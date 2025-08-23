Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:40

Не выбрасывайте навоз: как его использовать для урожая яблок, о котором вы мечтали

Секрет пышного урожая яблок: советы от садовода Светланы Самойловой

Залогом хорошего урожая яблок является здоровье плодовых деревьев, которое, в свою очередь, зависит от того, как садовод ухаживает за насаждениями. Для обильного плодоношения яблоням требуется дополнительное питание, обеспечить которое могут подкормки минеральными или органическими удобрениями.

Кроме того, важно правильно поливать деревья. Садовод Светлана Самойлова рекомендует провести три подкормки яблонь летом, а также не забывать о других важных аспектах ухода.

Необходимые микроэлементы: азот, фосфор, калий, бор, магний, цинк и кальций

В первый летний месяц яблоням необходимы такие микроэлементы, как азот, фосфор, калий. Фосфор делает корни растения крепче, а калий обеспечивает сладость плодов. Также яблоням нужны бор, магний, цинк и кальций. Эти микроэлементы играют важную роль в различных физиологических процессах, обеспечивая здоровый рост и развитие деревьев.

У яблонь большая корневая система, поэтому поливать и подкармливать эти деревья необходимо особым образом. Эксперт посоветовала использовать такой метод, как круговая подкормка. Для этого по периметру приствольного круга делают 4 — 5 ямок, предварительно отступив от ствола 30 — 60 см.

Ямки нужно копать на глубину штыка лопаты. Чтобы обеспечить максимальный эффект, удобрения закладывают либо заливают в углубления. Перед закладкой удобрения нужно вылить в ямку целую лейку обычной воды.

Отступление от ствола: учет возраста яблони

Эксперт отметила, что, чем старше яблоня и больше охват ствола, тем дальше необходимо отступить. Так, если яблоне 50 лет, ямки нужно копать на расстоянии метра от ствола. Правильное расстояние от ствола обеспечивает доступ питательных веществ к наиболее активным участкам корневой системы.

В июне садовод посоветовала подкормить яблони азотным удобрением — подойдет органика, например навоз или травяной настой. После этого в лунки вносят конский навоз (одна лопата на ямку) и несколько раз проливают водой из шланга.

Сверху лунки нужно прикрыть землей. Следует помнить, что избыток азота может привести к "жированию" растения, когда зеленая масса забирает всю силу, а плоды не завязываются.

В июле нужно повторить подкормку по описанной выше методике. Рекомендуется приготовить раствор гумата калия (две столовые ложки на ведро воды) либо взять специальное удобрение для плодово-ягодных культур.

В августе круговую подкормку проводят в третий раз, используя те же удобрения, что и в июле.

Регулярный полив: поддержание влажности почвы

Помимо подкормки, яблоням требуется полив, обработка от вредителей и болезней, а также обрезка. Молодые яблони следует поливать чаще — раз в 7 — 10 дней. Норма полива — два-три ведра воды на одно дерево. Более взрослые деревья поливают реже, но воды таким растениям требуется больше — до 100 литров.

Для сохранения влаги в почве и предотвращения перегрева корней эксперт посоветовала мульчивировать приствольные круги яблонь после полива.

Осмотр деревьев: своевременное выявление вредителей и болезней

Чтобы вовремя заметить вредителей или признаки заболевания, деревья нужно регулярно осматривать. Для защиты яблонь от вредных насекомых можно использовать посадки растений-репеллентов: подойдут настурция (ее не любит тля), полынь и чеснок (эффективны против плодожорки).

Обрезку лучше всего проводить в конце июня — начале июля. Угол среза должен быть равен 45 градусам, срез нужно делать на расстоянии 5 — 7 мм от здоровой почки. Чем более старое дерево, тем длинее должен быть "пенек", оставленный после обрезки. Все срезы нужно замазать садовым варом.

Интересные факты о яблонях

Яблоки являются одними из самых распространенных фруктов в мире.
Существуют тысячи сортов яблонь, отличающихся по вкусу, цвету, размеру и срокам созревания.
Яблоки богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые полезны для здоровья.

В заключение, летний уход за яблонями требует комплексного подхода, включающего подкормку, полив, защиту от вредителей и обрезку. Следуя рекомендациям садовода Светланы Самойловой и соблюдая правила ухода, вы сможете обеспечить здоровье своих яблонь и получить богатый урожай вкусных и сочных плодов.

