Плюсы и минусы апартаментов: на что обратить внимание перед покупкой
Апартаменты в России — это особый вид недвижимости, вызывающий много споров. Одни считают их выгодной инвестицией, другие — рискованной покупкой. Законодательство до сих пор не дало им чёткого статуса: в нормативных актах апартаменты чаще всего упоминаются как номера в коммерческой недвижимости, а не как жилые помещения. Именно поэтому перед покупкой стоит тщательно изучить их особенности, плюсы и минусы.
Недостатки апартаментов
- Нет возможности прописки. Жить в апартаментах можно, но оформить постоянную регистрацию — нельзя. Допускается только временная регистрация для взрослых и детей.
- Коммунальные платежи выше. В среднем на 15-20% дороже, чем в квартирах. Это связано с тарифами на коммерческую недвижимость.
- Налоги зависят от региона. Нет единой ставки: сумма зависит от кадастровой стоимости, наличия в доме бизнес-помещений и даже от числа собственников. Каждый владелец платит налог со своей доли.
- Нет господдержки. На апартаменты не распространяются льготная ипотека и материнский капитал. Покупка возможна только за собственные средства или через обычную ипотеку.
- Инфраструктура не обязательна. Застройщик не обязан строить школы и детские сады. Вокруг могут быть только коммерческие помещения.
- Стандарты не регулируются. Санитарные нормы и строительные правила, обязательные для жилья, к апартаментам не применяются.
- Нет налогового вычета. При покупке апартаментов вернуть НДФЛ с затрат невозможно.
Преимущества апартаментов
- Удобная локация. Чаще всего строятся в центре города или в деловых районах.
- Лёгкость перепланировки. Согласований меньше, чем в жилом фонде.
- Низкая цена. На 15-30% дешевле квартир аналогичной площади.
- Нет взносов на капремонт. В коммерческой недвижимости они не предусмотрены.
- Инвестиционная привлекательность. Цена апартаментов со временем растёт, особенно в крупных городах.
- Выгодная сдача в аренду. Востребованы и в краткосрочном, и в долгосрочном сегменте. Некоторые комплексы предлагают услуги управляющих компаний.
Таблица: сравнение квартир и апартаментов
|Параметр
|Квартира
|Апартаменты
|Прописка
|Есть
|Нет, только временная
|Коммунальные платежи
|Стандартные тарифы
|Выше на 15-20%
|Налоги
|Единые ставки
|Зависит от региона и статуса дома
|Господдержка
|Ипотека, маткапитал
|Не применяются
|Капремонт
|Обязательные платежи
|Не предусмотрен
|Цена
|Выше
|На 15-30% дешевле
|Перепланировка
|Требует согласований
|Свободнее
|Аренда
|Средний доход
|Высокий спрос на аренду
FAQ
Можно ли прописаться в апартаментах?
Нет, только оформить временную регистрацию.
Дают ли ипотеку на апартаменты?
Да, но без льготных программ.
Что выгоднее для сдачи — квартира или апартаменты?
Апартаменты чаще выбирают арендаторы в центре города и туристы, поэтому они могут приносить больший доход.
3 интересных факта
• В Москве апартаменты составляют до 15% предложения новостроек.
• В Петербурге их цена за м² в среднем на 25% ниже, чем у квартир.
• Некоторые апарт-комплексы работают по модели отеля: управляющая компания сама заселяет жильцов.
Апартаменты — удобный и часто доступный инструмент покупки или инвестиций, особенно в удачной локации, но они требуют внимательной юридической и финансовой проверки: отсутствие прописки, разные коммунальные правила, налоги и ограниченные госвозможности — это реальные компромиссы, которые надо учитывать при принятии решения.
