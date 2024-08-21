Можно ли не делить при разводе переоформленную на родителей квартиру: ВС РФ разъяснил ситуацию

Верховный суд России признал неправомерным исключение из общего имущества супругов квартиру, переоформленную в период брака на родителей. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам.
Определение было вынесено по итогам дела бывших супругов из Белгородской области. После 8 лет брака пара решила развестить и поделить имущество через суд, но между ними возник спор из-за двух квартир.
Согласно материалам дела, при покупке квартир муж перевёл деньги на счёт своей матери, а спустя несколько месяцев он заключил договоры о купле-продаже. Деньги за объекты недвижимости были переведены продавцу со счёта матери и оформлены в виде беспроцентного займа на сына. Квартиры были оформлены на имя мужчины и переданы им матери в счет отступного по договорам займа.
Когда пара решила развестись, суд постановил не делить приобретённые квартиры, признав, что они не являются совместным имуществом супругов. Однако ВС не согласился с этим решением.
Верховный суд РФ постановил, что муж внёс на счёт матери деньги в период брака, поэтому они являлись совместным имуществом супругов.
"Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов должно осуществляться по их обоюдному согласию. В случае когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость", — указано в определении.
Поскольку при покупке квартир мужчина распорядился общими деньгами, не спросив согласия жены, суд решил, что, согласно Семейному кодексу РФ, она вправе требовать долю от этих квартир при разводе.
Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ) — основной кодифицированный нормативный правовой акт, регулирующий семейные отношения на территории Российской Федерации. Был принят вместо действовавшего до этого КоБС РСФСР. Семейный кодекс состоит из восьми разделов, двадцати двух глав и 170 статей.
Фото: Freepik.
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