Без этой информации покупка жилья превращается в ловушку для бюджета

Большинство россиян при покупке квартиры сразу задумываются о ремонте, причем чаще всего хотят понимать не только стоимость самого жилья, но и будущих работ. Исследование "Авито услуг" показывает: более 80% покупателей недвижимости планируют приводить новое жилье в порядок, а значит, вопрос ремонта становится одним из ключевых на этапе выбора объекта.

Ремонт сразу после покупки

Шесть из десяти покупателей хотят заранее знать хотя бы примерную стоимость работ и материалов. Чаще всего такие сведения ищут в интернете, реже — уточняют напрямую у мастеров. В среднем на ремонт россияне закладывают около 11% от цены квартиры.

"У большинства покупателей недвижимости вопрос ремонта возникает сразу после выбора квартиры. Часто люди сталкиваются с трудностями в понимании его реальной стоимости и поиске мастеров", — пояснила руководитель категории "Ремонт и строительство" на "Авито услугах" Светлана Филимонова.

Чтобы облегчить задачу, в объявлениях на платформе теперь указывают ориентировочную стоимость ремонта "под ключ" и примеры предложений подрядчиков.

Популярность формата "под ключ"

По данным аналитиков, доля комплексных ремонтов на рынке достигает 35%. Особенно востребован этот вариант среди покупателей новостроек — его выбирают почти в половине случаев (46%). Такой подход экономит время и силы: заказчик получает готовое решение без необходимости координировать отдельных мастеров.

Кто участвовал в исследовании

В опросе приняли участие более тысячи респондентов в возрасте от 25 до 55 лет. Все они либо собираются приобрести квартиру в ближайшие полгода, либо уже сделали это в течение последнего года.

Что это значит для рынка

Появление блока с ориентировочной стоимостью ремонта в объявлениях о продаже недвижимости помогает покупателям реалистичнее оценивать будущие расходы. Это снижает риск неожиданных трат и делает процесс выбора квартиры более прозрачным. Одновременно растёт спрос на услуги подрядчиков, которые могут предложить готовые решения для занятых клиентов.