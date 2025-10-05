Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Американская корпорация Apple
Американская корпорация Apple
© commons.wikimedia.org by Cryptic C62 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:16

Гарнитура в угол, очки — на нос: Apple срочно меняет стратегию в носимых устройствах

Bloomberg: Apple переносит акцент с Vision Pro на умные очки с ИИ

Apple снова меняет стратегию в сегменте носимых устройств. Компания решила отложить планы по модернизации гарнитуры Vision Pro и сосредоточить усилия на новом направлении — умных очках с элементами искусственного интеллекта. Этот шаг, по данным Bloomberg, отражает желание догнать Meta, которая уже активно развивает линейку умных очков.

Почему Apple смещает акценты

Изначально Apple работала над более доступной и лёгкой версией Vision Pro. Однако руководство компании приняло решение перевести ключевых сотрудников на проект по созданию смарт-очков. Причина очевидна: рынок дополненной реальности и носимой электроники развивается быстрее, чем сегмент дорогих гарнитур.

В компании считают, что именно очки с искусственным интеллектом смогут стать массовым продуктом и повторить успех iPhone или AirPods.

Два типа очков: N50 и с дисплеем

По данным Bloomberg, Apple параллельно разрабатывает сразу два типа устройств:

  • Модель N50 - упрощённая версия, которая будет работать в паре с iPhone и лишена собственного дисплея. Презентация N50 ожидается уже в 2026 году, а запуск в продажу — в 2027 году.

  • Очки с дисплеем - более функциональная модель, призванная конкурировать с Meta Ray-Ban Display. Изначально релиз планировался на 2028 год, но теперь сроки разработки ускорены.

Таким образом, Apple стремится охватить сразу два сегмента рынка: "умные аксессуары" и полноценные очки дополненной реальности.

Сравнение: Apple vs Meta

Характеристика Apple N50 (будущие) Apple AR-очки с дисплеем Meta Ray-Ban Display
Дисплей Нет Есть Есть
Подключение Только с iPhone Автономные функции Смартфон + встроенные функции
Дата запуска 2027 2028 (возможно раньше) 2023
Фокус AI-ассистент, удобство AR + AI Фото, видео, AR

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставка только на Vision Pro.
    Последствие: низкий спрос из-за высокой цены.
    Альтернатива: разработка более доступных AI-очков.

  • Ошибка: откладывание выхода AR-очков.
    Последствие: потеря рынка в пользу Meta.
    Альтернатива: ускорение разработки.

  • Ошибка: игнорирование интеграции с iPhone.
    Последствие: ограниченный функционал.
    Альтернатива: тесная экосистема Apple (Siri, iCloud, Apple Music).

Советы шаг за шагом: как выбрать умные очки

  1. Определите цель: фото и видео, навигация, голосовой помощник или AR.

  2. Сравните совместимость с устройствами — у Apple акцент на iPhone, у Meta — на Android и iOS.

  3. Обратите внимание на автономность: очки без дисплея потребляют меньше энергии.

  4. Учитывайте удобство и дизайн — очки должны быть лёгкими и стильными.

  5. Проверьте экосистему: насколько устройство интегрируется с уже используемыми сервисами.

А что если Apple снова опоздает?

Если Meta и другие компании (Snap, Samsung) продолжат активно развивать линейки смарт-очков, Apple рискует повторить судьбу HomePod, который вышел на рынок умных колонок слишком поздно. При этом у компании есть очевидное преимущество: миллионы пользователей iPhone по всему миру, что создаёт идеальную базу для интеграции нового продукта.

Плюсы и минусы для пользователей

Плюсы Apple AI Glasses Минусы Apple AI Glasses
Интеграция с iPhone и Siri Вероятно высокая цена
Поддержка экосистемы Apple Задержка выхода на рынок
Возможность двух линеек (с дисплеем и без) Отставание от Meta*
Современный дизайн и качество Ограниченная автономность

FAQ

Когда выйдут первые умные очки Apple?
Модель N50 может быть показана в 2026 году, а продажи стартуют в 2027-м.

Чем они будут отличаться от Meta Ray-Ban?
Apple планирует выпустить две версии: упрощённые без дисплея и продвинутые с AR-функциями.

Что будет с Vision Pro?
Гарнитура продолжит существовать, но крупные обновления пока отложены.

Мифы и правда

  • Миф: Apple отказывается от Vision Pro.
    Правда: компания лишь приостановила модернизацию, сохранив проект.

  • Миф: смарт-очки заменят iPhone.
    Правда: первая версия будет работать только в паре со смартфоном.

  • Миф: Meta опережает Apple навсегда.
    Правда: Apple может быстро догнать благодаря своей экосистеме.

3 факта о рынке

• Первые умные очки Meta появились в 2021 году.
• К 2030 году рынок AR/VR может превысить 300 млрд долларов.
• Apple уже инвестировала миллиарды долларов в развитие ARKit и связанных технологий.

Исторический контекст

  1. 2013 год — выход Google Glass, первый массовый эксперимент с умными очками.

  2. 2021 год — запуск Meta Ray-Ban Stories.

  3. 2023 год — Meta Ray-Ban Display с AR-возможностями.

  4. 2024-2025 годы — Apple Vision Pro, затем смена фокуса на смарт-очки.

    *запрещенная в России организация

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Google DeepMind представила AlphaEvolve — систему ИИ для генерации идей в математике сегодня в 4:36
ИИ больше не сочиняет, а строит: Google показала мозг, который думает как математик

Google DeepMind представила AlphaEvolve — ИИ, который не заменяет математика, а помогает ему находить идеи. Система уже ускорила проверку гипотез в 10 000 раз.

Читать полностью » Минтранс начнет публиковать статистику пробега беспилотных грузовиков в России сегодня в 3:36
Не слухи, а цифры: беспилотники в России начнут отчитываться за каждый километр

Минтранс и «ГЛОНАСС» начнут публиковать статистику пробега грузовых беспилотников. Это поможет быстрее перейти от экспериментов к массовой эксплуатации.

Читать полностью » Orange Pi представила AI Studio на базе Huawei Ascend 310 для локального запуска ИИ-моделей сегодня в 2:28
Мини-ПК с характером сервера: китайская "малютка" бросает вызов гигантам ИИ

Orange Pi представила AI Studio — мини-ПК на базе Huawei Ascend 310 для локального запуска ИИ. Устройство поддерживает до 192 ГБ RAM и стоит от $955 до $2200.

Читать полностью » Скотт Гатри: Microsoft находится в сегодня в 1:18
Мозги есть — мощностей нет: Microsoft пошла ва-банк ради ИИ и нашла неожиданных союзников

Microsoft арендует более 100 000 чипов Nvidia у Nebius в рамках сделки на $19,4 млрд. Почему корпорация делает ставку на «неооблака» и как это изменит рынок?

Читать полностью » В Северном и Центральном Техасе выстрел вывел из строя магистральный кабель Spectrum сегодня в 0:17
Охота на кабель: инфраструктура в США рушится от случайных выстрелов

В Техасе пуля повредила оптоволоконный кабель, оставив без связи 25 тыс. клиентов Spectrum. Как такое стало возможным и можно ли защитить сеть?

Читать полностью » Бывшие исследователи OpenAI запустили стартап Thinking Machines Lab с платформой Tinker вчера в 23:24
ИИ по подписке больше не нужен: теперь модели можно обучать самому — даже без кластера

Thinking Machines Lab представила Tinker — инструмент для автоматизации настройки ИИ-моделей. Разработчики обещают демократизировать доступ к передовым технологиям.

Читать полностью » AnTuTu: iPad Pro M4 стал самым мощным устройством Apple, обойдя iPhone 17 Pro Max вчера в 22:52
Флагман за 200 тысяч оказался слабее планшета: AnTuTu разоблачил iPhone 17 Pro Max

Флагманский iPhone 17 Pro Max удивил пользователей, уступив в производительности даже бюджетным iPad. Разбираемся, почему так произошло и что это значит для покупателей.

Читать полностью » МТС и вчера в 21:16
Звонят — не берёте? Может, виноват ваш номер: операторы нашли решение

В России операторы начали продавать «чистые номера», по которым не проходили спам-звонки. Услуга снижает риски для абонентов, но стоит дороже обычной.

Читать полностью »

Новости
Еда
Баклажаны с помидорами на зиму без стерилизации сохраняют вкусовые качества до года
Красота и здоровье
Врач Андрей Кондрахин: народные средства не помогают при ОРВИ
Еда
Рулетики из свинины с грибами получаются сочными
Питомцы
Волнистые попугаи способны присоединиться к стайкам воробьёв или синиц
Спорт и фитнес
Эксперт Яблокова: начинать тренировки можно через 1,5–2 месяца после родов
Красота и здоровье
Одиночество может быть ресурсом здоровья, снижая вероятность болезни Альцгеймера у взрослых
Садоводство
Горох требует обработки биологическими средствами в период массового цветения растений
Дом
Как навести порядок в гардеробной: советы организатора пространства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet