Эксперт рассказал о причинах развития аппендицита

Мировая медицина всё ещё не выявила чётких причин, прочему развивается аппендицит. Кроме того, раньше считали, что аппендикулярный отросток и вовсе нужно убирать. Об этом NewsInfo.Ru сообщил доктор медицинских наук, профессор Андрей Шестаков.

Аппендикулярный отросток — это орган той системы, который, в свою очередь, является частью самого аппарата. Не просто он так взял и на ровном месте, как рудимент вырос, объяснил эксперт.

"Он выполняет свою определенную функцию. В свое время была даже теория. Считали, что у новорожденных надо убирать этот аппендикулярный отросток. Но, тем не менее, как-то она отпала", — рассказал Андрей Шестаков.

По словам эксперта, точной причины, почему начинает развиваться аппендицит, не существует.

"Каких-то причин, по которым можно установить, будет ли у человека аппендицит, как правило, нет. Мы можем подсовывать любые теории, включая генетическую, посмотреть, у кого из родителей была подобная ситуация, делали ли ему аппендэктомию или нет. Если говорить о каких-то нарушений в питании или употреблении алкоголя, то такую статистику, на мой взгляд, провести нельзя, потому что может быть обострение", — сообщил доктор медицинских наук.

Чаще всего аппендицит появляется без видимых причин. Притом статистика не связана ни с возрастом, ни с образом жизни.

"Тем не менее, мы можем привязать его и к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, и к общему снижению иммунитета, запорам, несбалансированному рациону. В принципе, можно взять любую статистику любого гастрита или колита, и все эти причины туда пришить. Врачи рассматривают только одно, что в любом случае острый аппендицит опасен своими осложнениями. При всех симптомах острого аппендицита ноги в руки и бегом к врачу. Лучше перестраховаться, потому что перфорация червеобразного отростка и прочее "застолье" — достаточно частое явление. Но чтобы сказать, что какая-то конкретная причина есть для того, чтобы он возникал, сразу можно ответить на это, что такой причины нет. Вся мировая медицина пыталась разобраться в этом вопросе, но в итоге ничего не было обнаружено", — объяснил профессор.

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