Учёные из Сеульского университета разработали метод подавления аппетита с помощью транскраниальной стимуляции

Группа исследователей из медицинского факультета Сеульского университета предложила новый подход к управлению весом и снижению аппетита, основанный на транскраниальной электрической стимуляции мозга с использованием случайного шума (tRNS). В эксперименте приняли участие 60 женщин, для которых в течение двух недель были организованы шесть сеансов стимуляции с интервалами в два-три дня.

В ходе исследования одна половина участниц получала реальную стимуляцию, а другая — плацебо. Каждый сеанс длился 20 минут и включал применение легкого электрического тока силой два миллиампера, который не вызывал заметных ощущений. Подробная информация об исследовании размещена на сайте Корейского исследовательского центра KERI.

Результаты показали, что у женщин, подвергавшихся реальной стимуляции, аппетит и чувство голода значительно снизились по сравнению с группой плацебо. Исследователи подчеркнули перспективность метода tRNS для лечения эмоционального переедания, которое может быть связано со стрессом, депрессией, тревогой или даже положительными эмоциями.

Фото: flickr.com/TipsTimesAdmin (CC BY-SA 2.0 license)