Apple сдаётся под давлением Техаса: теперь за каждый клик придётся отчитываться

Apple пересматривает правила работы App Store в Техасе, чтобы выполнить новые требования законодательства. Это решение стало вынужденным шагом для компании, которая ранее открыто выступала против подобных норм. Теперь пользователям и разработчикам предстоит привыкнуть к новому порядку, где подтверждение возраста станет обязательным условием для использования магазина приложений.

Что изменится для пользователей

С 1 января 2026 года жители Техаса, создавая учетную запись Apple, будут обязаны подтвердить, что им исполнилось 18 лет. Те, кто младше, смогут пользоваться App Store только через систему "Семейного доступа". В таком случае родители получат полный контроль над загрузками и покупками своих детей — от приложений до внутриигровых транзакций.

Apple также даст возможность родителям отзывать уже выданные разрешения, блокируя дальнейшее использование приложений несовершеннолетними. Эта функция, по сути, превратит App Store в закрытую экосистему с многоступенчатой системой согласований, где любая установка требует подтверждения.

Новые требования для разработчиков

Разработчики приложений тоже столкнутся с изменениями. Apple обновит API Declared Age Range, чтобы адаптировать приложения под разные возрастные группы. Кроме того, появится новый инструмент — API для вызова системного окна с запросом повторного родительского согласия. Это поможет соответствовать закону SB2420, который требует от цифровых платформ внедрения "коммерчески разумного метода верификации" возраста пользователей.

Однако сам термин "коммерчески разумный метод" в законе не расшифрован. Это оставляет компаниям пространство для интерпретации, но и создает риски — если подход Apple посчитают недостаточно строгим, корпорации могут грозить новые проверки или судебные иски.

Почему Apple не хотела этого закона

Компания из Купертино изначально выступала против SB2420. В Apple считают, что требования по подтверждению возраста неизбежно приведут к сбору личных данных, включая документы, удостоверяющие личность. По словам представителей компании, пользователи не должны делиться чувствительной информацией только для того, чтобы скачать, например, прогноз погоды или спортивное приложение.

Таблица сравнения

Параметр До SB2420 После SB2420 Подтверждение возраста Не требовалось Обязательно при регистрации Пользователи младше 18 лет Свободно создавали аккаунты Только через "Семейный доступ" Родительский контроль По желанию Обязателен Проверка возраста На усмотрение Apple Через "коммерчески разумный метод" Ответственность разработчиков Минимальная Требуется интеграция API и согласование возрастных ограничений

Как адаптироваться: советы разработчикам

Обновить приложения, добавив поддержку нового API Declared Age Range. Настроить систему уведомлений для родителей при действиях несовершеннолетних пользователей. Перепроверить возрастные категории в App Store Connect, чтобы соответствовать новым требованиям. Подготовить политику конфиденциальности, описывающую порядок обработки данных о возрасте. Тестировать работу приложений с функцией родительского согласия до официального вступления закона в силу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: разработчики игнорируют обновление API.

Последствие: приложение блокируется или удаляется из App Store.

Альтернатива: заранее протестировать приложение в новой среде с активированным API.

Ошибка: сбор чрезмерных личных данных для верификации.

Последствие: нарушение закона о конфиденциальности.

Альтернатива: использовать минимально необходимый набор данных и безопасное шифрование.

Ошибка: отсутствие отдельного согласия родителей.

Последствие: штрафы или временная блокировка приложения.

Альтернатива: автоматическое уведомление через системное окно, предложенное Apple.

А что если пользователь не хочет подтверждать возраст?

Если житель Техаса откажется подтверждать возраст, он просто не сможет создать учетную запись Apple ID. Без этого — ни доступа к App Store, ни возможности скачать даже бесплатные программы. Обойти это ограничение можно лишь формально, указав неверный регион, однако Apple может блокировать такие аккаунты за нарушение пользовательского соглашения.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы Защита детей от нежелательного контента Потенциальное нарушение приватности Повышение ответственности родителей Сложности при регистрации новых пользователей Унификация контроля для семейных групп Дополнительная нагрузка на разработчиков Возможность отзыва родительских разрешений Риск утечки личных данных Улучшение безопасности App Store Увеличение бюрократии при модерации

FAQ

Как Apple будет проверять возраст?

Пока неизвестно. Компания разрабатывает механизм, соответствующий формулировке "коммерчески разумный метод", но детали не раскрывает.

Можно ли будет использовать чужой Apple ID?

Формально — нет. Верификация будет привязана к данным владельца устройства и региона.

Что будет, если родитель отзовет согласие?

Несовершеннолетний потеряет доступ к приложению, а система автоматически заблокирует дальнейшие загрузки без нового разрешения.

Мифы и правда

Миф: теперь Apple будет требовать паспорт у каждого пользователя.

Правда: компания пока не уточнила механизм проверки. Скорее всего, речь идет о цифровом подтверждении возраста, а не о загрузке документов.

Миф: новые правила касаются всех пользователей США.

Правда: закон распространяется только на Техас. Однако если другие штаты примут аналогичные нормы, Apple может внедрить систему по всей стране.

Миф: это полностью защитит детей от опасного контента.

Правда: ограничения уменьшат риски, но не исключат их полностью — контроль родителей останется ключевым инструментом.