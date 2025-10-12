Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Интерьер квартиры
© Freepik by wuttichai1983
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:04

Новый дом без лишних трат: пять предметов, которые делают квартиру «живой

Как обустроить новую квартиру с минимальными затратами: пять предметов мебели, без которых не обойтись

После ремонта или покупки новой квартиры многие сталкиваются с одной и той же ситуацией — бюджет на обстановку ограничен, а жить комфортно хочется уже сейчас. Решение простое: начать с самого необходимого и отдать предпочтение многофункциональной мебели. Такие предметы помогут обустроить пространство без лишних трат и послужат долго.

Раскладной диван

Это первое, во что стоит вложиться. Диван способен заменить сразу несколько предметов мебели — кровать, кресло и гостевое место.

Пока в квартире нет полноценной спальни, раскладной диван позволит использовать комнату и как гостиную, и как место для сна. В собранном виде он подойдёт для отдыха, чтения или работы с ноутбуком, а в разложенном — для полноценного сна.

При выборе обратите внимание на модели прямой формы с однотонной обивкой из прочной ткани. Такая мебель универсальна и гармонично впишется в интерьер любого стиля. Когда появится отдельная кровать, диван останется отличным вариантом для гостей.

Обеденный стол

Даже если квартира пока не обставлена полностью, без обеденного стола не обойтись. Он помогает сохранить привычный ритм жизни и делает приём пищи удобным и осознанным.

Если места немного, выберите раскладной или приставной стол - его можно поставить к стене или придвинуть к дивану. Такой вариант сэкономит и площадь, и бюджет.

Пара универсальных стульев

На первых порах достаточно двух-трёх стульев. Лучше выбрать лёгкие модели из пластика или металла с покрытием, которое легко мыть. Такие стулья удобно переносить из комнаты на кухню и обратно.

Со временем можно докупить мягкие стулья или табуреты, но для начала подойдут самые простые решения. Главное — чтобы они были устойчивыми и не занимали много места.

Шкаф или система хранения

Даже самый красивый интерьер теряет привлекательность, если вокруг вещи лежат без порядка. Поэтому система хранения должна появиться одной из первых.

Если пока нет возможности установить большой гардероб, купите многофункциональный шкаф с несколькими отделениями: верхние полки — для сезонных вещей, нижние — для повседневных предметов.

Книги, документы и сувениры можно временно разместить на открытом стеллаже - это недорого и поможет поддерживать порядок.

Зеркало

Зеркала делают квартиру удобнее и визуально просторнее. В идеале их должно быть несколько — в ванной, прихожей и комнате.

Пока мебель окончательно не расставлена, можно выбрать напольное зеркало или настольную модель, которую легко переставлять. Это позволит не сверлить стены и сохранить ремонт.

Дополнительные советы

  1. Покупайте мебель постепенно. Начните с крупных и необходимых предметов, затем добавляйте детали.
  2. Выбирайте нейтральные оттенки. Они подойдут к любому стилю и не потребуют замены при изменении интерьера.
  3. Ставьте на функциональность. Пуф с отсеком для хранения, складной стол или диван-кровать помогут сэкономить место.
  4. Оставляйте свободное пространство. Чем меньше мебели на первых порах, тем проще будет адаптироваться и понять, чего действительно не хватает.

При ограниченных средствах главное — сосредоточиться на многофункциональности и практичности. Каждый предмет должен не только выполнять свою задачу, но и при необходимости заменять другой. Постепенно, когда обстановка будет доведена до уюта, можно добавить декоративные элементы, чтобы сделать интерьер по-настоящему индивидуальным.

