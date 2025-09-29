Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Умная ипотека
Умная ипотека
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:24

Отделка теряет рынок: где в России жильё сдают голыми стенами

Ольга Хасанова: отказ девелоперов от отделки связан с падением доступности ипотеки

Рынок новостроек в России заметно изменился за последние три года. Если раньше квартиры с отделкой считались удобным и востребованным форматом, то теперь девелоперы все чаще предлагают жильё "в бетоне" или делают ставку на смешанный подход. Аналитики премии Urban проанализировали ситуацию в разных регионах и пришли к выводу: тенденции сильно зависят от особенностей конкретного города и запросов покупателей.

Где сокращается доля квартир с отделкой

В Москве застройщики явно перешли в режим экономии. Доля готового жилья, в которое можно было въехать сразу после покупки, сократилась с 37% в 2022 году до 15,8% в 2025-м. Предчистовая отделка также потеряла позиции: теперь её предлагают лишь в 11,4% лотов (против 14,6% три года назад). При этом квартиры с черновой отделкой выросли в доле до 45,9% — на 11,4 процентного пункта больше, чем в 2022 году.

Схожая ситуация и в Подмосковье. В 2022-м почти половина новостроек (47,4%) сдавалась с готовой отделкой, но к 2025 году этот показатель упал до 13,3%. Сегодня 300 из 800 корпусов сдаются в формате черновой отделки, что составляет 32,3% рынка.

Региональные центры также следуют этой тенденции. В Казани за три года доля лотов без отделки увеличилась на 12,2 п. п., в Краснодаре — на 2,5 п. п., в Екатеринбурге — на 1,1 п. п. В этих городах лидирует white box (предчистовая отделка): 63,2% в Казани, 41,5% в Екатеринбурге, 62,6% в Новосибирске.

В ряде городов "бетонные коробки" доминируют полностью. В Рязани, Самаре, Барнауле, Ульяновске и Иркутске доля жилья без отделки превышает 80%. Чуть ниже этот показатель в Челябинске (79,1%), Волгограде (73,9%) и Кемерово (70,9%). Здесь основная аудитория — покупатели массового сегмента, для которых лишние расходы на отделку делают жильё слишком дорогим.

Где преобладает смешанный формат

Во многих городах девелоперы предлагают несколько видов отделки внутри одного жилого комплекса. В Краснодаре и Тюмени такой подход стал ключевым: почти 70% домов сдаются с разными вариантами оформления. Похожая динамика наблюдается в Новороссийске, Ростове-на-Дону, Анапе, Подмосковье и Ленинградской области.

Где сохраняется или растёт доля отделки

Есть и исключения. В Санкт-Петербурге доля квартир с отделкой увеличилась: с 43,6% в 2022 году до 47,5% в 2025-м. Более 300 корпусов в городе сдаются "под ключ".

Сочи и другие города Черноморского побережья также демонстрируют рост интереса к жилью с готовой отделкой. Если раньше в Сочи на один такой лот приходилось семь без отделки, то теперь соотношение почти сравнялось: девять к десяти. Аналогичная тенденция есть в Анапе и Новороссийске.

В Приморье рынок тоже изменился: доля предложений с чистовой отделкой выросла на 1,8 п. п., с white box — на 3,8 п. п., а отделка "по желанию клиента" добавила 7,1 п. п.

Почему отделка теряет популярность

"Широкое распространение чистовой отделки во многом было связано с доступной ипотекой. Для покупателей было удобно, что стоимость ремонта можно было включить в ипотечный займ. Когда льготная ипотека была отменена и ключевая ставка сделала ипотечные кредиты малодоступными, наличие отделки из драйвера продаж нередко превращалось в тормоз. Возникшая разница в цене ухудшала конкурентные позиции проекта", — объяснила CEO и учредитель премии Urban Ольга Хасанова.

Таким образом, отделка перестала быть универсальным преимуществом. Девелоперы вынуждены оптимизировать издержки и подстраиваться под запросы разных категорий покупателей. В туристических регионах и там, где высок спрос на апартаменты для сдачи в аренду, чистовая отделка по-прежнему востребована. В конкурентных рынках, таких как Москва или Екатеринбург, застройщики чаще выбирают отказ от неё.

Сравнение форматов отделки

Формат Преимущества Недостатки
Чистовая можно заселиться сразу, удобно для ипотеки выше цена, ограниченный выбор материалов
White box быстро довести до финала, меньше затрат всё равно требуется ремонт
Черновая ниже цена, свобода в дизайне требует значительных вложений
"В бетоне" минимальная стоимость покупатель несёт все расходы на ремонт

Советы шаг за шагом для покупателей

  1. Определите бюджет: квартиры без отделки дешевле, но потребуют инвестиций в ремонт.

  2. Если важен быстрый переезд — выбирайте чистовую отделку.

  3. Для аренды лучше подходит жильё "под ключ".

  4. Если есть желание создать индивидуальный дизайн, стоит взять лот с черновой отделкой.

  5. При выборе региона уточняйте, какие форматы отделки наиболее распространены.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Взять квартиру без отделки, рассчитывая быстро переехать → задержки и рост расходов → выбор готового жилья или white box.

  • Платить за чистовую отделку в кредит при высокой ставке → переплата за ипотеку → покупка "в бетоне" с постепенным ремонтом.

  • Игнорировать смешанный формат → ограниченный выбор → поиск корпусов, где есть несколько вариантов отделки.

А что если…

Если ставки по ипотеке снизятся, квартиры с отделкой снова станут привлекательными: их удобно брать в кредит и сразу заселяться. Но до этого момента девелоперы будут предлагать разные сценарии, чтобы охватить как можно больше покупателей.

FAQ

Что выгоднее: квартира с отделкой или без?
Если есть средства на ремонт — без отделки дешевле. Если нужно въехать сразу — с отделкой.

Почему в регионах чаще выбирают "бетон"?
Из-за чувствительности покупателей к цене и высокой конкуренции среди застройщиков.

Будет ли возвращение к отделке?
Да, в случае снижения ставок и роста доступности ипотеки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подвесные потолки: виды конструкций и их особенности вчера в 22:15

Потолок, который меняет пространство: секрет популярности подвесных конструкций

Подвесные потолки скрывают коммуникации и создают стильный интерьер. Разбираем виды, их особенности, плюсы и советы по выбору.

Читать полностью » Натяжные потолки с фотопечатью: варианты для детских комнат и интерьера вчера в 22:07

Красота против практичности: почему натяжные потолки сочетают и то, и другое

Натяжные потолки служат десятилетиями, защищают от влаги и открывают огромные возможности для дизайна. Разбираем их преимущества и нюансы.

Читать полностью » Преимущества домов из дерева: теплоизоляция, долговечность и экологичность вчера в 22:03

Дома, которые дышат: секрет долговечности деревянных построек

Деревянные дома создают уникальный микроклимат, экономят тепло и служат десятилетиями. Разбираем их преимущества и особенности строительства.

Читать полностью » Производство деревянных окон: обработка бруса, пропитка и защита от влаги вчера в 22:02

Окна, которые дышат: чем деревянные рамы отличаются от пластиковых

Деревянные окна сочетают тепло и красоту натурального материала. Разбираем технологии производства, плюсы и советы по выбору.

Читать полностью » Сочетания оранжевого цвета в интерьере: удачные варианты для разных комнат вчера в 21:59

Солнечный характер дома: как оранжевый наполняет интерьер энергией

Оранжевый в интерьере создаёт тепло и энергию, но требует баланса. Разбираем оттенки, сочетания и советы по использованию.

Читать полностью » Капитальный ремонт ванной комнаты: этапы работ от демонтажа до установки сантехники вчера в 21:57

Ванная с нуля: как капитальный ремонт меняет пространство до неузнаваемости

Капитальный ремонт ванной включает замену труб, укладку плитки и установку сантехники. Разбираем этапы работ, ошибки и советы.

Читать полностью » Идеи устройства полов в квартире: деревянное покрытие и натуральный линолеум вчера в 21:54

Красота против практичности: деревянный пол или линолеум в квартире

Дерево, линолеум или их комбинация? Разбираем лучшие идеи устройства полов в квартире и даём советы по выбору материала.

Читать полностью » Классы ламината: как определяется маркировка 21–33 вчера в 21:52

Ламинат 21 и 33: полы, которые служат 4 года и 20 лет

Ламинат делится на классы от 21 до 33. Разбираем, что означают цифры, какие покрытия подойдут для разных комнат и как выбрать оптимальный вариант.

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат с грибами, луком и яйцами обладает ярким вкусом и прекрасно сочетается с мясными блюдами
Еда

Курник с курицей и грибами из блинов сохраняет сочность при правильном приготовлении
Технологии

В Supernal уволились сразу три топ-менеджера после приостановки программы аэротакси
Наука

Профессор Беатрис Маримон: деревья нетронутых лесов Амазонки стали крупнее
Спорт и фитнес

Фитнес-инструктор: чрезмерный вес на штанге повышает риск травм
Культура и шоу-бизнес

Свифт рассказала о подготовке визуального оформления и глянцевой отделке физического альбома
Дом

Большинство россиян считают лучшим временем для покупки жилья период до 35 лет
Садоводство

Фиттония с розовыми прожилками подходит для начинающих и становится декоративным акцентом в комнате
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet