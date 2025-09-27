От выхлопов до депрессии: почему выбор этажа решает судьбу жильцов

Выбирая квартиру, покупатели чаще всего смотрят на цену, расположение и планировку. Но есть ещё один важный фактор, о котором часто забывают, — этаж. От того, где именно будет находиться жильё, зависит не только комфорт, но и здоровье. Загрязнённость воздуха, доступ солнечного света и даже психологическое состояние — всё это во многом определяется высотой.

"На втором или третьем этаже воздух намного грязнее. Причина простая — машины ездят прямо под окнами и выбрасывают выхлопные газы, а ветер поднимает пыль с дороги", — рассказала врач-пульмонолог Наталья Рековец.

Загрязнённость воздуха и здоровье дыхательных путей

До шестого-восьмого этажа поднимается основная масса вредных веществ: автомобильные выхлопы, пыль, споры грибков. Жильцы первых этажей чаще жалуются на аллергию, кашель и проблемы с лёгкими. На 15-20 этажах воздух заметно чище, что особенно важно для семей с детьми и людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Солнечный свет и психология

Чем выше квартира, тем больше дневного света попадает в окна. На низких этажах солнечные лучи блокируют деревья или соседние дома, а это снижает уровень витамина D и может вызывать хандру. Светлые квартиры на высоких этажах положительно влияют на настроение, уменьшают риск сезонных депрессий и помогают поддерживать обмен веществ.

Сравнение условий на разных этажах