаем. Деревья начинают болеть, теряют продуктивность и требуют дополнительных затрат на уход. Грамотное планирование позволяет избежать ошибок и создать сад, который будет радовать здоровыми и вкусными плодами долгие годы.

Три интересных факта

  1. Явление аллелопатии встречается у многих деревьев: например, грецкий орех выделяет юглон, угнетающий соседние растения.
  2. Яблоня при правильной посадке может плодоносить до 40-50 лет, а вишня в среднем живёт около 20 лет.
  3. В старину вишнёвые сады часто высаживали отдельно именно из-за их агрессивной корневой системы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ошибки при уборке и хранении свеклы, которые приводят к порче урожая сегодня в 8:06

Свекла превращается в гниль быстрее, чем вы думаете: три ошибки на грядке

Многие дачники совершают одни и те же ошибки при уборке свеклы. Узнайте, как правильно подготовить корнеплоды к хранению, чтобы они не потеряли свежесть.

Читать полностью » Секрет богатого урожая: сажаем эти цветы под фруктовыми деревьями сегодня в 7:59

Эти цветы – лучшее средство от вредителей в саду: раскройте секрет природной защиты

Узнайте, как обычные цветы могут защитить ваш сад от вредителей, улучшить почву и увеличить урожай! Секреты опытных садоводов раскрыты!

Читать полностью » Осенью можно посадить рукколу, салат и шпинат для быстрого урожая зелени сегодня в 7:56

Овощи уходят, но сад не пустеет: культуры, которые раскроются только в прохладе

Забудьте о пустых грядках! Узнайте, какие 8 видов зелени готовы подарить вам витаминный урожай осенью, не боясь холодов. От пикантной рукколы до нежного шпината – продлите сезон свежих овощей!

Читать полностью » Экологичный яблоневый сад: растения – компаньоны защитят ваши деревья без химии сегодня в 6:59

Эти растения – как витамины для яблони: посадите их рядом, и дерево расцветет здоровьем и красотой – узнайте, какие

Узнайте, какие растения-компаньоны помогут защитить яблоню от вредителей, улучшить почву, привлечь опылителей и увеличить урожай. Секреты опытных садоводов для здоровья вашего сада!

Читать полностью » Фрэнк Кларк: гибискус продолжает цвести дольше при регулярном удалении увядших цветов сегодня в 6:50

Хотите море бутонов? Гибискус требует только солнца и одного движения рукой

Узнайте, как продлить цветение гибискуса с помощью простых правил: удаляйте увядшие цветы, поддерживайте правильные условия и защищайте растения от вредителей.

Читать полностью » Этот цветочный щит спасет вашу грушу: забудьте о болезнях без химии – попробуйте этот метод сегодня в 5:58

Вредители в ужасе покинут ваш сад: эти цветы - ваш секретный союзник в борьбе за урожай груши

Раскрываем секрет защиты груши от болезней и вредителей с помощью цветов-компаньонов: бархатцы, настурция, календула и другие.

Читать полностью » Кротон и колеус признаны одними из самых декоративных растений для осеннего сада сегодня в 5:44

Осенние фавориты для лентяев: посадил — и красота до заморозков

Откройте для себя 10 удивительных растений, которые сделают ваш осенний сад ярким и привлекательным. Эти культуры не только красивы, но и неприхотливы в уходе!

Читать полностью » Доцент Университета штата Мэн: древесный уголь улучшает аэрацию и водоудерживающую способность грунта сегодня в 4:41

Чёрное золото для грядок: как уголь меняет почву и растения

Древесный уголь — это более чем просто топливо: узнайте, как биоуголь и кусковой уголь меняют почву и спешат на помощь растениям в нашем новом материале.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили в Турции поселение возрастом 12 тыс. лет — старше Стоунхенджа
Еда

Кальмары и грибы в салате сочетаются с лимонным соком
Садоводство

Осень названа оптимальным временем для деления пионов садоводами
Туризм

Как проявляется турецкое гостеприимство в повседневной жизни
Спорт и фитнес

Учёные: практика осознанности уменьшает стресс и риск переедания
Питомцы

Морские свинки: зубы растут всю жизнь и требуют постоянного стачивания сеном
Авто и мото

Volkswagen представит доступный электровнедорожник ID.2 SUV на автосалоне в Мюнхене 7 сентября
Авто и мото

Минэнерго России направит часть экспортного дизеля на внутренний рынок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet