Гарнитура в угол, очки — на нос: Apple срочно меняет стратегию в носимых устройствах

Apple снова меняет стратегию в сегменте носимых устройств. Компания решила отложить планы по модернизации гарнитуры Vision Pro и сосредоточить усилия на новом направлении — умных очках с элементами искусственного интеллекта. Этот шаг, по данным Bloomberg, отражает желание догнать Meta, которая уже активно развивает линейку умных очков.

Почему Apple смещает акценты

Изначально Apple работала над более доступной и лёгкой версией Vision Pro. Однако руководство компании приняло решение перевести ключевых сотрудников на проект по созданию смарт-очков. Причина очевидна: рынок дополненной реальности и носимой электроники развивается быстрее, чем сегмент дорогих гарнитур.

В компании считают, что именно очки с искусственным интеллектом смогут стать массовым продуктом и повторить успех iPhone или AirPods.

Два типа очков: N50 и с дисплеем

По данным Bloomberg, Apple параллельно разрабатывает сразу два типа устройств:

Модель N50 - упрощённая версия, которая будет работать в паре с iPhone и лишена собственного дисплея. Презентация N50 ожидается уже в 2026 году, а запуск в продажу — в 2027 году.

Очки с дисплеем - более функциональная модель, призванная конкурировать с Meta Ray-Ban Display. Изначально релиз планировался на 2028 год, но теперь сроки разработки ускорены.

Таким образом, Apple стремится охватить сразу два сегмента рынка: "умные аксессуары" и полноценные очки дополненной реальности.

Сравнение: Apple vs Meta

Характеристика Apple N50 (будущие) Apple AR-очки с дисплеем Meta Ray-Ban Display Дисплей Нет Есть Есть Подключение Только с iPhone Автономные функции Смартфон + встроенные функции Дата запуска 2027 2028 (возможно раньше) 2023 Фокус AI-ассистент, удобство AR + AI Фото, видео, AR

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставка только на Vision Pro.

Последствие: низкий спрос из-за высокой цены.

Альтернатива: разработка более доступных AI-очков.

Ошибка: откладывание выхода AR-очков.

Последствие: потеря рынка в пользу Meta.

Альтернатива: ускорение разработки.

Ошибка: игнорирование интеграции с iPhone.

Последствие: ограниченный функционал.

Альтернатива: тесная экосистема Apple (Siri, iCloud, Apple Music).

Советы шаг за шагом: как выбрать умные очки

Определите цель: фото и видео, навигация, голосовой помощник или AR. Сравните совместимость с устройствами — у Apple акцент на iPhone, у Meta — на Android и iOS. Обратите внимание на автономность: очки без дисплея потребляют меньше энергии. Учитывайте удобство и дизайн — очки должны быть лёгкими и стильными. Проверьте экосистему: насколько устройство интегрируется с уже используемыми сервисами.

А что если Apple снова опоздает?

Если Meta и другие компании (Snap, Samsung) продолжат активно развивать линейки смарт-очков, Apple рискует повторить судьбу HomePod, который вышел на рынок умных колонок слишком поздно. При этом у компании есть очевидное преимущество: миллионы пользователей iPhone по всему миру, что создаёт идеальную базу для интеграции нового продукта.

Плюсы и минусы для пользователей

Плюсы Apple AI Glasses Минусы Apple AI Glasses Интеграция с iPhone и Siri Вероятно высокая цена Поддержка экосистемы Apple Задержка выхода на рынок Возможность двух линеек (с дисплеем и без) Отставание от Meta* Современный дизайн и качество Ограниченная автономность

FAQ

Когда выйдут первые умные очки Apple?

Модель N50 может быть показана в 2026 году, а продажи стартуют в 2027-м.

Чем они будут отличаться от Meta Ray-Ban?

Apple планирует выпустить две версии: упрощённые без дисплея и продвинутые с AR-функциями.

Что будет с Vision Pro?

Гарнитура продолжит существовать, но крупные обновления пока отложены.

Мифы и правда

Миф: Apple отказывается от Vision Pro.

Правда: компания лишь приостановила модернизацию, сохранив проект.

Миф: смарт-очки заменят iPhone.

Правда: первая версия будет работать только в паре со смартфоном.

Миф: Meta опережает Apple навсегда.

Правда: Apple может быстро догнать благодаря своей экосистеме.

3 факта о рынке

• Первые умные очки Meta появились в 2021 году.

• К 2030 году рынок AR/VR может превысить 300 млрд долларов.

• Apple уже инвестировала миллиарды долларов в развитие ARKit и связанных технологий.

Исторический контекст