Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:46

Секрет самого быстрорастущего алкоголя в России: почему все ринулись покупать аперитивы

Продажи аперитивов в России выросли на 50% за год — Грабар

Рынок алкоголя в России в 2025 году неожиданно сместился в сторону напитков "полегче": аперитивы стали самой быстрорастущей категорией и прибавили более половины в рознице. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на данные участников рынка: за январь-ноябрь продажи аперитивов выросли на 50,2% год к году и достигли более 1,48 млн декалитров.

Что растет вместе с аперитивами

В распоряжении "Ъ” оказались оценки, согласно которым заметный рост показали и другие категории. Сладкие настойки прибавили 16,5%, до 3,33 млн дал, ром — 11,2%, до 1,84 млн дал, виски — 9,5%, до 9,48 млн дал. В перечне быстрорастущих также фигурируют мескаль — почти плюс 20%, до 1,2 тыс. дал, и саке — рост на 17,3%, до 7,9 тыс. дал, но эти направления, как уточняется, прибавляют в основном из-за низкой базы.

Участники рынка выделяют аперитивы как устойчивый тренд, а не сезонный всплеск. Владелец Калужского ликероводочного завода

"Кристалл" (КЛВЗ) Павел Победкин называет эту категорию самой быстрорастущей в стране. "Это не разовый рост, а системный", — отмечает владелец КЛВЗ Павел Победкин.

Почему потребители уходят из вина

Президент алкогольной группы Ladoga Вениамин Грабар связывает динамику аперитивов с миграцией потребителей из винной категории, которая в 2025 году показывает снижение спроса. По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), в январе-ноябре продажи тихого вина сократились на 1,5%, до 50,7 млн дал, игристого — на 2,7%, до 17,6 млн дал. В "Ъ” объясняют, что падение во многом связано с заметным подорожанием импортного вина после повышения пошлин с 20% до 25% в августе текущего года.

На рост категории работает и локализация. По словам господина Грабара, именно активное развитие производства внутри страны стало одним из драйверов продаж аперитивов. Он приводит пример расширения линейки Ligare: Ladoga к концу года выпустила четыре новых вкуса, а первый тираж каждого варианта составит от 40 тыс. до 55 тыс. бутылок.

Что дает локализация и почему важна крепость

Доля российской продукции в категории аперитивов, по оценке Ladoga, выросла за год с 76,6% до 86,1%. В современных категориях выше доля отечественного продукта, как отмечает Вениамин Грабар, только у джина. Это указывает на быстрое замещение импорта и формирование собственной "аперитивной" полки, на которой становятся заметнее локальные бренды.

Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов добавляет еще один фактор: рост спроса на аперитивы поддерживает удорожание крепкого алкоголя на фоне повышения акцизов. С начала 2026 года акцизы на спирт в России вырастут на 11,4%, до 824 руб. за 1 литр безводного спирта в составе напитка. Аперитивы, по его словам, испытывают меньшую ценовую нагрузку из-за более низкой крепости.

Как тренд выглядит на фоне падения крепких напитков

Аперитивы становятся поддерживающей категорией для производителей на фоне слабой динамики по крепкому сегменту, отмечают участники рынка. По данным РАТК, в январе-ноябре спрос на спиртные напитки крепче 9% сократился на 1%, до 107,3 млн дал. Наиболее резко упали продажи слабоалкогольной продукции — на 87,6%, до 1,45 млн дал, коньяка — на 9,1%, до 11,3 млн дал, водки — на 3,5%, до 66,3 млн дал.

Положительную динамику, согласно данным регулятора, показали ликероводочные изделия — рост на 13,4%, до 16,6 млн дал, и прочие спиртные напитки — на 3,9%, до 13,02 млн дал. На этом фоне участники рынка ждут, что слабоалкогольные категории, куда входят аперитивы, продолжат расти и дальше: Вениамин Грабар говорит о влиянии предстоящего повышения минимальной розничной цены, а Александр Гревцов прогнозирует увеличение категории в 2026 году минимум на 5-7% в натуральном выражении.

