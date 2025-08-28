Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:34

Собрать идеальный пирог из того, что есть: универсальная формула на любой сезон

Сочетание яблок и брусники в начинке для сладкой выпечки: пропорции ингредиентов

Кто устоит перед ароматом свежей домашней выпечки? Этот пирог с яблоками и брусникой станет настоящим украшением вашего стола — сочный, с приятной кислинкой и аппетитной золотистой корочкой. Идеально подходит для семейных чаепитий или приёма гостей. Бруснику можно легко заменить на вишню, смородину или другие сезонные ягоды.

Ингредиенты

  • 1 яйцо
  • 200 мл молока
  • 430 г пшеничной муки
  • 25 г свежих дрожжей
  • 2 ст. л. сахара
  • 1/4 ч. л. соли
  • 30 г сливочного масла
  • 150 г брусники
  • 3 яблока
  • 3 ст. л. крахмала
  • 120 г сахара
  • 1 желток для смазывания

Пошаговый рецепт

Начните с опары: разломайте дрожжи в миску, залейте тёплым молоком, добавьте сахар и 100 г муки. Оставьте на 20-30 минут до появления пузырьков. Затем введите яйцо и растопленное масло, постепенно добавляйте оставшуюся муку. Тесто должно получиться мягким и эластичным.

Дайте тесту подняться, погрузив его в холодную воду на 30 минут — оно всплывёт, и можно будет приступать к формовке.

Очистите яблоки, нарежьте кубиками и смешайте с брусникой, сахаром и крахмалом. Замороженные ягоды можно не размораживать заранее. Разделите тесто на две части. Большую раскатайте и выложите в форму, смазанную маслом. Равномерно распределите начинку. Из меньшей части сделайте декоративные элементы для верха пирога.

Смажьте поверхность желтком и выпекайте при 180°C около 25-30 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу полностью остыть — так начинка станет стабильной, а вкус — насыщенным.

Подавайте пирог слегка тёплым или полностью охлаждённым. Он прекрасно сочетается с ванильным мороженым или взбитыми сливками.

