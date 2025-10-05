Гарнитура в угол, очки — на нос: Apple срочно меняет стратегию в носимых устройствах
Apple снова меняет стратегию в сегменте носимых устройств. Компания решила отложить планы по модернизации гарнитуры Vision Pro и сосредоточить усилия на новом направлении — умных очках с элементами искусственного интеллекта. Этот шаг, по данным Bloomberg, отражает желание догнать Meta, которая уже активно развивает линейку умных очков.
Почему Apple смещает акценты
Изначально Apple работала над более доступной и лёгкой версией Vision Pro. Однако руководство компании приняло решение перевести ключевых сотрудников на проект по созданию смарт-очков. Причина очевидна: рынок дополненной реальности и носимой электроники развивается быстрее, чем сегмент дорогих гарнитур.
В компании считают, что именно очки с искусственным интеллектом смогут стать массовым продуктом и повторить успех iPhone или AirPods.
Два типа очков: N50 и с дисплеем
По данным Bloomberg, Apple параллельно разрабатывает сразу два типа устройств:
-
Модель N50 - упрощённая версия, которая будет работать в паре с iPhone и лишена собственного дисплея. Презентация N50 ожидается уже в 2026 году, а запуск в продажу — в 2027 году.
-
Очки с дисплеем - более функциональная модель, призванная конкурировать с Meta Ray-Ban Display. Изначально релиз планировался на 2028 год, но теперь сроки разработки ускорены.
Таким образом, Apple стремится охватить сразу два сегмента рынка: "умные аксессуары" и полноценные очки дополненной реальности.
Сравнение: Apple vs Meta
|Характеристика
|Apple N50 (будущие)
|Apple AR-очки с дисплеем
|Meta Ray-Ban Display
|Дисплей
|Нет
|Есть
|Есть
|Подключение
|Только с iPhone
|Автономные функции
|Смартфон + встроенные функции
|Дата запуска
|2027
|2028 (возможно раньше)
|2023
|Фокус
|AI-ассистент, удобство
|AR + AI
|Фото, видео, AR
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ставка только на Vision Pro.
Последствие: низкий спрос из-за высокой цены.
Альтернатива: разработка более доступных AI-очков.
-
Ошибка: откладывание выхода AR-очков.
Последствие: потеря рынка в пользу Meta.
Альтернатива: ускорение разработки.
-
Ошибка: игнорирование интеграции с iPhone.
Последствие: ограниченный функционал.
Альтернатива: тесная экосистема Apple (Siri, iCloud, Apple Music).
Советы шаг за шагом: как выбрать умные очки
-
Определите цель: фото и видео, навигация, голосовой помощник или AR.
-
Сравните совместимость с устройствами — у Apple акцент на iPhone, у Meta — на Android и iOS.
-
Обратите внимание на автономность: очки без дисплея потребляют меньше энергии.
-
Учитывайте удобство и дизайн — очки должны быть лёгкими и стильными.
-
Проверьте экосистему: насколько устройство интегрируется с уже используемыми сервисами.
А что если Apple снова опоздает?
Если Meta и другие компании (Snap, Samsung) продолжат активно развивать линейки смарт-очков, Apple рискует повторить судьбу HomePod, который вышел на рынок умных колонок слишком поздно. При этом у компании есть очевидное преимущество: миллионы пользователей iPhone по всему миру, что создаёт идеальную базу для интеграции нового продукта.
Плюсы и минусы для пользователей
|Плюсы Apple AI Glasses
|Минусы Apple AI Glasses
|Интеграция с iPhone и Siri
|Вероятно высокая цена
|Поддержка экосистемы Apple
|Задержка выхода на рынок
|Возможность двух линеек (с дисплеем и без)
|Отставание от Meta*
|Современный дизайн и качество
|Ограниченная автономность
FAQ
Когда выйдут первые умные очки Apple?
Модель N50 может быть показана в 2026 году, а продажи стартуют в 2027-м.
Чем они будут отличаться от Meta Ray-Ban?
Apple планирует выпустить две версии: упрощённые без дисплея и продвинутые с AR-функциями.
Что будет с Vision Pro?
Гарнитура продолжит существовать, но крупные обновления пока отложены.
Мифы и правда
-
Миф: Apple отказывается от Vision Pro.
Правда: компания лишь приостановила модернизацию, сохранив проект.
-
Миф: смарт-очки заменят iPhone.
Правда: первая версия будет работать только в паре со смартфоном.
-
Миф: Meta опережает Apple навсегда.
Правда: Apple может быстро догнать благодаря своей экосистеме.
3 факта о рынке
• Первые умные очки Meta появились в 2021 году.
• К 2030 году рынок AR/VR может превысить 300 млрд долларов.
• Apple уже инвестировала миллиарды долларов в развитие ARKit и связанных технологий.
Исторический контекст
-
2013 год — выход Google Glass, первый массовый эксперимент с умными очками.
-
2021 год — запуск Meta Ray-Ban Stories.
-
2023 год — Meta Ray-Ban Display с AR-возможностями.
-
2024-2025 годы — Apple Vision Pro, затем смена фокуса на смарт-очки.
*запрещенная в России организация
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru