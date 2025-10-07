Apple готовится к жизни после Кука: кто станет новым лицом самой дорогой компании мира

По данным инсайдеров Bloomberg, Apple готовится к самой масштабной перестановке руководства за последние десять лет. В центре этих изменений — Тим Кук, который в ноябре отметит 65-летие. По сведениям источников, компания рассматривает возможность его ухода на пенсию в течение ближайших месяцев. Вместе с ним кресла могут покинуть и несколько ключевых топ-менеджеров, определявших стратегию Apple на протяжении всей "эры Кука".

Новая эпоха: кто сменит Тима Кука

Главным кандидатом на пост генерального директора называют Джона Тернуса (John Ternus) - нынешнего руководителя инженерного подразделения Apple. Именно он курировал переход Mac на собственные чипы Apple Silicon, а также обновление всей линейки ноутбуков и настольных компьютеров.

"Тернус стал ключевой фигурой в стратегическом повороте компании к собственным технологиям", — отмечает источник Bloomberg.

Назначение Тернуса, по мнению аналитиков, означало бы сохранение курса Кука: контроль над всей производственной цепочкой, глубокая интеграция программного обеспечения и "железа" и ставка на внутренние разработки.

Почему именно сейчас

Потенциальная смена руководства происходит в момент, когда Apple сталкивается с новыми вызовами:

замедление продаж iPhone , который остаётся главным источником прибыли;

ограниченный успех Vision Pro , не ставшего массовым продуктом;

рост конкуренции в области ИИ - сегмент, в котором Apple пока отстаёт от Microsoft, Google и OpenAI.

Инсайдеры считают, что Apple подошла к рубежу, когда требуется "вторая молодость" - новые драйверы роста и технологические ориентиры.

"Эта смена может стать сигналом к началу новой эры внутри компании — эпохи, где ИИ и сервисы займут то место, которое когда-то занимал iPhone", — комментируют наблюдатели.

Кто такой Джон Тернус

Джон Тернус присоединился к Apple в 2001 году и прошёл путь от инженера по дизайну корпусов до вице-президента по аппаратной инженерии. За ним закрепилась репутация "человека процессов" - технократа, который умеет доводить сложные проекты до стабильного коммерческого результата.

Он руководил разработкой:

перехода Mac на архитектуру Apple Silicon (M1-M4) ;

редизайна MacBook Air и MacBook Pro ;

инженерных решений в iPad Pro и iMac ;

оптимизации производства с целью повышения энергоэффективности.

Его подход — это технологическая дисциплина и предсказуемость. Поэтому возможное назначение Тернуса воспринимается как гарантия преемственности, а не революция.

Что ждёт Apple после Кука

1. Эра ИИ и локальных вычислений

Apple активно интегрирует искусственный интеллект в экосистему iOS и macOS, но делает это с упором на приватность и работу без облака. Тернус может усилить этот вектор, сосредоточившись на локальных нейропроцессорах и системах "на устройстве".

2. Фокус на сервисах

При Куке компания превратила экосистему App Store, iCloud и Apple Music в многомиллиардное направление. Однако в будущем ставка может быть сделана на новые подписочные сервисы - от ИИ-инструментов до контента для гарнитур смешанной реальности.

3. Аппаратные инновации

Несмотря на замедление в смартфонах, Apple остаётся сильнейшим игроком в индустрии микрочипов. Под руководством Тернуса возможен ускоренный выпуск гибридных устройств, совмещающих вычислительные мощности и нейроалгоритмы — от "умных очков" до носимых систем дополненной реальности.

Сравнение: Эпоха Джобса vs Эпоха Кука vs Возможная Эпоха Тернуса

Период Лидер Основной фокус Ключевые достижения 1997-2011 Стив Джобс Продукт и дизайн iMac, iPhone, iPad 2011-2025 Тим Кук Бизнес и экосистема рост капитализации > $3 трлн, сервисы, Apple Silicon 2025+ (ожидается) Джон Тернус Инженерия и ИИ глубокая интеграция софта и "железа", новые категории устройств

Такое распределение показывает, что Apple по-прежнему движется по пути эволюции, а не революции, сохраняя баланс между инновациями и стабильностью.

Потенциальные уходы в топ-менеджменте

По данным Bloomberg, вместе с Куком компанию могут покинуть несколько ветеранов Apple:

Лука Маэстри , финансовый директор, работающий с 2014 года;

Джефф Уильямс , операционный директор, которого называли возможным преемником Кука;

Джонни Сруджи, старший вице-президент по технологиям чипов Apple Silicon.

Это создаёт эффект "смены поколений" в руководстве компании и открывает дорогу новому поколению менеджеров, выросших внутри инженерных подразделений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Слишком резкий переход власти.

Последствие: Потеря стабильности и рыночного доверия.

Альтернатива: Постепенная передача функций, как при переходе от Джобса к Куку.

Ошибка: Ставка только на старые продукты.

Последствие: Утрата инновационного лидерства.

Альтернатива: Расширение ИИ-направления и развитие AR/VR-экосистемы.

Ошибка: Игнорирование амбиций конкурентов (Microsoft, Samsung, OpenAI).

Последствие: Потеря статуса технологического законодателя.

Альтернатива: Прорывные ИИ-интерфейсы и интеграция с облачной экосистемой Apple Intelligence.

А что если Кук останется?

Инсайдеры не исключают, что Тим Кук может остаться председателем совета директоров или стратегическим советником, сохранив влияние на ключевые решения компании. Такой сценарий обеспечил бы мягкий переход власти, что соответствует корпоративной культуре Apple.

Кук не раз заявлял, что его уход будет "не внезапным, а естественным завершением цикла". Это означает, что процесс передачи полномочий уже, вероятно, запущен.

Плюсы и минусы смены руководства

Плюсы Минусы Обновление стратегического курса Возможная потеря стабильности Укрепление инженерного подхода Неопределённость на фондовом рынке Возможность фокуса на ИИ и AR Риск снижения темпов продаж iPhone Поколенческая смена менеджеров Давление со стороны инвесторов Преемственность внутри компании Уход ключевых ветеранов

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Кто подтвердил возможную отставку Кука?

Информация поступила от инсайдеров Bloomberg, официального подтверждения пока нет.

Когда могут объявить о смене руководства?

По прогнозам, решение может быть озвучено до конца 2025 года, а сам переход — плавным и поэтапным.

Почему именно Джон Тернус?

Он воплощает инженерное наследие Apple и успешно реализовал крупнейшие аппаратные проекты компании.

Как смена CEO повлияет на стратегию Apple?

Вероятно, акцент сместится на искусственный интеллект, локальные вычисления и гибридные устройства.

Означает ли это конец "эры Кука"?

Скорее её логичное завершение: Кук оставляет Apple как самую дорогую корпорацию мира с устойчивыми финансовыми показателями.

3 интересных факта

Apple впервые за десятилетие рассматривает смену руководства, но процесс передачи власти планируется максимально "тихо" — без публичных потрясений. Тернус считается одним из немногих инженеров Apple, кто одновременно курирует как дизайн, так и архитектуру микрочипов. Внутри компании уже несколько лет работает программа "Succession Planning" — кадровый резерв для всех топовых должностей.

Исторический контекст