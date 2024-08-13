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Корейские учёные доказали, что электрическая стимуляция мозга способна воздействовать на аппетит
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Учёные из Сеульского университета разработали метод подавления аппетита с помощью транскраниальной стимуляции

Корейские учёные доказали, что электрическая стимуляция мозга способна воздействовать на аппетит

Группа исследователей из медицинского факультета Сеульского университета предложила новый подход к управлению весом и снижению аппетита, основанный на транскраниальной электрической стимуляции мозга с использованием случайного шума (tRNS). В эксперименте приняли участие 60 женщин, для которых в течение двух недель были организованы шесть сеансов стимуляции с интервалами в два-три дня.

В ходе исследования одна половина участниц получала реальную стимуляцию, а другая — плацебо. Каждый сеанс длился 20 минут и включал применение легкого электрического тока силой два миллиампера, который не вызывал заметных ощущений. Подробная информация об исследовании размещена на сайте Корейского исследовательского центра KERI.

Результаты показали, что у женщин, подвергавшихся реальной стимуляции, аппетит и чувство голода значительно снизились по сравнению с группой плацебо. Исследователи подчеркнули перспективность метода tRNS для лечения эмоционального переедания, которое может быть связано со стрессом, депрессией, тревогой или даже положительными эмоциями.

Фото: flickr.com/TipsTimesAdmin (CC BY-SA 2.0 license)

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