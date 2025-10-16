Мир на грани: американский миллиардер рассказал, кто приближает конец света
Один из самых влиятельных, но при этом самых закрытых миллиардеров Кремниевой долины Питер Тиль заявил, что библейский конец света уже начался, а антихрист живёт среди нас. На четырёх лекциях в Сан-Франциско он рассуждал о пророчествах, называл имена "приближающих Апокалипсис" и ссылался на Ветхий завет, аниме и русскую философию.
От PayPal до пророчеств
Питер Тиль — сооснователь PayPal и глава Palantir Technologies, компании, сотрудничающей с военными и спецслужбами. Его называют "серым кардиналом Кремниевой долины". Близкий соратник Илона Маска и давний союзник Дональда Трампа, Тиль известен своими ультраконсервативными взглядами: он против социальных пособий и женского участия в политике.
Лекции о конце света
Попасть на лекции можно было только за 200 долларов, и при этом запрещалось любое видео или аудиозапись. Несмотря на это, запись утекла в СМИ.
Тиль заявил, что Апокалипсис уже идёт, а антихрист — "молодой, обаятельный человек, который станет любимцем мира". По его словам, главный враг человечества выступит против научного прогресса, а значит, антихрист — это "луддит XXI века", пытающийся остановить развитие технологий.
"В XXI веке антихрист — это луддит, который хочет остановить науку", — утверждает Тиль.
Кого миллиардер подозревает
На своих лекциях он перечислил тех, кого считает возможными воплощениями антихриста:
- Элиезер Юдковский — автор фанфика "Гарри Поттер и методы рационального мышления" и сторонник ограничения ИИ;
- Грета Тунберг — экоактивистка, которую Тиль назвал "легионером антихриста";
- Си Цзиньпин — "слишком стар для роли антихриста", по мнению миллиардера;
- Билл Гейтс — "двуличный персонаж, похожий на доктора Джекила и мистера Хайда".
Однако окончательного вывода, кто именно антихрист, Тиль так и не сделал.
Америка против самой себя
Тиль уверен, что США могут стать и катехоном (силой, сдерживающей антихриста), и его оплотом. Россия, по его словам, "слишком слаба, чтобы сдерживать Апокалипсис".
Он также заявил, что единое мировое правительство — главный предвестник конца света, а международные институты вроде МВФ и Международного уголовного суда — первые его признаки.
От пророчеств к аниме
Помимо теологических рассуждений, миллиардер цитировал Толкина, философа Соловьёва и даже аниме One Piece, где, как он утверждает, "пират Луффи символизирует фигуру Христа, борющегося с мировым правительством-антихристом".
Тиль не раскрыл, чем закончится его теория, но пообещал вернуться к теме. И, судя по его влиянию в американской политике, мир ещё услышит продолжение этой апокалиптической истории.
