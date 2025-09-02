Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шум в ушах
Шум в ушах
© freepik.com by 8photo is licensed under public domain
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:40

Звукоизоляция своими руками: 5 приёмов, которые работают лучше ремонта

Толстые ковры и тяжёлые шторы уменьшают уровень бытового шума в квартире

Шум в многоквартирных домах — одна из самых распространённых бытовых проблем. Стук каблуков сверху, громкая музыка за стеной или оживлённые разговоры в подъезде способны свести на нет ощущение уюта. Но с этим можно справиться: существует несколько способов, которые реально помогают превратить квартиру в тихое и комфортное пространство.

Звукопоглощающие материалы

Самый действенный вариант — установка специальных панелей. На рынке доступны решения из минеральной ваты или акустического поролона, которые крепятся к стенам и потолку. Эти материалы гасят звуковые волны, снижая уровень шума в помещении. При этом панели бывают разных форм и цветов, поэтому их легко подобрать под стиль интерьера.

Конструкции из гипсокартона

Для более основательной защиты можно создать дополнительный слой звукоизоляции. Популярный вариант — перегородки из гипсокартона с заполнением внутреннего пространства акустическим герметиком или специальным клеем. Для потолка часто используют стекловолокно, уложенное между листами гипсокартона. Такая конструкция работает как барьер и значительно уменьшает проникновение звуков.

Роль текстиля

Домашний текстиль тоже помогает справиться с проблемой. Толстые ковры на полу поглощают шум шагов, особенно если дополнительно использовать подложку. Тяжёлые шторы с акустическим эффектом делают комнату тише, препятствуя отражению звука от стен и окон. Даже мягкая мебель и подушки создают дополнительный слой комфорта, снижая уровень эха в помещении.

Книжные стеллажи

Домашняя библиотека — не только красиво, но и практично. Полки, плотно заставленные книгами, создают плотный слой, который рассеивает звуковые волны. Такой "бумажный барьер" способен снизить шум с соседних квартир и дополнительно утеплить стены.

Входная дверь

Одним из главных источников посторонних звуков остаётся входная дверь. Стандартные модели плохо справляются с шумом из подъезда. Решение — замена на дверь со встроенной звукоизоляцией или установка уплотнителей по периметру уже существующей. Такие меры заметно снижают уровень звуков, проникающих внутрь.

Итог

Создать тихую атмосферу в квартире можно разными способами — от простых приёмов с текстилем до установки сложных конструкций. Лучше всего работает комбинация решений: ковры и шторы сглаживают бытовые шумы, стеллажи с книгами и мебель создают дополнительные барьеры, а специальные панели и качественная дверь обеспечивают надёжную защиту от внешних звуков.

