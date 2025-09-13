Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Kyu3a is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:55

Новый чип Apple побил рекорды: тесты показали невероятные результаты, но что за этим стоит на самом деле

Чип Apple A19 Pro показал рекордную производительность в тестах GeekBench

В последнее время внимание технологического сообщества привлекли результаты тестирования нового чипа Apple A19 Pro, который показал потрясающие показатели в популярном бенчмарке GeekBench. В частности, одноядерная производительность этого чипа составила 4019 баллов, что значительно превышает результаты всех предыдущих моделей iPhone. Многоядерная производительность также оказалась впечатляющей — 11 054 балла. Эти данные сразу привлекли внимание и стали поводом для обсуждения среди специалистов и пользователей.

Необычные результаты

Для сравнения, iPhone с предыдущими чипами показывали значительно меньшие значения. Например, чип A16 достигал в одноядерном тесте около 1700 баллов, а в многоядерном — примерно 4500. Таким образом, A19 Pro буквально "прыгает" выше всех своих предшественников, устанавливая новый стандарт производительности для мобильных устройств Apple.

В GeekBench 6.5.0, версии бенчмарка, использующей современные алгоритмы тестирования, чип A19 Pro продемонстрировал свои возможности в максимальных режимах, став на голову выше в сравнении с предыдущими поколениями чипов Apple. Эти результаты, безусловно, подчеркивают технологический прогресс компании и амбиции Apple в мире мобильных технологий.

Вопросы подлинности

Однако эксперты не спешат полностью доверять этим данным. Возникает множество вопросов по поводу подлинности результатов, учитывая их внушительные цифры. Появились предположения, что для достижения таких высоких показателей могла быть использована система охлаждения с жидким азотом. Такая технология была применена в прошлом для тестирования других устройств. Например, в одном из экспериментов, связанных с iPad Pro M4, Geek Bay использовал жидкий азот, чтобы "разогнать" устройства до рекордных цифр. Именно схожесть результатов чипа A19 Pro с тестами на iPad Pro породила догадки, что тесты могли быть проведены аналогичным образом.

"Существует подозрение, что для достижения таких результатов могла быть использована система охлаждения с жидким азотом", — отметил источник.

Хотя подобных доказательств в данный момент нет, такие предположения не могут быть полностью отброшены. В конце концов, высокие результаты в тестах GeekBench не всегда отражают реальные возможности устройства при обычных условиях эксплуатации.

