В Москве запретили строительство слишком маленьких квартир с одной и двумя комнатами

В Москве установлена минимальная площадь для квартир в 28 кв. м

В Москве введен запрет на строительство квартир площадью меньше 28 квадратных метров. По поручению мэра города Сергея Собянина было подписано соответствующее постановление, устанавливающее также, что площадь двухкомнатных квартир не должна быть меньше 44 квадратных метров. Эти размеры установлены как минимально допустимые для одно- и двухкомнатных жилых помещений соответственно.

Документ, модифицирующий регламент одобрения архитектурно-градостроительных решений для объектов капитального строительства, был опубликован с целью создания благоприятных условий проживания в многоквартирных домах. При расчете минимальной площади квартир не учитываются балконы, лоджии, террасы, холодные кладовые и приквартирные тамбуры.

Указанные нормы вступили в силу 1 августа 2024 года согласно постановлению № 1672-ПП, текст которого доступен на портале "Консультант плюс".

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