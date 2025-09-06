Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Apple Airpods Pro
Apple Airpods Pro
© commons.wikimedia.org by Arne Müseler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

iPhone 17 и AirPods Pro 3 уже на подходе: одна новость способна расстроить фанатов

Apple представит AirPods Pro 3 с датчиками сердечного ритма и температуры 9 сентября

Уже 9 сентября Apple представит не только iPhone 17 и новые Apple Watch. В центре внимания окажутся AirPods Pro 3 — наушники, которые обещают заметные изменения. Однако вместе с хорошими новостями появилась и интрига: часть анонсированных функций не будет готова к моменту релиза.

Новое поколение AirPods и забота о здоровье

Главным техническим шагом станут встроенные сенсоры для мониторинга состояния организма. Первый датчик будет отслеживать частоту сердечных сокращений — технология знакомая пользователям носимых устройств. Второй — более инновационный — измеряет температуру тела прямо внутри ушного канала, что обеспечивает гораздо более точные данные по сравнению с внешними устройствами.

Таким образом, Apple продолжает развивать стратегию, превращая AirPods не просто в гаджет для музыки, а в полноценный инструмент, связанный с заботой о самочувствии. Ранее компания уже внедрила в наушники функции проверки слуха и поддержку слуховых аппаратов.

Перевод в реальном времени — позже

Одна из самых обсуждаемых функций — мгновенный перевод во время общения — не появится в день старта продаж. Несмотря на упоминания в коде iOS 26 и прогнозы аналитиков, в том числе Марка Гурмана, источник, близкий к 9to5Mac, утверждает: запуск отложен.

Функция будет реализована позже через обновление программного обеспечения, когда система достигнет необходимой стабильности. Это позволит Apple избежать сбоев и сделать использование более надёжным.

Проверенная стратегия

Подобные шаги для Apple не в новинку. Компания уже не раз откладывала появление определённых возможностей — в частности, связанных с Siri и искусственным интеллектом. Такой подход показывает, что для Apple приоритетом остаётся стабильность и качество пользовательского опыта, даже если ради этого приходится задерживать самые громкие новинки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Литва зафиксировала более тысячи случаев глушения GPS в июне 2025 года сегодня в 2:16

Небо над Европой больше не то: самолёты сталкиваются с загадочными сбоями

Европа сталкивается с резким ростом GPS-помех: тысячи инцидентов, сбои у правительственных самолётов и новые шаги ЕС и НАТО по защите неба.

Читать полностью » Google, Apple и Microsoft внедряют ключи доступа вместо паролей — FIDO Alliance сегодня в 1:22

Вход в аккаунты станет другим: крупные сервисы отказались от паролей

Крупнейшие IT-компании начали массово отказываться от паролей. Узнайте, как работают ключи доступа и почему они безопаснее старых методов защиты.

Читать полностью » TSMC потеряет привилегии на импорт американской техники в Китай с 31 декабря — Reuters сегодня в 0:22

Samsung и SK Hynix тоже под ударом — акции рухнули, а TSMC держится

TSMC теряет особый статус в США. Что будет с её заводом в Китае, и почему это решение может отразиться на ценах на электронику по всему миру?

Читать полностью » Археологи нашли сосуд с воинами в Чанкильо вчера в 23:45

Битвы под звездами: как сосуд из Чанкильо взрывает мифы о мирных астрономах древнего Перу

В пустыне Касма найдена древняя керамика с воинами. Что она рассказывает о власти в первых цивилизациях Америки? Археология, Перу, Чанкильо, элита.

Читать полностью » Исследование выявило, что поколение Z самое несчастное среди молодежи в 46 странах вчера в 23:37

Самая несчастная возрастная группа мира — загадка, которая рушит стереотипы

Новое исследование выявило, что молодые люди поколения Z — самая несчастная возрастная группа в 46 странах. Ученые связывают это с проблемами психического здоровья и отношением к учебе.

Читать полностью » Гипертимезия позволяет 17-летней француженке организовать воспоминания по комнатам эмоций вчера в 22:42

Воображаемое будущее в ладонях: почему её путешествия во времени завидуют все

Учёные описали редкий случай 17-летней девушки с гипертимезией — уникальной способностью ярко и точно вспоминать прошлое и воображать будущее. Изучение её памяти помогает понять роль эмоций в автобиографической памяти.

Читать полностью » Учёные из Мичиганского университета изучили эволюцию челюстей у лопастепёрых рыб вчера в 22:32

Эволюция, которая остановилась: почему рыбы с мощными челюстями почти исчезли, но изменили мир

Исследование раскрывает, как лопастепёрые рыбы с их быстро эволюционирующими челюстями сыграли ключевую роль в развитии позвоночных, опережая лучепёрых на сотни миллионов лет.

Читать полностью » Ученые обнаружили древние микробы в зубе мамонта возрастом миллион лет вчера в 21:39

Древние микробы мамонта: забытые патогены, угрожающие современным животным

Учёные извлекли из зуба мамонта возрастом более миллиона лет ДНК древних микробов, раскрывая тайны болезней и эволюции микробных сообществ в эпоху плейстоцена

Читать полностью »

Новости
Еда

Пошаговый рецепт салата с пастой орзо, тунцом и оливками
Садоводство

Врачи предупреждают: стрижка газона задним ходом приводит к тяжёлым травмам
Красота и здоровье

Педиатр Рамил Шахвеледов напомнил о важности вакцинации детей от гриппа осенью
Спорт и фитнес

Базовые упражнения для бицепса и трицепса дома без тренажёров
Питомцы

Ветеринары: финский шпиц склонен к дисплазии тазобедренного сустава и эпилепсии
Дом

Простые способы разделить комнату на зоны: перегородки, мебель и свет
Садоводство

Делаем грядку для огурцов: как использовать растительные отходы для питательной основы
Туризм

На восточных базарах торг является частью культурной традиции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet