Александр Александров Опубликована сегодня в 23:40

Плюсы и минусы апартаментов: на что обратить внимание перед покупкой

Апартаменты в России: основные плюсы и минусы покупки такого жилья

Апартаменты в России — это особый вид недвижимости, вызывающий много споров. Одни считают их выгодной инвестицией, другие — рискованной покупкой. Законодательство до сих пор не дало им чёткого статуса: в нормативных актах апартаменты чаще всего упоминаются как номера в коммерческой недвижимости, а не как жилые помещения. Именно поэтому перед покупкой стоит тщательно изучить их особенности, плюсы и минусы.

Недостатки апартаментов

  1. Нет возможности прописки. Жить в апартаментах можно, но оформить постоянную регистрацию — нельзя. Допускается только временная регистрация для взрослых и детей.
  2. Коммунальные платежи выше. В среднем на 15-20% дороже, чем в квартирах. Это связано с тарифами на коммерческую недвижимость.
  3. Налоги зависят от региона. Нет единой ставки: сумма зависит от кадастровой стоимости, наличия в доме бизнес-помещений и даже от числа собственников. Каждый владелец платит налог со своей доли.
  4. Нет господдержки. На апартаменты не распространяются льготная ипотека и материнский капитал. Покупка возможна только за собственные средства или через обычную ипотеку.
  5. Инфраструктура не обязательна. Застройщик не обязан строить школы и детские сады. Вокруг могут быть только коммерческие помещения.
  6. Стандарты не регулируются. Санитарные нормы и строительные правила, обязательные для жилья, к апартаментам не применяются.
  7. Нет налогового вычета. При покупке апартаментов вернуть НДФЛ с затрат невозможно.

Преимущества апартаментов

  1. Удобная локация. Чаще всего строятся в центре города или в деловых районах.
  2. Лёгкость перепланировки. Согласований меньше, чем в жилом фонде.
  3. Низкая цена. На 15-30% дешевле квартир аналогичной площади.
  4. Нет взносов на капремонт. В коммерческой недвижимости они не предусмотрены.
  5. Инвестиционная привлекательность. Цена апартаментов со временем растёт, особенно в крупных городах.
  6. Выгодная сдача в аренду. Востребованы и в краткосрочном, и в долгосрочном сегменте. Некоторые комплексы предлагают услуги управляющих компаний.

Таблица: сравнение квартир и апартаментов

Параметр Квартира Апартаменты
Прописка Есть Нет, только временная
Коммунальные платежи Стандартные тарифы Выше на 15-20%
Налоги Единые ставки Зависит от региона и статуса дома
Господдержка Ипотека, маткапитал Не применяются
Капремонт Обязательные платежи Не предусмотрен
Цена Выше На 15-30% дешевле
Перепланировка Требует согласований Свободнее
Аренда Средний доход Высокий спрос на аренду

FAQ

Можно ли прописаться в апартаментах?
Нет, только оформить временную регистрацию.

Дают ли ипотеку на апартаменты?
Да, но без льготных программ.

Что выгоднее для сдачи — квартира или апартаменты?
Апартаменты чаще выбирают арендаторы в центре города и туристы, поэтому они могут приносить больший доход.

3 интересных факта

• В Москве апартаменты составляют до 15% предложения новостроек.
• В Петербурге их цена за м² в среднем на 25% ниже, чем у квартир.
• Некоторые апарт-комплексы работают по модели отеля: управляющая компания сама заселяет жильцов.

Апартаменты — удобный и часто доступный инструмент покупки или инвестиций, особенно в удачной локации, но они требуют внимательной юридической и финансовой проверки: отсутствие прописки, разные коммунальные правила, налоги и ограниченные госвозможности — это реальные компромиссы, которые надо учитывать при принятии решения.

