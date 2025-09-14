Пять стратегий, которые помогут купить жильё выгоднее

Покупка квартиры в новостройке — серьёзное финансовое решение, но при грамотном подходе можно снизить расходы и приобрести жильё на более выгодных условиях. Существует несколько стратегий, которые помогут оптимизировать траты и получить дополнительные бонусы.

Выбор подходящего времени

Застройщики регулярно проводят акции и предлагают скидки. Чаще всего это происходит:

• перед запуском нового проекта;

• в праздничные периоды;

• в конце календарного года.

Такие предложения ограничены по времени, поэтому важно отслеживать их заранее. Спрос на недвижимость традиционно возрастает в конце и начале года, но ждать "идеального момента" не стоит — если у вас уже есть нужная сумма, лучше начинать поиск подходящего варианта.

Бронирование до официальных продаж

Некоторые девелоперы дают возможность зафиксировать цену на квартиру ещё до старта официальных продаж. Как правило, на этом этапе стоимость ниже, а к сдаче дома может вырасти на 30% и более. Однако стоит учитывать, что договор бронирования не регистрируется в Росреестре, поэтому нужно тщательно изучить условия, особенно возврата средств.

Использование стереотипов

На рынке недвижимости есть квартиры, которые менее популярны из-за стереотипов или суеверий: первый и последний этажи, 13-й этаж, угловые квартиры, варианты без балкона или рядом с лифтом. Девелоперы могут предлагать такие объекты дешевле. Если подобные особенности вас не смущают, можно найти жильё по привлекательной цене.

Апартаменты как альтернатива

Апартаменты часто располагаются в районах с хорошей инфраструктурой и стоят дешевле квартир. Но важно помнить: они имеют статус нежилых помещений. Это означает невозможность оформить постоянную регистрацию и использовать маткапитал при покупке. Перед принятием решения стоит взвесить все "за" и "против".

Покупка на этапе котлована

Наибольшая экономия достигается при покупке квартиры ещё на стадии котлована. В дальнейшем цена будет только расти. Но такой вариант связан с рисками: возможными задержками сроков сдачи или изменениями в проекте. Поэтому важно выбирать проверенного застройщика и внимательно читать договор долевого участия.