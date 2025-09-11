В 2029 году миллионы людей поднимут глаза к небу — причина ошеломляет

Весной 2029 года миллионы людей станут свидетелями уникального события: астероид 99942 Апофис пролетит так близко к Земле, что его можно будет увидеть невооружённым глазом. Астрономы уверяют — это будет первый в истории случай, когда потенциально опасный объект такого масштаба станет видимым без телескопа.

Когда и где смотреть

13 апреля 2029 года жители Африки и Западной Европы смогут наблюдать, как астероид, похожий на тусклую звезду, будет медленно скользить по небу. Его яркость сравнима со звёздами Большой Медведицы.

Астероид достигает 340 метров в диаметре — примерно высота Эйфелевой башни. Учёные подсчитали, что сближения с объектами такого масштаба происходят раз в 7500 лет.

Учёные ждут "эксперимент тысячелетия"

Для публики это станет редким зрелищем, а для науки — настоящим полигоном. Гравитация Земли изменит орбиту Апофиса, и у астрономов появится возможность наблюдать процесс в реальном времени.

"Мы не знаем и не узнаем, пока не посмотрим", — отметил профессор планетологии Массачусетского технологического института Ричард Бинзель.

По его словам, Земля практически не заметит пролёта, а вот сам Апофис изменит траекторию движения и, возможно, начнёт вращаться по-новому.

От тревоги к спокойствию

Когда астероид открыли в 2004 году, расчёты показали вероятность столкновения в 2,7%. Этот показатель соответствовал четвёртому уровню по Туринской шкале — рекордно высокому для объектов, сближающихся с Землёй. Неудивительно, что тогда ему дали название в честь египетского бога хаоса.

Но после двух десятилетий наблюдений учёные уточнили орбиту и сняли Апофис со всех списков угроз. Сегодня они уверены: как минимум ближайшие сто лет опасности нет.

"Многие люди проделали огромную работу, чтобы мы могли сказать: Апофис благополучно пролетит мимо Земли", — подчеркнул Бинзель.

Миссии к астероиду

Чтобы не упустить шанс, NASA переназначило аппарат OSIRIS-REx, завершивший миссию у астероида Бенну. Под новым названием OSIRIS-APEX он будет сопровождать Апофис, составлять карту поверхности и фиксировать изменения.

Европейское космическое агентство также рассматривает миссию RAMSES. Аппарат сможет подлететь к астероиду всего за два месяца до сближения с Землёй и будет следить за ним на расстоянии пяти километров.

"Это возможность, причём беспрецедентная", — отметил планетолог NASA Том Статлер.

По его словам, Апофис — не угроза, а шанс лучше подготовиться к реальной опасности столкновений в будущем.

Планетарная оборона будущего

Астрономы подчеркивают: изучение Апофиса поможет человечеству разработать более надёжные методы защиты от астероидов. Его близкий пролет станет естественной лабораторией для испытаний и моделирования.

Как заметил Статлер, астероидов стоит не бояться, а понимать. И именно этим наука собирается заняться в 2029 году.