Нанесение декоративной штукатурки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:29

Шум в квартире разрушает здоровье быстрее, чем кажется

Эксперты рассказали, как снизить шум в квартире без капитального ремонта

Громкие соседи, ночные перестановки мебели и звуки из подъезда способны превратить жизнь в квартире в настоящий стресс. Хорошая новость — даже без капитального ремонта можно существенно снизить уровень шума и сделать дом комфортнее.

С чего начать: защита от уличного шума

Прежде чем уплотнять стены, имеет смысл оградиться от внешних источников шума:

  • установите двойные или тройные стеклопакеты — чем толще рама и плотнее резиновые уплотнители, тем меньше звуков попадёт с улицы;
  • повесьте плотные шторы — они не только украшают интерьер, но и глушат шум;
  • задумайтесь о массивной входной двери (или паре дверей). Толщина полотна от 7-10 см обеспечит хорошую звукоизоляцию и от подъезда, и от лестничной клетки.

Уплотняем стены

Ковры на стенах ушли в прошлое, но современные материалы ничуть не хуже. Можно:

1. Построить звукоизоляционную перегородку:

  • металлический каркас,
  • минеральная акустическая вата,
  • обшивка гипсокартоном.

2. Использовать готовые звукопоглощающие панели.
Их можно установить по всей стене или только в шумной зоне — например, превратить такую панель в декоративное панно.

Дополнительный плюс — оба варианта ещё и утепляют комнату. Минус — "съедается" несколько сантиметров площади.

Лайфхак: если места мало, просто переставьте мебель. Например, в спальне поставьте кровать подальше от общей стены, а саму стену "закройте" большим шкафом.

Укрепляем потолок и пол

Если шум сверху — настоящий кошмар (кто-то постоянно ходит, перетаскивает мебель и смеётся до полуночи), поможет:

  • подвесной или гипсокартонный потолок с прослойкой из звукоизоляционного материала;
  • натяжной потолок — эффект будет слабее, но тоже заметный.

Если же вы не без греха — и соседи уже жаловались на ваш шум — начните с устранения щелей и трещин в полу. Особенно важны участки возле батарей: алюминиевые радиаторы отлично "передают" шум. Их стоит закрыть коробом с вентиляционными отверстиями.

Для серьёзной звукоизоляции пола:

  • заделайте все отверстия;
  • нанесите самовыравнивающий раствор и грунтовку;
  • уложите техническую пробку;
  • установите деревянные лаги;
  • накройте фанерой или ДСП;
  • залейте стяжкой.

Не забываем про розетки

В домах старой постройки розетки соседей могут находиться в одном сквозном отверстии межквартирной стены. Не удивляйтесь, если слышите разговоры буквально "из розетки".
Решение простое — внутри отверстия ставят гипсовую перегородку толщиной 3-4 см. Сделать такую "затычку" можно самостоятельно.

Итог

Создание тишины — это не всегда глобальный ремонт. Плотные окна, правильная дверь, локальная звукоизоляция стен и немного грамотной перестановки — и квартира станет действительно уютной. Главное — подходить к вопросу последовательно.

