В 2026-м Apple обещает сюрпризы: от нового iPhone до умного дома

В ближайшие месяцы компания Apple готовит к выходу сразу несколько ключевых устройств, которые, по мнению экспертов, заметно обновят экосистему бренда. Основной упор сделан на развитие смартфонов, ноутбуков, планшетов и систем для умного дома. Ожидается, что в 2026 году компания покажет как обновления привычных продуктов, так и совершенно новые категории техники.

iPhone 17e и процессор A19

К началу 2026 года на рынок выйдет iPhone 17e. Эта модель станет своеобразным продолжением основной линейки, получив такой же современный чип A19, как и старшие версии. Смартфон будет ориентирован на пользователей, которым нужен баланс между ценой и возможностями: высокая производительность, поддержка новейших приложений и энергоэффективность процессора.

Обновление iPad Pro

Осенью 2025 года компания может показать обновлённый iPad Pro. Планшет получит процессор M5 и улучшенную фронтальную камеру, что сделает его ещё более удобным для видеозвонков и профессиональной съёмки. Apple делает акцент на том, что iPad Pro должен оставаться инструментом для креаторов — дизайнеров, фотографов и тех, кто работает с мультимедиа.

MacBook Air и MacBook Pro с M5

Особое внимание приковано к ноутбукам. MacBook Air с чипом M5 появится в начале 2026 года, и это станет самым лёгким и энергоэффективным ноутбуком Apple нового поколения. Параллельно компания готовит MacBook Pro с тем же процессором, хотя традиционно эта линейка выходит осенью. Это может указывать на ускоренный график выпуска, связанный с высоким спросом на профессиональные устройства.

Vision Pro и AirTag 2

В числе обновлений — новая версия гарнитуры Apple Vision Pro. Она получит улучшенный процессор, что позволит повысить скорость работы и качество графики. Второе поколение AirTag обзаведётся увеличенным радиусом действия, что сделает поиск вещей ещё удобнее. Подобные устройства становятся всё более востребованными среди пользователей, которые ценят безопасность и контроль над личными вещами.

HomePod Mini и Apple TV

Линейка домашних устройств также не останется без внимания. HomePod Mini и Apple TV получат новый чип N1, обеспечивающий стабильную работу с беспроводными сетями и системами умного дома. Такой шаг поможет пользователям объединять свои устройства в единую экосистему и управлять ими через Siri.

Центр управления умным домом

Весной 2026 года ожидается премьера принципиально нового продукта — центра управления умным домом. Он будет работать с обновлённым голосовым помощником Siri, предлагая пользователям ещё больше сценариев для автоматизации. По сути, это станет "мозгом" всей домашней экосистемы Apple.

Плюсы и минусы