© commons.wikimedia.org by Cryptic C62 is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:52

Охота за миллионами в коде: как Apple превратила поиск уязвимостей в золотую жилу для хакеров

Apple увеличила выплаты за найденные уязвимости до 5 миллионов долларов — Иван Крстич

Apple увеличила максимальные выплаты за найденные уязвимости в своих системах безопасности, демонстрируя, насколько компания готова инвестировать в цифровую защиту пользователей. Теперь эксперты по кибербезопасности, способные обнаружить критические ошибки, могут рассчитывать на вознаграждение до 5 миллионов долларов — включая бонусы.

Почему Apple повышает ставки

Компания давно известна строгим подходом к конфиденциальности и защите данных. Но даже самые надежные системы не застрахованы от непредвиденных уязвимостей. Поэтому Apple решила увеличить базовую награду с 1 до 2 миллионов долларов, а за особенно сложные находки с учётом премий сумма может достигнуть 5 миллионов.

"Мы готовы платить за это миллионы долларов, и на то есть причина", — заявил вице-президент по вопросам безопасности Иван Крстич.

По его словам, Apple хочет поощрить исследователей, которые способны находить уязвимости, максимально приближенные к реальным атакам, используемым шпионским программным обеспечением.

Как работает программа вознаграждений

Программа Apple Security Bounty появилась в 2016 году. Тогда компания выплачивала максимум 200 тысяч долларов. Через три года порог увеличили до 1 миллиона. С 2020 года участвовать может любой желающий — не только аккредитованные специалисты. За это время Apple уже выплатила более 35 миллионов долларов исследователям по всему миру.

Теперь компания вводит дополнительные категории бонусов. Например, награда может быть увеличена за:

  1. уязвимости, найденные на стадии бета-тестирования iOS, macOS или других систем.

  2. ошибки, позволяющие обойти "режим блокировки" — особую функцию, ограничивающую функционал устройства для защиты от целевых атак.

  3. комплексные уязвимости, затрагивающие экосистему сразу нескольких сервисов (например, iCloud, Safari и FaceTime).

Сравнение: эволюция выплат Apple

Год Максимальная выплата Особенности программы
2016 $200 000 Только по приглашению
2019 $1 000 000 Расширен список уязвимостей
2025 $5 000 000 Введены бонусы за бета-тесты и режим блокировки

Советы шаг за шагом для участников программы

  1. Зарегистрироваться на официальной странице Apple Security Bounty.

  2. Ознакомиться с критериями отбора — компания оценивает не только серьезность проблемы, но и возможность её воспроизведения.

  3. Подготовить детальный отчёт с демонстрацией найденной уязвимости.

  4. Дождаться подтверждения от команды безопасности Apple.

  5. Получить выплату в зависимости от категории и сложности обнаруженной ошибки.

Важно помнить: публикация данных о найденной уязвимости до уведомления Apple может привести к дисквалификации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка продать найденную уязвимость на теневых форумах.
    Последствие: юридическая ответственность и возможный запрет на участие в официальных программах.
    Альтернатива: участие в bug bounty-программах Apple, Google, Microsoft — с легальной выплатой и официальным признанием.

А что если уязвимость найдена случайно?

Apple призывает не бояться сообщать о найденных сбоях. Даже если вы не профессиональный специалист, компания рассмотрит отчёт. При совпадении с реальной проблемой пользователь также может претендовать на бонусную выплату. Главное — корректно оформить обращение и не использовать уязвимость во вред.

FAQ

Как подать заявку на выплату?
Через официальный портал Apple Security Bounty, приложив технические доказательства найденной ошибки.

Сколько длится рассмотрение заявки?
Обычно от 30 до 90 дней, в зависимости от сложности и приоритетности уязвимости.

Можно ли участвовать анонимно?
Да, но для получения вознаграждения потребуется подтвердить личность и реквизиты.

Какие ошибки оплачиваются выше всего?
Те, что позволяют получить доступ к данным без согласия пользователя или обходить системные защиты.

Есть ли налоговые удержания?
Да, выплаты подлежат налогообложению в стране резидентства получателя.

Мифы и правда

Миф 1. Apple не нуждается во внешних специалистах.
Правда: компания активно сотрудничает с независимыми исследователями, считая их союзниками, а не конкурентами.

Миф 2. вознаграждение получают только программисты.
Правда: участвовать могут аналитики, инженеры по тестированию, а также энтузиасты, способные описать сбой.

Миф 3. все найденные ошибки оплачиваются одинаково.
Правда: суммы варьируются от 5 000 до 2 000 000 долларов в зависимости от категории.

Интересные факты

  1. Apple стала первой крупной компанией, предложившей миллион долларов за одну найденную уязвимость.

  2. На сегодняшний день через программу прошло более 1300 отчётов из 90 стран.

Исторический контекст

Когда в 1976 году Стив Возняк и Стив Джобс основали Apple, идея кибербезопасности ещё не существовала в привычном виде. Первые версии macOS не имели даже паролей. Сегодня же экосистема Apple — одна из самых защищённых в мире. Программы поощрения исследователей стали логичным продолжением философии компании: строить технологии, основанные на доверии и защите пользователя.

