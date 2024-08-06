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Российское приложение для просмотра видео побило все рекорды скачиваний

Приложение "VK Видео" стало лидером по количеству скачиваний в России

Согласно данным Google Play и App Store, приложение "VK Видео" стало лидером по числу загрузок в России. Эксперты связывают этот всплеск популярности с проблемами, возникшими у западного видеохостинга YouTube.

"VK Видео вышло на вершину чартов App Store и Google Play", — подтвердили в компании VK.

Представители компании также отметили, что число установок приложения увеличилось в 4,5 раза по сравнению со среднемесячными показателями.

Помимо "VK Видео", в тройку самых популярных приложений в App Store вошли Rutube и TikTok, а в Google Play — "Дзен" и приложение для просмотра смешных изображений.

Фото: commons.wikimedia.org/Gaël Hurlimann (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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