Незаконная перепланировка: чем грозит собственникам нарушение Жилищного кодекса

В России проведение перепланировки квартиры требует обязательного согласования с надзорными органами. Юрист Алексей Самойлов подчеркнул важность соблюдения положений Жилищного кодекса РФ, который чётко регламентирует перечень работ, подлежащих одобрению.

В этот перечень входят изменения несущих конструкций, перепланировка оконных и балконных проёмов, а также объединение помещений. Особо стоит отметить, что некоторые виды работ категорически запрещены. Например, запрещено объединять кухню с газовой плитой с жилой комнатой или переносить санузел над кухней.

Если перепланировка признана безопасной, но выполнена без разрешения, собственнику придётся узаконить изменения. В случае выявления нарушений строительных норм, собственника обяжут вернуть квартиру в исходное состояние за свой счёт, а также выплатить штраф, размер которого может варьироваться от 2 до 50 тысяч рублей. ﻿При дальнейшем игнорировании требований может последовать административный арест на срок до 15 суток, сообщает estatemedia.ru.

Фото: flickr.com/Zesh Nill (CC BY 2.0 license)