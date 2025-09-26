Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Классическая шарлотка
Классическая шарлотка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:21

Осенний пирог как облако: шарлотка с нежнейшим бисквитом

Кулинарный эксперт Евгения Гаева раскрыла секреты идеальной яблочной шарлотки

Шарлотка из свежих дачных яблок — пожалуй, самый уютный осенний десерт. Она проста в приготовлении, требует минимального набора продуктов и каждый раз получается особенно ароматной благодаря яблокам с легкой кислинкой и нежному бисквитному тесту.

Секреты идеальной шарлотки

Главный акцент в этом пироге — качество ингредиентов и соблюдение технологии. Яблоки лучше брать сочные, ароматные, с кислинкой: антоновка считается классикой, но подойдут и другие кисло-сладкие сорта. Именно они создают гармоничный вкус.

Особое внимание стоит уделить тесту. Белки и желтки взбиваются вместе с сахаром до пышности, после чего аккуратно вмешивается просеянная мука. Чем бережнее перемешивание, тем воздушнее получится бисквит.

"Пирог получается невероятно воздушным, словно облако, с нежной бисквитной основой и, конечно, с превосходным яблочным вкусом", — сказала кулинарный эксперт Евгения Гаева.

Ингредиенты

• яблоки — 3-4 шт.
• яйца — 4-5 шт.
• мука — 1 стакан (200 мл)
• сахар — 180 г
• ванильный сахар — 10 г
• соль — щепотка
• сахарная пудра — для украшения

Пошаговое приготовление

  1. Яблоки вымыть, удалить сердцевину, нарезать дольками или кубиками.

  2. Яйца взбить с солью, постепенно вводя сахар и ванильный сахар. Масса должна увеличиться в объеме в 2-3 раза и стать светлой и густой.

  3. Просеянную муку всыпать небольшими порциями и осторожно вмешать лопаткой движениями снизу вверх.

  4. Форму смазать маслом (или использовать силиконовую), выложить яблоки, затем распределить тесто.

  5. Выпекать при 180 °C около 40 минут. Проверить готовность деревянной шпажкой.

  6. Остудить пирог, посыпать сахарной пудрой.

Полезные советы

• Чтобы усилить аромат, можно добавить в тесто щепотку корицы или мускатного ореха.
• Яблоки допустимо слегка обжарить с сахаром и корицей — начинка станет более насыщенной.
• Вместо яблок подойдут груши, сливы, вишня или малина.
• Для дополнительной пышности можно добавить немного разрыхлителя.
• Не открывайте духовку в первые 30 минут — пирог может осесть.

Шарлотка особенно вкусна в теплом виде. Попробуйте подать ее с шариком ванильного мороженого — контраст горячего пирога и холодного десерта делает блюдо по-настоящему изысканным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Варка макарон без перелива: деревянная ложка, винная пробка и лёд признаны самыми эффективными методами сегодня в 17:08

Хотите макароны без убегающей воды? Достаточно изменить всего одну привычку

Хотите раз и навсегда перестать караулить кастрюлю с макаронами? Несколько хитростей помогут избежать потопа на кухне и сохранить нервы.

Читать полностью » Постный борщ из свеклы, капусты и перца готовится за полчаса сегодня в 16:44

Без мяса и долгого варева — но вкус как у классики: секрет быстрого борща

Быстрый рецепт борща, который готовится всего за 40 минут. Узнайте секреты приготовления и чем он отличается от классического варианта.

Читать полностью » Эксперт Челмакин: сильногазированная минералка ускоряет засолку огурцов до суток сегодня в 15:23

Вода, которую привыкли пить, оказалась лучшей закваской для огурцов

Необычный способ засолки огурцов с минеральной водой помогает сохранить хруст и свежесть, а приготовить малосольные овощи можно всего за один день.

Читать полностью » Курица с сыром в слоёном тесте сохраняет сочность при выпекании 40 минут сегодня в 14:12

Рулеты с курицей и сыром переворачивают представление о выпечке: даже замороженное тесто работает

Нежная курица с сыром в слоёном тесте — простой рецепт, который удивит гостей. Узнайте, как приготовить румяные рулеты за час.

Читать полностью » Роспотребнадзор: молотые специи теряют аромат через 1–3 года хранения сегодня в 14:10

Оживите уставшие специи за 2 минуты — хитрость, которую знают шефы

Специи со временем теряют аромат и вкус, но есть простые способы проверить их качество и даже немного оживить приправы.

Читать полностью » Свиной карбонад в духовке сохраняет сочность при правильном мариновании сегодня в 14:09

Как превратить простой карбонад в праздничное блюдо: секреты профессиональных поваров

Сочный и ароматный свиной карбонад, запечённый в духовке, станет украшением стола. Узнайте, как приготовить его с золотистой корочкой.

Читать полностью » Шоколадный торт в мультиварке обеспечивает равномерное пропекание бисквита сегодня в 13:07

Шоколадный бисквит в мультиварке творит чудеса: профессиональные кондитеры раскрыли секрет

Пышный и нежный бисквит, насыщенный крем и простой процесс. Узнайте, как приготовить идеальный шоколадный торт в мультиварке.

Читать полностью » Буженина в рукаве сохраняет сочность мяса сегодня в 13:04

Буженина становится звездой стола: этот способ приготовления покорил даже привередливых едоков

Нежная и ароматная свинина в рукаве. Узнайте, как приготовить домашнюю буженину, которая заменит магазинную колбасу и украсит любой стол.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперты рассказали, как подготовить гараж к зиме и защитить имущество от влаги
Наука

Солнечные вспышки достигают температуры 180 миллионов градусов по Фаренгейту
Туризм

Туроператоры: спрос на Мексику вырос, Доминикана теряет позиции без прямых рейсов
Спорт и фитнес

Тренер Ранди Орм: растяжка и ролик после бега улучшают подвижность суставов
Спорт и фитнес

Более половины бегунов определяют свой тип с помощью тестов на скорость и выносливость
Дом

Осенний декор: текстиль, свет и ароматы помогают создать уют дома без ремонта
Наука

Новый метод диагностики почечной недостаточности основан на измерении микроРНК
Технологии

Акции Alibaba выросли на 9,2% после анонса инвестиций в ИИ и релиза Qwen3-Max
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet