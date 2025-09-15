Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Cryptic C62 is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:48

В 2026-м Apple обещает сюрпризы: от нового iPhone до умного дома

Apple представит в 2026 году новые устройства для смартфонов, ноутбуков и умного дома

В ближайшие месяцы компания Apple готовит к выходу сразу несколько ключевых устройств, которые, по мнению экспертов, заметно обновят экосистему бренда. Основной упор сделан на развитие смартфонов, ноутбуков, планшетов и систем для умного дома. Ожидается, что в 2026 году компания покажет как обновления привычных продуктов, так и совершенно новые категории техники.

iPhone 17e и процессор A19

К началу 2026 года на рынок выйдет iPhone 17e. Эта модель станет своеобразным продолжением основной линейки, получив такой же современный чип A19, как и старшие версии. Смартфон будет ориентирован на пользователей, которым нужен баланс между ценой и возможностями: высокая производительность, поддержка новейших приложений и энергоэффективность процессора.

Обновление iPad Pro

Осенью 2025 года компания может показать обновлённый iPad Pro. Планшет получит процессор M5 и улучшенную фронтальную камеру, что сделает его ещё более удобным для видеозвонков и профессиональной съёмки. Apple делает акцент на том, что iPad Pro должен оставаться инструментом для креаторов — дизайнеров, фотографов и тех, кто работает с мультимедиа.

MacBook Air и MacBook Pro с M5

Особое внимание приковано к ноутбукам. MacBook Air с чипом M5 появится в начале 2026 года, и это станет самым лёгким и энергоэффективным ноутбуком Apple нового поколения. Параллельно компания готовит MacBook Pro с тем же процессором, хотя традиционно эта линейка выходит осенью. Это может указывать на ускоренный график выпуска, связанный с высоким спросом на профессиональные устройства.

Vision Pro и AirTag 2

В числе обновлений — новая версия гарнитуры Apple Vision Pro. Она получит улучшенный процессор, что позволит повысить скорость работы и качество графики. Второе поколение AirTag обзаведётся увеличенным радиусом действия, что сделает поиск вещей ещё удобнее. Подобные устройства становятся всё более востребованными среди пользователей, которые ценят безопасность и контроль над личными вещами.

HomePod Mini и Apple TV

Линейка домашних устройств также не останется без внимания. HomePod Mini и Apple TV получат новый чип N1, обеспечивающий стабильную работу с беспроводными сетями и системами умного дома. Такой шаг поможет пользователям объединять свои устройства в единую экосистему и управлять ими через Siri.

Центр управления умным домом

Весной 2026 года ожидается премьера принципиально нового продукта — центра управления умным домом. Он будет работать с обновлённым голосовым помощником Siri, предлагая пользователям ещё больше сценариев для автоматизации. По сути, это станет "мозгом" всей домашней экосистемы Apple.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Новые процессоры A19 и M5 обеспечивают высокую производительность Возможное повышение цен на устройства
Интеграция с умным домом через Siri Ограниченная совместимость с устройствами других брендов
Улучшенные камеры и мультимедиа-возможности Риск быстрого устаревания предыдущих моделей
Увеличенный радиус действия AirTag 2 Некоторые устройства выйдут только в 2026 году

Сравнение: iPhone 17e vs iPhone 17

Характеристика iPhone 17e iPhone 17
Процессор A19 A19
Камера Базовая улучшенная Продвинутая
Цена Ниже Выше
Аудитория Массовый пользователь Профессионалы и энтузиасты

Мифы и правда

• Миф: iPhone 17e будет сильно урезан по функциям.
Правда: он получит такой же процессор A19, как и старшие модели.

• Миф: HomePod Mini останется прежним.
Правда: колонка выйдет с новым чипом N1 и улучшенной связью.

• Миф: новые MacBook Air и Pro будут отличаться только размером экрана.
Правда: Air сделают максимально лёгким и автономным, а Pro — производительным.

FAQ

Как выбрать между iPhone 17e и iPhone 17?
Если нужна мощность по доступной цене — берите iPhone 17e. Для профессиональной фото- и видеосъёмки лучше выбрать iPhone 17.

Сколько будет стоить MacBook Air M5?
Официальная цена пока не объявлена, но можно ожидать старт на уровне $1200-1300.

Что лучше для умного дома — HomePod Mini или новый центр управления?
HomePod Mini — это колонка с функциями управления, а центр станет полноценной платформой для автоматизации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: покупать устаревший iPad Pro накануне выхода новой версии.
→ Последствие: быстрый спад цены устройства.
→ Альтернатива: дождаться модели с M5.

• Ошибка: недооценивать возможности AirTag 2.
→ Последствие: ограниченный радиус поиска.
→ Альтернатива: приобрести второе поколение с расширенными функциями.

• Ошибка: ждать MacBook Pro осенью.
→ Последствие: пропустить весенний релиз.
→ Альтернатива: следить за обновлениями Apple и покупать сразу.

Интересные факты

  1. Первые MacBook Air в 2008 году удивили толщиной всего 1,9 см.

  2. Первое поколение AirTag вышло весной 2021-го и стало популярным аксессуаром.

  3. Siri появилась в iPhone 4s ещё в 2011 году и с тех пор значительно эволюционировала.

