Ароматная защита: эти 5 цветов создадут невидимый барьер против тли в вашем саду

Бархатцы
© commons.wikimedia.org by Maurice Flesier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:04

Многие садоводы привыкли бороться с тлёй при помощи инсектицидов, но куда приятнее и полезнее использовать естественные методы. Оказывается, природа сама дарит нам защитников — обычные садовые цветы. Они не только украсят участок, но и помогут огородным культурам справиться с вредителями.

Бархатцы — яркие стражи

Эти цветы известны своей выносливостью и долгим цветением. Но их ценность не только в красоте. Корни и листья бархатцев выделяют особые вещества — фитонциды. Их аромат отпугивает тлю и особенно эффективен против её чёрной разновидности.

Чтобы защитить грядки, посадите бархатцы по периметру или между овощами. Они создадут невидимый барьер, мешающий вредителям добраться до культур.

Настурции — хитрая приманка

Эти яркие цветы работают иначе. Они не пугают тлю, а наоборот, притягивают её. Но в этом и заключается хитрость: вредители выбирают сочные листья настурции вместо капусты или огурцов.

Колонии на этих растениях становятся лёгкой добычей для естественных врагов тли — божьих коровок и златоглазок. Поэтому настурции лучше высаживать в стороне от ценных культур, чтобы они принимали на себя основной удар.

Пиретрум — природный инсектицид

Скромная на вид далматская ромашка содержит в цветках пиретрины — вещества, парализующие нервную систему насекомых. Для тли они смертельны, и рядом с пиретрумом вредителей становится значительно меньше.

Несколько кустиков среди овощей или рядом с розами превращают участок в зону естественной защиты.

Лаванда — ароматный щит

Её запах нравится людям, но абсолютно непереносим для многих вредителей. Лаванда отпугивает тлю и создаёт вокруг себя защитное облако. Лучшее место для неё - возле роз или овощных грядок. Дополнительный плюс — это красота и неповторимый аромат, делающий участок ещё уютнее.

Календула — двойная польза

Ноготки давно ценятся садоводами за неприхотливость и декоративность. Их запах неприятен тле и белокрылке, а корни выделяют вещества, оздоравливающие почву.

Посаженная среди томатов, баклажанов или перцев, календула служит и украшением, и защитой. Осенью её можно заделать в землю как зелёное удобрение, обогатив грядку органикой.

Как лучше всего использовать цветы-защитники

Не сажайте их поодиночке — создавайте смешанные посадки. Бархатцы и календулу можно высадить бордюрами вдоль грядок, настурции пустить по краю компостной кучи или вдоль забора, а лаванду и пиретрум разместить среди кустарников или в цветнике.

Главное — обеспечить растениям солнечное место и умеренный полив. Здоровые цветы действуют эффективнее и надёжнее защищают ваши посадки.

Цветы не уничтожают всех вредителей, но они создают баланс, привлекают полезных насекомых и делают участок устойчивым к нашествиям. Вместо токсичных спреев — красота, аромат и естественная защита.

Три интересных факта

  1. Бархатцы способны очищать почву от нематод, которые повреждают корни культурных растений.
  2. В Средневековье настурцию выращивали в монастырских садах как лекарственное и декоративное растение.
  3. Лаванду в древности клали в бельё, чтобы отпугнуть моль и сохранить ткани свежими.

