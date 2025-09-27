Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 3:11

От выхлопов до депрессии: почему выбор этажа решает судьбу жильцов

Пульмонолог Наталья Рековец: воздух на низких этажах загрязнён выхлопами

Выбирая квартиру, покупатели чаще всего смотрят на цену, расположение и планировку. Но есть ещё один важный фактор, о котором часто забывают, — этаж. От того, где именно будет находиться жильё, зависит не только комфорт, но и здоровье. Загрязнённость воздуха, доступ солнечного света и даже психологическое состояние — всё это во многом определяется высотой.

"На втором или третьем этаже воздух намного грязнее. Причина простая — машины ездят прямо под окнами и выбрасывают выхлопные газы, а ветер поднимает пыль с дороги", — рассказала врач-пульмонолог Наталья Рековец.

Загрязнённость воздуха и здоровье дыхательных путей

До шестого-восьмого этажа поднимается основная масса вредных веществ: автомобильные выхлопы, пыль, споры грибков. Жильцы первых этажей чаще жалуются на аллергию, кашель и проблемы с лёгкими. На 15-20 этажах воздух заметно чище, что особенно важно для семей с детьми и людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Солнечный свет и психология

Чем выше квартира, тем больше дневного света попадает в окна. На низких этажах солнечные лучи блокируют деревья или соседние дома, а это снижает уровень витамина D и может вызывать хандру. Светлые квартиры на высоких этажах положительно влияют на настроение, уменьшают риск сезонных депрессий и помогают поддерживать обмен веществ.

Сравнение условий на разных этажах

Этаж Воздух Свет Комфорт
1-3 Загрязнённый, много пыли Солнца мало Шум, запахи, насекомые
4-8 Средняя загрязнённость Свет частично зависит от застройки Оптимальный вариант для тех, кто боится высоты
9-15 Чистый воздух Света больше Комфортный баланс
16-20+ Самый чистый воздух Максимум света Возможны проблемы с лифтом и давлением у некоторых людей

Советы шаг за шагом

  1. Определите приоритеты: здоровье, тишина, доступность или вид из окна.

  2. Если есть аллергия или астма — выбирайте этажи выше 8-го.

  3. Для семей с маленькими детьми оптимальны этажи 5-10: достаточно чистый воздух и комфортный доступ.

  4. Если важна солнечная сторона, ориентируйтесь на высокие этажи и южные окна.

  5. Перед покупкой проведите "тест": зайдите в квартиру в разное время суток, проверьте свет и воздух.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выбор первого этажа из-за низкой цены → шум, пыль и постоянные запахи → рассмотреть этажи 4-6.

  • Ставка только на вид с верхних этажей → дискомфорт при поломке лифта → выбирать этажи средней высоты.

  • Игнорирование солнечного света → нехватка витамина D, усталость → проверять освещённость перед сделкой.

А что если квартира только на низком этаже?

Можно компенсировать недостатки:

  • использовать очистители воздуха и кондиционер с фильтрами;

  • ставить плотные москитные сетки;

  • следить за проветриванием утром или поздним вечером, когда движение на улице минимально;

  • дополнительно принимать витамин D по рекомендации врача.

FAQ

Какой этаж лучше для семьи с детьми?
С 5-го по 10-й этаж: безопаснее, чем верхние, и чище, чем нижние.

Влияет ли этаж на радиацию?
Космическое излучение действительно сильнее на верхних этажах, но разница настолько мала, что на здоровье она не отражается.

Что лучше для пожилых людей?
Этажи до 5-го: меньше нагрузка при отказе лифта и комфортнее в быту.

