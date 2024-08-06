В Российских городах зафиксировано снижение стоимости квартир и цены за один квадратный метр

В июле 2024 года средние цены на вторичное жилье в России снизились: стоимость квартир уменьшилась на 0,8%, а цена за квадратный метр — на 0,9%. Самые доступные цены зафиксированы в Брянске, Ульяновске и Ижевске, а самые высокие — в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает Газета.Ру.
Спрос на вторичное жилье увеличился на 0,4%, особенно в Туле, Ставрополе, Казани и Симферополе. При этом предложение на рынке сократилось на 0,6% из-за переориентации покупателей на вторичное жилье после отмены льготной ипотеки на новостройки.
Летом цены на жилье обычно снижаются, подтверждает исследование, проведенное в августе 2024 года.
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