Аппендицит может начаться из-за обычной еды: эти факторы запускают воспаление

Грязная пища, немытые руки, переохлаждение и нарушения в кишечнике могут стать факторами развития аппендицита, отметил травматолог, кандидат медицинских наук Андрей Литвиненко. О главных причинах воспаления аппендикса специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Ранее издание "Газета.Ру" сообщило, что сами по себе шашлыки не "вызывают" воспаление аппендикса напрямую, однако ряд факторов, связанных с изменением рациона во время потепления, могут повышать риск его развития.

Литвиненко пояснил, что аппендицит развивается как воспалительная реакция аппендикса на инфекцию или раздражающие факторы. По его словам, риск может повышаться при употреблении грубой, острой, жареной или копченой пищи, а также при попадании инфекции из-за грязных продуктов или немытых рук.

"К причинам можно отнести переохлаждение, прием напитков алкогольных, в большом количестве газированных напитков и энергетических. Это тоже может привести к развитию аппендицита", — добавил Литвиненко.

Он также обратил внимание на пищевые привычки. В частности, при шашлыке опасность эксперт связывает не столько с мясом, сколько с неправильной термической обработкой, избытком маринада, пережаренными или недожаренными кусками.

"Есть определенная доза употребления шашлыка, не больше двухсот граммов рекомендуют. Потреблять его с большим количеством зелени, с большим количеством клетчатки, которая будет способствовать нормальному перевариванию мяса. Иногда шашлык люди пережаривают, иногда не дожаривают, иногда очень много используют маринада", — рассказал специалист.

Распространенное мнение о том, что семечки сами по себе могут вызвать аппендицит, Литвиненко назвал народным слухом. Он уточнил, что проблема связана не с семечками как продуктом, а с инфекцией, которая может попасть в организм вместе с грязной едой или через немытые руки.