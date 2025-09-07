Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака смотрит телевизор
Собака смотрит телевизор
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:34

Соседи и не знали: эти собаки живут в квартире и не мешают никому

ТОП-7 пород собак, которые комфортно чувствуют себя в квартире

Я понял, что собака в квартире — это не всегда проблема. Главное — правильно выбрать породу. Одни собаки требуют простора и постоянной активности, а другие прекрасно чувствуют себя рядом с хозяином даже на небольших квадратных метрах.

1. Французский бульдог

Эти собаки — настоящие квартирные жители. Они обожают отдыхать на диване, дружелюбные и неконфликтные. Короткие прогулки им достаточно, чтобы оставаться довольными.

2. Мопс

Мопсы — весёлые и преданные компаньоны. Они не требуют много активности и любят проводить время рядом с хозяином. При этом они легко адаптируются к режиму квартиры.

3. Йоркширский терьер

Компактные размеры делают их удобными для квартиры. При всей энергии они не создают хаоса, если правильно воспитывать. Легко поддаются дрессировке и очень привязаны к хозяину.

4. Чихуахуа

Маленькие, но с характером. Чихуахуа комфортно живут в квартирах, любят уют и внимание. Они идеально подходят для тех, кто ценит компактного, но темпераментного друга.

5. Ши-тцу

Эти собаки спокойные, ласковые и ориентированы на человека. Они прекрасно подходят для квартирного образа жизни и редко становятся причиной жалоб соседей.

6. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Очаровательные собаки с мягким характером. Они любят компанию, не требуют чрезмерной активности и легко вписываются в ритм квартиры.

7. Басенджи

Редкая порода, известная тем, что не лает. Басенджи энергичны, но в квартире они ведут себя аккуратно и не создают шума, что особенно ценно для соседей.

Итог

Жизнь с собакой в квартире может быть гармоничной, если выбрать правильную породу. Французский бульдог, мопс, ши-тцу или кавалер-кинг-чарльз-спаниель — все они отлично вписываются в городской ритм, сохраняя уют и спокойствие.

