iPhone Air и часы с тонометром: чего не хватало на презентации Apple

На своём сентябрьском мероприятии Apple вновь сделала ставку на железо. Новый тонкий iPhone Air, серия iPhone 17, часы с функцией измерения давления и AirPods с синхронным переводом стали главными героями шоу. Но кое-чего явно не хватало: разговоров об искусственном интеллекте.

Презентация без ИИ

В часовом ролике слова "Apple Intelligence" прозвучали всего несколько раз, и ни один из руководителей не упомянул о Siri. Это особенно показательно на фоне того, что именно Siri когда-то была символом амбиций Apple в ИИ.

Причина ясна: в прошлом году попытка интегрировать Apple Intelligence в Siri обернулась провалом. Ключевые функции пришлось срочно откатывать из-за неточностей и ошибок. Apple не готова к повторному "моменту стыда", когда обещаний много, а реальность подводит.

Аналитики: осторожность вместо гонки

"Apple обходит стороной гонку вооружений в сфере ИИ, оставаясь новатором в области аппаратного обеспечения", — отметил аналитик Emarketer Гаджо Севилья.

Марк Гурман из Bloomberg сообщает: серьёзное обновление Siri на базе ИИ стоит ждать лишь весной 2026 года. А Крейг Федериги летом признал: "нам нужно больше времени, чтобы достичь нашей планки качества".

Почему Apple не торопится

Собственная система ИИ Apple пока что ненадёжна : она путает тексты, искажает новости и порой генерирует пугающе абсурдные заголовки.

Конкуренты тоже не без греха: Google Gemini предлагал есть камни, а ChatGPT обвиняли в нелепых ошибках.

Исследование MIT показало: 95% компаний не получили пользы от внедрения LLM.

Вывод прост: реальных сценариев массового применения пока нет.

Стратегия на выжидание

Apple не отказывается от ИИ, но делает то, что у неё получается лучше всего: создаёт гаджеты, которые формируют привычки и удерживают пользователей в экосистеме.

"Возможно, не имеет смысла тратить миллиарды на свой ИИ, если можно дождаться, кто сделает лучший продукт, и выбрать", — пишет обозреватель Bloomberg Дэйв Ли.

Компания остаётся в позиции силы: её iPhone доминируют на рынке, а это позволяет ей диктовать условия и поставщикам железа, и потенциальным партнёрам по ИИ.

Итог

Apple не вступает в шумную гонку. Она наблюдает со стороны, с деньгами на счетах и готовностью подключиться тогда, когда технология станет не гипотезой, а реальной ценностью для пользователей.