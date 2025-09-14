Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Арендаторы квартиры
Арендаторы квартиры
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:17

Пять стратегий, которые помогут купить жильё выгоднее

Девелоперы предлагают скидки на квартиры перед запуском проектов и в праздники

Покупка квартиры в новостройке — серьёзное финансовое решение, но при грамотном подходе можно снизить расходы и приобрести жильё на более выгодных условиях. Существует несколько стратегий, которые помогут оптимизировать траты и получить дополнительные бонусы.

Выбор подходящего времени

Застройщики регулярно проводят акции и предлагают скидки. Чаще всего это происходит:
• перед запуском нового проекта;
• в праздничные периоды;
• в конце календарного года.

Такие предложения ограничены по времени, поэтому важно отслеживать их заранее. Спрос на недвижимость традиционно возрастает в конце и начале года, но ждать "идеального момента" не стоит — если у вас уже есть нужная сумма, лучше начинать поиск подходящего варианта.

Бронирование до официальных продаж

Некоторые девелоперы дают возможность зафиксировать цену на квартиру ещё до старта официальных продаж. Как правило, на этом этапе стоимость ниже, а к сдаче дома может вырасти на 30% и более. Однако стоит учитывать, что договор бронирования не регистрируется в Росреестре, поэтому нужно тщательно изучить условия, особенно возврата средств.

Использование стереотипов

На рынке недвижимости есть квартиры, которые менее популярны из-за стереотипов или суеверий: первый и последний этажи, 13-й этаж, угловые квартиры, варианты без балкона или рядом с лифтом. Девелоперы могут предлагать такие объекты дешевле. Если подобные особенности вас не смущают, можно найти жильё по привлекательной цене.

Апартаменты как альтернатива

Апартаменты часто располагаются в районах с хорошей инфраструктурой и стоят дешевле квартир. Но важно помнить: они имеют статус нежилых помещений. Это означает невозможность оформить постоянную регистрацию и использовать маткапитал при покупке. Перед принятием решения стоит взвесить все "за" и "против".

Покупка на этапе котлована

Наибольшая экономия достигается при покупке квартиры ещё на стадии котлована. В дальнейшем цена будет только расти. Но такой вариант связан с рисками: возможными задержками сроков сдачи или изменениями в проекте. Поэтому важно выбирать проверенного застройщика и внимательно читать договор долевого участия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Зудаков объяснил, какие ошибки чаще всего допускают при поклейке обоев вчера в 17:19

Обои ложатся, как по маслу: секрет аккуратного результата

Можно ли поклеить обои без помощи мастеров? Да — если подготовить стены и знать пару хитростей. Делимся пошаговой инструкцией и лайфхаками.

Читать полностью » Дизайнер Александр Моисеев рассказал, какой материал выбрать для кухонного фартука вчера в 16:16

Кухонный фартук, который задаёт весь стиль: какие материалы работают лучше всего

Фартук на кухне — не просто защита от жира и влаги. Разбираем самые популярные материалы и советы дизайнера, чтобы он стал акцентом интерьера.

Читать полностью » Эксперт Губанов объяснил, как правильно подготовить плитку к покраске вчера в 15:12

Покраска плитки вместо замены: в разы дешевле и быстрее

Можно ли обновить старую плитку без демонтажа? Да — с помощью краски. Разбираем виды составов, технологию и ошибки, которых стоит избегать.

Читать полностью » Неправильное расположение мяса в холодильнике ускоряет порчу другой еды вчера в 14:21

Почему мясо портит запах в холодильнике быстрее всего

Запах мяса быстро распространяется в холодильнике из-за хранения без упаковки, неправильного расположения и переполненных полок. Ошибки можно легко исправить.

Читать полностью » В холодильнике температура распределяется неравномерно по зонам вчера в 13:19

Холодильник устроен сложнее, чем кажется: тайна его теплых и холодных зон

В холодильнике есть более холодные и более тёплые зоны: нижняя полка для мяса, верхние — для готовых блюд, дверца — для напитков. Это помогает продлить свежесть продуктов.

Читать полностью » Замаринованное мясо хранится дольше, чем свежее без обработки вчера в 12:18

Где в холодильнике мясо остаётся свежим дольше всего

Мясо лучше хранить на нижней полке холодильника при +2…+4 °C, в отдельном контейнере или упаковке, чтобы оно не контактировало с другими продуктами.

Читать полностью » Правильное хранение овощей и фруктов продлевает их свежесть вчера в 11:15

Три секрета свежести овощей в холодильнике: контейнеры, зоны и влажность

Хранение овощей и фруктов требует правил: разделяйте зоны, используйте контейнеры, контролируйте влажность и не перегружайте холодильник.

Читать полностью » Мыть холодильник лучше мягкими средствами без агрессивной химии вчера в 10:13

Мытье холодильника: почему сода и лимон работают лучше магазинных средств

Холодильник лучше мыть содой, уксусным раствором или лимонным соком. Эти средства убирают запахи и грязь, не повреждая пластик и уплотнители.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Кэролайн Эрвин: капуста и корнеплоды укрепляют друг друга в осеннем огороде
Авто и мото

Штраф за езду без стоп-сигналов составляет 500 рублей — напомнил эксперт Коротков
Авто и мото

Проблемы с коррозией у подержанных автомобилей Citroen C4: мнение экспертов
Питомцы

Платиносомоз у собак: ветеринары назвали симптомы и опасные последствия болезни
Туризм

Геолог Марк Аллен объяснил происхождение каменной арки в Джунгарских воротах
Еда

Рецепты корейской моркови на зиму: острый вариант с чили и классический
Еда

Мясо в духовке без майонеза получается нежным с использованием йогурта
Спорт и фитнес

Тренеры назвали оптимальные сочетания упражнений для спины и рук
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet