Apple просит "обновить платёжку", но карты не спасают: сбой или санкции?

Российские пользователи смартфонов Apple сообщили о масштабных проблемах с оплатой подписок и доступом к платёжным разделам в App Store. По данным Telegram-канала SHOT, на который ссылается издание Life, сбои наблюдаются уже несколько дней и особенно часто проявляются после установки обновления iOS 26.0.1, вышедшего на прошлой неделе.

Когда начались проблемы

Первые сообщения о неисправностях начали появляться в начале октября. Владельцы iPhone заметили, что не могут открыть раздел "Подписки" в настройках App Store: система зависает или выдаёт сообщение об ошибке.

Даже те, у кого активны оплаченные сервисы — например, iCloud+, Apple Music или Apple TV+, — столкнулись с уведомлениями о необходимости "обновить платёжную информацию".

Судя по отзывам в соцсетях, проблемы затрагивают не только App Store, но и другие продукты экосистемы Apple.

Некоторые пользователи заявляют, что Apple Pay перестал работать даже с зарубежными картами, включая счета в Турции, Казахстане и ОАЭ.

"После обновления на iOS 26.0.1 система перестала видеть действующие карты — ни оплата, ни продление подписки не проходят", — говорится в одном из обращений пользователей, опубликованных в Telegram.

Возможные причины сбоев

Официальных комментариев от Apple пока нет. Однако среди российских пользователей распространились предположения, что новые сбои могут быть связаны с санкционными ограничениями.

По мнению некоторых аналитиков, корпорация могла ужесточить внутренние фильтры в своих сервисах, что косвенно затронуло российских клиентов, даже тех, кто пользуется иностранными банковскими картами.

Не исключено также, что часть неполадок вызвана техническими ошибками обновления iOS 26.0.1. Подобные проблемы уже возникали после выхода крупных апдейтов, когда платежная система Apple ID временно блокировала данные для повторной авторизации.

Таблица "Сравнение": версии iOS и жалобы пользователей

Версия iOS Дата выхода Основные жалобы Сервисы, где наблюдаются сбои iOS 25.5 Август 2025 Единичные ошибки при оплате Apple Music iOS 26.0 Сентябрь 2025 Проблемы с iCloud и резервными копиями iCloud Drive iOS 26.0.1 Октябрь 2025 Невозможность оплатить подписки, сбои Apple Pay App Store, Apple Pay

Проблемы, судя по всему, массовые — сообщения приходят из разных регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург.

Что говорят пользователи

На форумах и в социальных сетях пользователи делятся своими наблюдениями. Одни утверждают, что система "застряла" при проверке платёжных данных, другие — что при попытке добавить новую карту появляется ошибка "Платёжный метод не поддерживается".

Некоторые обходят ограничения, используя подарочные карты App Store или семейный доступ с иностранным Apple ID, но и эти решения срабатывают не у всех.

"Даже через турецкий Apple ID больше не проходит продление подписки на Apple One. Пишет, что требуется обновление метода оплаты", — отметил один из пользователей в комментариях под постом SHOT.

Советы шаг за шагом: что делать, если не проходит оплата

Проверьте версию iOS. Если установлена 26.0.1, попробуйте перезагрузить устройство и войти в App Store заново. Удалите и добавьте карту повторно. Иногда система сбрасывает токен, и повторное добавление решает проблему. Попробуйте другой регион. Временно смените страну Apple ID (например, на Казахстан или ОАЭ). Используйте подарочные карты. Это один из надёжных способов продления подписок при сбоях с картами. Создайте новый Apple ID. В некоторых случаях новый профиль без истории оплат работает корректно. Обратитесь в поддержку Apple. Через сайт или чат можно запросить ручную разблокировку платёжной функции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: вводить одни и те же платёжные данные несколько раз подряд.

Последствие: временная блокировка Apple ID.

Альтернатива: подождать несколько часов и использовать другой способ оплаты.

Ошибка: менять регион без выхода из iCloud.

Последствие: данные могут не синхронизироваться.

Альтернатива: выйти из аккаунта, сменить страну, а затем войти снова.

Ошибка: использовать VPN при платеже.

Последствие: система расценивает это как подозрительную активность.

Альтернатива: отключить VPN во время ввода платёжных данных.

А что если Apple действительно усилила ограничения?

Если версия о санкционном фильтре подтвердится, это может означать, что Apple постепенно ограничивает работу своих платёжных сервисов для пользователей из России, даже при оплате с помощью зарубежных карт.

Ранее подобные меры косвенно применяли Google и PayPal, где доступ к некоторым функциям также сокращался без официальных заявлений.

Эксперты не исключают, что это может быть частью глобальной стратегии корпорации по соблюдению международных требований в сфере финансов и экспортного контроля.

Плюсы и минусы возможных обходных решений

Решение Плюсы Минусы Использование подарочных карт App Store Простота и доступность Нельзя продлить некоторые подписки Смена региона Apple ID Работает с иностранными картами Возможна блокировка контента Использование семейного доступа Позволяет делиться подписками Требует доверенного участника с иностранной картой Создание нового Apple ID Работает с чистыми данными Потеря истории покупок Оплата через сторонние сервисы Альтернатива официальным методам Риски безопасности и мошенничества

FAQ

Почему App Store требует обновить платёжную информацию?

Чаще всего это связано с изменениями банковских правил, обновлением iOS или временными сбоями сервера Apple.

Работает ли Apple Pay в России?

На данный момент официально — нет. Однако часть пользователей использовала карты иностранных банков, и теперь этот обходной путь тоже даёт сбои.

Поможет ли откат iOS?

В некоторых случаях установка предыдущей версии решает проблему, но это не гарантировано и может привести к потере данных.

Можно ли оплачивать через сторонние приложения?

Некоторые сервисы (например, Spotify, Netflix) позволяют платить напрямую через сайт, минуя App Store, но для Apple Music и iCloud это невозможно.

Когда Apple решит проблему?

Сроки не названы. Обычно компания выпускает исправления в течение 1-2 недель после массовых жалоб.

Мифы и правда

Миф: Apple полностью отключила App Store для россиян.

Правда: магазин работает, но возникают технические и региональные ограничения.

Миф: сбои — результат блокировки всех российских аккаунтов.

Правда: проблемы наблюдаются не у всех и зависят от региона и способа оплаты.

Миф: Apple намеренно удаляет российские карты из базы.

Правда: возможно, речь идёт о внутренней проверке транзакций, а не о целенаправленном запрете.

3 интересных факта

После введения санкций в 2022 году Apple уже блокировала оплату российских карт, но подписки оставались активными у пользователей с иностранными Apple ID. В 2025 году количество российских аккаунтов в App Store оценивается более чем в 15 миллионов. Некоторые пользователи сообщают, что даже бесплатные приложения теперь могут требовать подтверждения платёжных данных при установке.

Исторический контекст

Проблемы с оплатой в App Store начались ещё весной 2022 года, когда международные платёжные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России.

Apple тогда ограничила возможность совершать покупки с российских банковских карт, однако сервисы вроде Apple Music и iCloud продолжали работать у тех, кто смог привязать иностранный способ оплаты.

С тех пор пользователи регулярно сталкиваются с временными перебоями и обходными путями для продления подписок.

Последний сбой на iOS 26.0.1 стал самым масштабным за последние два года и вновь поднял вопрос о долгосрочных перспективах работы экосистемы Apple в России.