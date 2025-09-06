iPhone 17 и AirPods Pro 3 уже на подходе: одна новость способна расстроить фанатов

Уже 9 сентября Apple представит не только iPhone 17 и новые Apple Watch. В центре внимания окажутся AirPods Pro 3 — наушники, которые обещают заметные изменения. Однако вместе с хорошими новостями появилась и интрига: часть анонсированных функций не будет готова к моменту релиза.

Новое поколение AirPods и забота о здоровье

Главным техническим шагом станут встроенные сенсоры для мониторинга состояния организма. Первый датчик будет отслеживать частоту сердечных сокращений — технология знакомая пользователям носимых устройств. Второй — более инновационный — измеряет температуру тела прямо внутри ушного канала, что обеспечивает гораздо более точные данные по сравнению с внешними устройствами.

Таким образом, Apple продолжает развивать стратегию, превращая AirPods не просто в гаджет для музыки, а в полноценный инструмент, связанный с заботой о самочувствии. Ранее компания уже внедрила в наушники функции проверки слуха и поддержку слуховых аппаратов.

Перевод в реальном времени — позже

Одна из самых обсуждаемых функций — мгновенный перевод во время общения — не появится в день старта продаж. Несмотря на упоминания в коде iOS 26 и прогнозы аналитиков, в том числе Марка Гурмана, источник, близкий к 9to5Mac, утверждает: запуск отложен.

Функция будет реализована позже через обновление программного обеспечения, когда система достигнет необходимой стабильности. Это позволит Apple избежать сбоев и сделать использование более надёжным.

Проверенная стратегия

Подобные шаги для Apple не в новинку. Компания уже не раз откладывала появление определённых возможностей — в частности, связанных с Siri и искусственным интеллектом. Такой подход показывает, что для Apple приоритетом остаётся стабильность и качество пользовательского опыта, даже если ради этого приходится задерживать самые громкие новинки.