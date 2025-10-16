Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Разрушенный город после катастрофы
Разрушенный город после катастрофы
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:43

Мир на грани: американский миллиардер рассказал, кто приближает конец света

Миллиардер Питер Тиль предрёк скорый конец света: Антихрист уже среди нас

Один из самых влиятельных, но при этом самых закрытых миллиардеров Кремниевой долины Питер Тиль заявил, что библейский конец света уже начался, а антихрист живёт среди нас. На четырёх лекциях в Сан-Франциско он рассуждал о пророчествах, называл имена "приближающих Апокалипсис" и ссылался на Ветхий завет, аниме и русскую философию.

От PayPal до пророчеств

Питер Тиль — сооснователь PayPal и глава Palantir Technologies, компании, сотрудничающей с военными и спецслужбами. Его называют "серым кардиналом Кремниевой долины". Близкий соратник Илона Маска и давний союзник Дональда Трампа, Тиль известен своими ультраконсервативными взглядами: он против социальных пособий и женского участия в политике.

Лекции о конце света

Попасть на лекции можно было только за 200 долларов, и при этом запрещалось любое видео или аудиозапись. Несмотря на это, запись утекла в СМИ.

Тиль заявил, что Апокалипсис уже идёт, а антихрист — "молодой, обаятельный человек, который станет любимцем мира". По его словам, главный враг человечества выступит против научного прогресса, а значит, антихрист — это "луддит XXI века", пытающийся остановить развитие технологий.

"В XXI веке антихрист — это луддит, который хочет остановить науку", — утверждает Тиль.

Кого миллиардер подозревает

На своих лекциях он перечислил тех, кого считает возможными воплощениями антихриста:

  • Элиезер Юдковский — автор фанфика "Гарри Поттер и методы рационального мышления" и сторонник ограничения ИИ;
  • Грета Тунберг — экоактивистка, которую Тиль назвал "легионером антихриста";
  • Си Цзиньпин — "слишком стар для роли антихриста", по мнению миллиардера;
  • Билл Гейтс — "двуличный персонаж, похожий на доктора Джекила и мистера Хайда".

Однако окончательного вывода, кто именно антихрист, Тиль так и не сделал.

Америка против самой себя

Тиль уверен, что США могут стать и катехоном (силой, сдерживающей антихриста), и его оплотом. Россия, по его словам, "слишком слаба, чтобы сдерживать Апокалипсис".

Он также заявил, что единое мировое правительство — главный предвестник конца света, а международные институты вроде МВФ и Международного уголовного суда — первые его признаки.

От пророчеств к аниме

Помимо теологических рассуждений, миллиардер цитировал Толкина, философа Соловьёва и даже аниме One Piece, где, как он утверждает, "пират Луффи символизирует фигуру Христа, борющегося с мировым правительством-антихристом".

Тиль не раскрыл, чем закончится его теория, но пообещал вернуться к теме. И, судя по его влиянию в американской политике, мир ещё услышит продолжение этой апокалиптической истории.

