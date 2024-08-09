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Эксперт по ЖКХ Бондарь: вопрос удаления бездомных из ЖК может быть неправомерным
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Специалист напомнил собственникам, что выгнать бездомного из ЖК может быть невозможно

Эксперт по ЖКХ Бондарь: вопрос удаления бездомных из ЖК может быть неправомерным

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь подчеркнул, что вопрос устранения бездомных из жилых комплексов сложен и требует учета прав как жильцов, так и самих бездомных. Он напомнил, что управляющие компании обязаны поддерживать порядок, но не могут нарушать права на свободу передвижения, сообщает News.Ru.

Простое требование удаления бездомных может быть неправомерным, если они не нарушают порядок и санитарные нормы. В случае нарушений следует обращаться в управляющую компанию, правоохранительные органы и органы социальной защиты.

Также возможно применение улучшенных мер безопасности, однако все решения должны приниматься на общем собрании собственников в рамках закона.

Фото: commons.wikimedia.org/MarSaf (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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