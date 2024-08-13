Арендодателей предупредили о подводных камнях долгосрочной сдачи квартиры больше чем на год

Юрист предупредила о трудностях расторжения договора аренды сроком более чем на год

Сдача квартиры сроком на год и более сопряжена с некоторыми рисками, предупредила юрист Ирина Сивакова. Она разъяснила эти моменты у себя в телеграме.

Договоры долгосрочного найма жилья, заключенные на срок 1 год и более, продлеваются автоматически на тот же срок и на тех же условиях, если за три месяца до окончания действия собственник не уведомит жильцов о своём намерении расторгнуть отношения (ст. 684 ГК РФ). Разорвать такой договор досрочно можно только через суд, доказав существенные нарушения его условий (постановление КС РФ от 02.06.2022).

Кроме того, договор долгосрочного найма должен быть зарегистрирован в Росреестре. За нарушение этого требования хозяин квартиры может быть оштрафован на 5 000 рублей по ст. 19.21 КоАП РФ.